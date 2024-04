Un botón chihuahuense: Las pensiones robadas

¿Ganadora Claudia? ¿Ganó el cinismo y la mentira?

La pregunta, en todos los escenarios, era insistente: ? Quién ganó el debate?

La respuesta mayoritaria, tanto en las pláticas familiares, de café, como en casi todos los paneles de discusión, fue que había ganado la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

Tengo otros datos-impresión.

Además de la opinión propia de cada uno de los electores, que, obviamente, tienen su preferida, y que en la absoluta mayoría de los casos, siempre verán como ganadora a su favorita; lo que quedó de manifiesto el domingo pasado, más allá de que la candidata de Morena haya aparecido como la ‘más disciplinada’, o con el discurso mejor estructurado, lo cierto es que así sea a brochazos, intermitentes y no con la continuidad y lo incisiva que se requería, la realidad del país se le apareció a Claudia en las frases de Xóchitl Gálvez, a las que decidió no abundar en ellos, no analizarlos, no contestarlos, de no desmentirlos.

Claudia es la candidata de la continuidad, es la del 2o piso; se reclama heredera del legado de López Obrador (y en muchos sentidos lo es), pero en el debate emergió, no solo como la candidata fría que dijo Xóchitl, sino una política rayana en el cinismo, en la mentira y la soberbia.

Mintió descaradamente en las cifras de homicidios, de los feminicidios; en su conducta frente a las manifestaciones feministas; se quedó callada, imperturbable, ante los señalamientos de las tragedias de la Línea 12, del Colegio Rebsamen, de las muertes por Covid 19, «Negligencia criminal», le llamó Xóchitl.

Igual ante los señalamientos de las corruptelas de los hijos del presidente; de Segalmex; de las corruptelas en las obras insignias del presidente; en la inmensa opacidad del actual gobierno.

No, Claudia no ganó, porque tenemos a un país que ha perdido muchas cosas en esta primera etapa de la supuesta 4a Transformación.

«Ganó Sheinbaum porque no cayó en la provocación…».

¿De cuándo acá mentir a sangre fría es «no caer en la provocación»?

¿Y los contratos multimillonarios asignados por dedazo del Presidente y sellados por ‘seguridad nacional’?

¿Viva el silencio y mueran los hechos?

Abundaron los datos: Un oficio que le daba elementos legales a Sheinbaum, cuando era delegada en Tlalpan, para cerrar el Colegio Rebsamen, un año antes de que colapsara y murieran 26 menores y adultos; los documentos de peritos internacionales que acreditaban que el accidente en la Línea 12 del Metro, que produjo la muerte de 26 personas, era consecuencia de la falta de mantenimiento.

Claudia se mantuvo en el esquema planteado desde octubre del año pasado: No salirse de él, no alterarse, actuar como la lideresa de la elección.

Pero ninguna puntera, y menos con la supuesta ventaja en las encuestas, que dice el oficialismo poseer, se pone al tú por tú con el segundo lugar y que lo denotó cuando, alterada, insultó y llamó corrupta y mentirosa a Xóchitl.

Xóchitl falló, creo, en la estrategia del debate, como ahora mismo en la gira por Juárez y Camargo.

¿A nadie se le ocurrió, en su equipo, que después de un debate, debería ir a sus plazas fuertes, y en éstas efectuar actos apabullantes, para demostrar que van a la alza?

El acto que debieron celebrar, por muchísimas razones, era en la ciudad de Chihuahua y hacer que ésta apareciera como un territorio dominado por la X.

Ante los indudables yerros de la 4T, en salud, seguridad, transparencia, despilfarros, corruptelas, manejo patrimonialista de los programas del bienestar y, sobre todo, de los casos de corrupción de gente allegada al presidente, Xóchitl debió ser mucho más incisiva.

Más del 83% de las obras del gobierno de la 4T han sido entregadas por adjudicación directa, lo que denota la entrega de millonarias cantidades a sus empresarios favoritos y a muchos de los morenistas a los que ‘la revolución les hizo justicia’.

La 4T superó a Peña Nieto.

