Un anunciado aumento a las tarifas

En estos momentos resulta complicada y muy controversial la posibilidad de que se apruebe un aumento en las tarifas del servicio de transporte público. Dadas las condiciones del obsoleto e inseguro parque vehicular y del pésimo servicio que prestan los choferes del transporte público concesionado, resulta difícil pensar que la ciudadanía acepte un aumento a la tarifa que pudiera llegar hasta los 15 pesos. Porque esa es la intensión de los concesionarios que recientemente estuvieron en Palacio de Gobierno cabildeando con las autoridades estatales un aumento en las tarifas.

Escandalosas resultaron esas pretensiones para muchos usuarios que diariamente padecen el calvario de utilizar esos contaminantes e inseguros autobuses.

Es lamentable lo que sucede desde hace buen tiempo en Ciudad Juárez en cuanto al servicio que reciben los usuarios del transporte público, así como los miles de trabajadores que utilizan transporte de personal. No hay semana que no se reporten graves accidentes por parte de choferes de las famosas ruteras o de los camiones de las maquilas, como son comúnmente llamados. Muchas veces estas unidades con cafres al volante, han chocado con todo a su paso. Esos peligrosos autobuses se han impactado con todo lo que encuentran en su camino creando caos y tragedias. Se han perdido muchas vidas por la negligencia e imprudencia de conductores mal capacitados y de las inseguras unidades. Además de haber arrollado a muchas personas, los descontrolados autobuses se han estrellado cotidianamente contra edificios, comercios, viviendas y un sinfín de autos. Muchos accidentes son producto de la combinación de alcohol y otras sustancias, con la velocidad. Pero otra gran cantidad de lamentables incidentes se deben a las condiciones físicas en las que se encuentran las unidades. Autobuses muy antiguos, inseguros, contaminantes y ruidosos, con asientos en pésimas condiciones y con letreros que hasta denigran y ofenden al usuario.

Recientemente, la Coordinación de Seguridad vial reportó que en lo que va de este año 2022 ya rondan los 300 accidentes, dejando un saldo de 346 personas lesionadas y ocho desafortunados fallecimientos.

La falta de capacitación y el buen trato al usuario saltan a la vista al abordar cualquier unidad a cualquier hora del día. Claro que esto no es de ahora. Ocurre desde hace décadas y, esto no se explica sin el factor de la corrupción que imperó en esta área, propiciada por los mismos gobiernos estatales anteriores. Solo que ahora que buscan subir la tarifa es cuando les estalla la realidad en la cara tanto a concesionarios como a usuarios. La intención del plan está muy transparente, y ahí es donde está el truco. Piden los concesionarios 15 pesos para que finalmente quede en 10 o 12 pesos. Que de cualquier manera es un golpe a la economía familiar. Lo peor es que habrá alza, pero no necesariamente habrá mejora en el servicio.

A pesar de que no se ha definido, ya las autoridades estatales anuncian la aprobación de un aumento en las tarifas. Se dice que se busca recuperar 15 años de rezago y que este incremento, que se pudiera concretar antes de finalizar el año, vendrá acompañado de una modernización integral.

Sin embargo, hay escepticismo y no mucha confianza. El golpe a los bolsillos de los juarenses tiene que estar muy bien justificado. Porque sería injusto que además de sufrir un aumento, la calidad en el servicio siga igual de mediocre. Se ignora de qué manera se va a garantizar esa modernidad, ese será el reto para las autoridades este próximo año.