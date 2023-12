Un avioncito debajo del árbol de Navidad

A mi regreso a la frontera me he encontrado con cambios, algunos sutiles y otros más notorios. Volver a caminar por las mismas calles de mi colonia en estas épocas decembrinas me ha hecho ver una ciudad con otros ojos. Así, pensando en cómo es que subió el precio de la rutera, tomé la línea 1A y me dirigí al corazón de Juárez. Me bajé en el Monumento un domingo para ver a una amiga, Lucero, y chacharachear entre objetos viejos del bazar que se pone cada domingo a la sombra de don Benito.

Después de unas vueltas nos dirigimos a la avenida 16 de septiembre para caminar con dirección a la Misión de Guadalupe. Entre charla y risa íbamos observando los edificios históricos que alguna vez dieron brillo a esa avenida del Comercio. Hasta llegar a mi esquina favorita,entre la 16 y la Juárez, donde se alzan tres testigos mudos del cambio constante que nos atraviesa. La Ex Aduana, el edificio Sauer y el San Luis, con su icónico avioncito colgado desde el siglo pasado.

Quién no reconoce aquel aeroplano que sobresale del ladrillo y nos indica el nombre del propio edificio. Aquel modelo, representa al Espíritu de San Luis. Nave voladora que utilizó Charles Lindbergh para cruzar el Atlántico de Nueva York a París. Gran proeza de la aeronáutica incrustada por las calles de una ciudad entre México y Estados Unidos. Ahora, cualquiera que pase puede crear un montón de historias de aquel avioncito y la razón de estar ahí. Y eso es lo más maravilloso, que ese avión se muestra como un gran juguete para nuestra propia imaginación histórica.

Pero, volvamos al edificio San Luis, que viene siendo representativo desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Uno de los pocos vestigios que siguen resistiendo los embates del olvido. Y vaya dicha fue la de encontrarnos una puerta en la parte trasera junto a un letrero invitándonos a subir. Fue una sorpresa, pues solamente conocía la casa de cambio, la más antigua funcionando, por cierto. Además de un restaurante, ambos establecimientos están en la planta baja.

Sin dudarlo subimos unas escaleras de metal que más bien parecían máquinas del tiempo. De pronto estábamos en el segundo piso y un bazar navideño se abrió ante nuestras narices. Recorrimos los puntos de venta y divisamos unos cráneos decorados de una exposición artística. Todo se vislumbraba gracias a los grandes ventanales de ese segundo piso en los que al asomarte podías ver el reloj de la Ex Aduana y la fachada del Sauer.

Ya acomodados tuvimos la fortuna de conocer a quienes están detrás de todo esto: Haydee Alonso, artista; Miguel Eduardo Vargas, arquitecto; Aarón Alonso, actor. Un trío multidisciplinario y dinámico que han bautizado al proyecto como San Luis Contemporáneo, un espacio cultural transformativo. Retomando sus propias palabras,busca brindar un lugar para la comunidad, así como el desarrollo de las ideas creativas en la frontera.

Platicamos la historia del lugar y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. De tal forma, estábamos entre los fantasmas históricos de lo que fue un hotel, cantina, tienda de curiosidades, camerino de mariachis, casa de cambio y sepa el tiempo cuántas cosas más. De reflexionar que hace décadas no teníamos el privilegio de esa vista desde lo alto de nuestro centro, se me puso la piel chinita. Y no podía dejar de visualizar que el San Luis reabre sus puertas cual regalo debajo del árbol de Navidad.

Se ilumina nuevamente el Espíritu de San Luis. Los ladrillos sueltan murmullos de un pasado que se resiste a desaparecer. El arte y la cultura encuentran nuevos nidos para nacer en una región que me demuestra una y otra vez la posibilidad de cambio. Visite el San Luis los sábados de 11 a 3 pm y sígalos en Instagram como @sanluis.contemporaneo. Gracias por este esfuerzo que sabe a regalo, gracias por permitirnos seguir imaginando el vuelo de ese viejo avioncito centenario. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo le deseo desde esta columna de una frontera memoriosa.