¿Cuál será el efecto del debate en las intenciones de voto de los electores? Imposible saberlo, ahora, pero es indudable que conforme pasen los días de esta extraña campaña electoral, las supuestas ventajas del morenismo irán difuminándose, en la medida en que más ciudadanos irán resolviendo que harán el día de las elecciones.

Y que asuntos, como el denunciado por el abogado Hugo Ruiz Esparza, ex trabajador de la Secretaría del Bienestar en la capital chihuahuense, en el que señala el posible robo de las pensiones de casi 4 mil adultos mayores, a quienes se les retuvo diferentes montos dando un aproximado de hasta 15 millones de pesos.

Sin ambages señala al ex delegado estatal, ahora candidato al senado, Juan Carlos Loera, y otros funcionarios de la dependencia.

No se ha resuelto este caso, pero sin duda que, cruzados los datos con lo sucedido en otras entidades, estamos frente a lo que ha sido un modus operandi en el manejo de los programas del Bienestar, los que se concretan con unas más que laxas reglas de operación, con increíbles deficiencias en la comprobación y seguimiento del dinero.

Es como un cuento de Alí Babá: Cientos, miles de empleados-funcionarios y siervos de la nación manejando discrecionalmente miles y miles, cientos de miles de pesos ¡En efectivo!

A temblar en la 4T.

Agentes de la FGR interrogaron a trabajadores del Bienestar, para aclarar el supuesto robo de 3 mil 840 documentos o formatos de recibo de pago de pensiones del adulto mayor del Bienestar.

Todo ello derivado de la denuncia efectuada por el ex trabajador Hugo Ruiz Esparza, y que en una audiencia ante un juez federal, el abogado representante del Bienestar aceptó.

Ruiz ha señalado, no sólo mediáticamente, sino ante distintas dependencias e instituciones, la existencia de una presunta red de corrupción dirigida por el entonces delegado estatal Juan Carlos Loera y el delegado regional (Chihuahua) Marcelino Gómez Brenes.

La acusación detalla el modus operandi, consistente en que se dejaran de entregar las pensiones y varios meses después entregarles una cantidad incompleta y pedirles que firmaran de recibido.

El resto del dinero, de acuerdo con la denuncia, «se depositaba en cuentas que luego utilizaban para beneficio personal o para financiar campañas al interior del partido Morena». (Nota de Fernando Reyes, El Heraldo de Chihuahua, 6/2/24).

El denunciante destacó que además existe una investigación en contra de Juan Carlos Loera, ante la Fiscalía General de la República, por presuntos actos de corrupción.

La delegación estatal interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Hugo Ruiz Esparza porque supuestamente sustrajo de la bodega de archivo del Centro Integrador, una caja con órdenes de pago debidamente cobrados por los derechohabientes del Programa Pensión para Adultos Mayores, las mismas que Ruiz Esparza denunció.

A decir del denunciante, hay adultos mayores que les «llega menos» de lo que deberían recibir, y otros a quienes simplemente no les llega nada.

Hay órdenes de pago que se hicieron entre los años 2020 y 2022, duplicadas, otras que contienen firmas falsificadas, así como varios recibos de cobros que hicieron empleados del Bienestar a nombre de los beneficiarios.

Estremecen los testimonios públicos: «“Primero me llevaron el dinero hasta mi casa, sólo les tuve que firmar de recibido, al otro día el mismo funcionario me llamó y me dijo que había un error, que tenía que regresar el dinero porque había otra persona con mi mismo nombre, y si no lo entregaba me iban a poner en la lista negra para que nunca me dieran otro apoyo de ningún gobierno; tuve que ir a devolver el dinero, pero de eso no me dieron ningún documento”, denunció un habitante de Rosales». (Nota de Fernando Reyes, El Heraldo de Chihuahua, 17/9/22).

Ante las denuncias, el ex delegado regional, Marcelino Gómez Brenes, las achacó, dijo, «a sudespido». (Nota de Fernando Reyes, El Heraldo de Chihuahua, 18/9/22).

El problema, para los denunciados, es que el asunto llegó al Poder Judicial de la Federación, ése que tanto repudia la 4T, en sus dos pisos, el primero y los que quieren poner el segundo.

¿Para eso quieren el 2o Piso, para casos como el de ahora?