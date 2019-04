• Un bajón de 10 puntos obliga a la rectificación





Casi 10 puntos de caída en un par de meses debieran encender las alarmas y generar acciones de carácter automático para saltar inmediatamente de ese tobogán con destino al submundo de la desaprobación ciudadana.

Es el resultado de la última encuesta quincenal telefónica elaborada por Massive Caller, esa empresa que ha recuperado su fama luego de trastabillar en una etapa de la campaña electoral pasada. Trató de montar como competencia de Andrés Manuel López Obrador al panista Ricardo Anaya.

Los números de este último sondeo indican que el presidente de la República tuvo su pico más alto de aprobación con 79.5 por ciento en la segunda quincena de enero. De ahí partió el declive con 76 y 73 por ciento en febrero, 74 y hasta 70.9 por ciento en marzo.

No fue el mes pasado bueno para AMLO. Fue tomado como chistorete de pésimo gusto el tema de las disculpas a España mientras en el país crece la inseguridad pública, aumenta el enojo por el cierre de estancias infantiles, se coloca en duda la honestidad del nuevo régimen por adjudicaciones directas de compras que rebasan los 70 mil millones de pesos y los productos de consumo básico suben y suben de precio.

Ese es el panorama nacional; entre los aspectos generales que han demeritado la aprobación de AMLO, debe aparecer lo que ocurre en la frontera con el incumplimiento para evitar los gasolinazos, un decreto de zona libre que nomás no toma forma en bien de la población de esta región y un grave problema migratorio que afecta la vida cotidiana fronteriza y que sorprendentemente es ignorado por López Obrador a pesar que los trastornos se han extendido por varios meses.

Otro dato que debe preocupar a AMLO de esa encuesta es aquella fama que le impidió dos ocasiones convertirse en presidente, la del peligro para México. “¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México?”, dice la pregunta.

En diciembre el 33 por ciento estaba de acuerdo en dicha afirmación, ahora el número ha subido a casi 40 por ciento.

Significa entonces que AMLO está obligado a rectificar actitudes, conductas y acciones de gobierno.

Si a él le está yendo mal, a los mexicanos les va peor.

Desde las meras entrañas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que dirigen María Amparo Casar y Claudio X. González, llegó a esta columna un tema de verdadera preocupación para la sociedad, pero también para el nuevo gobierno que ya habíamos tocado antes en exclusiva para nuestros lectores.

La investigación precisamente sobre compras del Gobierno de la 4T realizada por MCCI, arrojó cifras muy reveladoras sobre el porcentaje de compras que se han hecho utilizando el mecanismo de asignación directa o invitación restringida y no el de licitación pública abierta.

El Gobierno lopezobradorista ha asignado directamente el 74.3 por ciento del total de sus compras en tres meses, cifra muy similar a la de sexenios anteriores, incluidos Calderón y Peña Nieto, ¿en qué o cómo se distingue pues el nuevo Gobierno?

Pero más revelador que las cifras completas de esa investigación, es lo que los investigadores escucharon durante la misma, de propia voz de altos funcionarios: “estamos espantados y preocupados porque los nuevos directores sólo nos tienen para firmar documentos, autorizar pagos y transferencias, en realidad son sus funcionarios quienes hacen todo, menos firmar. Muchos hemos renunciado ya por eso”, situación que ya habíamos comentado en La Columna antes.

En casi 32 mil 700 contratos que reporta Compranet de enero a la fecha, arroja un gasto total por 95 mil 900 millones de pesos, lo que significa de acuerdo a la investigación de MCCI que en 2019, 71 mil millones fueron asignados directamente y sólo 17 mil millones a través de licitación pública.

En diciembre de 2018 fueron casi 60 mil contratos por un monto total de 177 mil millones de pesos, lo que nos lleva a cifras totales en los primeros cuatro meses de la administración lopezobradorista de 202 mil millones por la vía de la asignación directa, contra sólo 49 mil millones a través de licitación pública abierta. Son cantidades escalofriantes.





La Aduana en Juárez es la segunda más lucrativa de las existentes en el país. Son operaciones billonarias las que se desarrollan desde Tornillo hasta Santa Teresa. Mucho dinero legal pero también ilegal. La lotería para funcionarios que entran pobres y salen auténticamente ricos.

Con Morena en su administración las cosas no han cambiado un milímetro, al grado que a pocos meses de iniciado el nuevo régimen ya ha habido ahí cambios; unos producto de la fuerte competencia por los cargos y otros por corrupción. Ya presentamos aquí hace unos días el detalle sobre un caso.

Bueno, no ahondaremos en el tema por falta de mayores datos pero sí advertimos que viene la barrida de los pies a la cabeza. Nos aseguran que los cambios siguientes van hacia los niveles jerárquicos más altos.

Lo dejamos como antecedente.

Su nombramiento fue considerado absurdo producto de un capricho de su jefe inmediato. Así llegó José Pérez Espino en mayo del año pasado a la jefatura de la coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal en Juárez.

Fue impuesto por el coordinador general del área, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, cuando permanecía éste en la cúspide del poder pero a unas semanas que El Diario publicara la corrupción millonaria por la que fue separado de su cargo.

Se impuso la lógica, Pérez no movió un dedo para mejorar la imagen del Gobierno estatal en Juárez, sólo gastó mucho dinero en viáticos y sueldos. En el relevo de Pinedo llegó la mercadóloga Marijóse Valles Medina, que por supuesto no hizo click con Pérez hasta que logró desplazarlo y sacar sus trebejos a la banqueta. Lo hizo en momentos que ella misma aparece también ya en la cuerda floja; conoce de mercadotecnia, no de relaciones con medios informativos ni periodistas. Desconoce lo que es redactar siquiera un boletín.





El estudio de Arias Consultores que pone al gobernador Javier Corral con apenas un 12 por ciento de aprobación, no es el único del mismo corte.

Palacio tiene sus propias encuestas donde sale casi igual de mal su principal inquilino.

No las sueltan, pues tontos no están, pero las encuestas oficiales son un foco rojo cada vez más brillante, dado que el bono democrático que obtuvo el mandatario estatal en las elecciones de 2016 se agota velozmente con la falta de resultados en todas las áreas.

Por renglones de la administración pública, según quienes han tenido acceso a los resultados de un estudio reciente, el gobernador truena en seguridad, obra pública y armonía política.

En contraparte saca algunos buenos resultados en materia de combate a la corrupción y turismo, vaya usted a saber por qué.

Bueno, en cuanto a la corrupción se percibe al mandatario con un escudo de honestidad cada vez más abollado, que no tienen muchos de sus colaboradores; en cuanto al turismo le ayuda la intensa promoción de las bellezas naturales del estado, que siguen siendo atractivos pese al ambiente de inseguridad y violencia.

Pero los grandes problemas que le generan una pésima imagen al ‘nuevo amanecer’ ahí están.

Por eso Corral mejor hace mutis cuando le preguntan su opinión sobre la calificación que le ponen los ciudadanos.