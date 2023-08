Ultimátum en El Valle con todo y dificultades

La ponzoña contra la función del Ejército Mexicano en Juárez, específicamente en mandos del noveno regimiento de caballería motorizado, fue lanzada por un sargento-peluquero desertor ya ubicado por los órganos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Publicó en redes sociales a principios de agosto una “denuncia” llamada “militares y desaparecidos. JUSTICIA”, dirigida al titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con “pruebas de la denuncia que hicimos el 29 de julio del 2023”. Responsabiliza al coronel jefe de esa unidad, Sergio Flores Vega, para que el general de la Guarnición en Juárez, Jorge Alberto Buchan Martínez “se dé cuenta cuánta delincuencia lo acecha”.

Hace alguna descripción algo detallada sobre actividades presuntamente delictivas de rangos muy bajos, como los cabos Pascual, Meza, Ramsaures, Álvarez, y se concentra en el cabo Montero, el que “entendemos anda muy ocupado y preocupado por el inocente que mató su escolta en El Valle de Juárez. Todo esto se hubiera evitado si no se dejara a un lado la disciplina”. Incluye en el listado a un sargento.

Los mandos de la Defensa Nacional han identificado plenamente al autor de ese y otros textos de “denuncia”. Encontraron en las primeras investigaciones muchas calumnias y la misma conducta denunciada, indisciplina, y hasta cobardía por no recurrir a los órganos internos para atender esos aspectos.

Un equipo de investigación está ocupándose de separar lo que es verdad de lo que es mentira. Hay entre los señalamientos hasta el extravío y/o supuesta venta de dos fusiles FX-05 de los usados por los militares.

Si le constaba al sargento-peluquero todo lo que expone, en la institución militar tuvo y ha tenido la oportunidad de denunciar porque hay mínimo de impunidad y cero tolerancia, han dicho mandos militares en la ciudad.

Esa situación en el Ejército y la Guardia Nacional (la GN merece desglose en otro momento) forma parte del nudo gordiano en el que está convertida la seguridad pública en el oloroso a nuevo Libramiento Tornillo-Samalayuca, un pequeño corredor menor a 50 kilómetros recién terminado por el Gobierno de la República, llamado a ser convertido en una alternativa de cruce internacional hacia los Estados Unidos y de agilizar sobre todo los transportes de carga para desahogar un poco los asfixiantes puentes Zaragoza y Libre. Justo mañana arranca de manera formal la apertura. Ya han pasado los primeros tráileres.

Hasta mañana inician oficialmente los cruces, en efecto, pero han menudeado durante las últimas semanas los enfrentamientos y feroces agarrones entre grupos delictivos sin contención importante justo de las corporaciones de seguridad que cargan con sus propios conflictos internos, urgentes de resolver antes que la violencia escale al nivel del jueves, cuando fue asaltado un camión lleno de estudiantes universitarios en la zona de los arenales de San Agustín.

Con ese nuevo libramiento quedó convertido El Valle de Juárez en un territorio mayormente irresistible, tentador, para el tráfico de drogas y de migrantes. Infraestructura pública moderna y mil veces mayor movilidad vehicular. Todo gratis con cargo al gobierno.

Tiene la zona alrededor de 15 años en manos del Cártel de Sinaloa y/o “Los Chapos”. Sus operadores ahí son “Los Cabrera”, un brazo del Cártel con sede en tierra de los alacranes, Durango.

Desde allá y algún punto de Sinaloa son tomadas las decisiones correspondientes, operadas en el Valle por los alias “El 09” y “El Chato”, quienes han afrontado hasta ahora con éxito a la facción de La Línea, “Los Escajeda”, que para nada quitan el dedo del renglón en su afán unir El Valle a la región de Villa Ahumada y Anapra-San Jerónimo. Aprovechan cualquier pestañeada de “El 06” para meterse hasta la cocina.

Así se quedaría ese brazo de la Línea prácticamente con el 100 por ciento del pastel que inicia en Tornillo, en el municipio de Guadalupe, y termina justo en Santa Teresa, en Juárez. Tras la guerra del 2007-2011 entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, el bastión dejado a Sinaloa fue “solo” El Valle, por donde entre y sale “de todo” a los Estados Unidos.

Hasta la semana pasada, los responsables de la seguridad pública en la zona pasaron más tiempo en atender complicaciones “disciplinarias” internas, o de plano abstenerse de intervenir por su inferioridad frente a los grupos delictivos. Pusimos el ejemplo de los militares, pero policías estatales y de otras corporaciones andan en las mismas.

La Municipal de Juárez no tiene allá jurisdicción y solo mira de retiradito, pero algunos de sus mandos andan que se queman porque al menos les toque la vigilancia en sus linderos. Pelean nada discretamente en ese objetivo.

El alcalde de Guadalupe (zona de la pelea), Fausto González, solo califica de amarillistas las publicaciones periodísticas respecto de la tremenda violencia en su pequeñísimo municipio, pero no da a conocer cómo la enfrenta... porque evidentemente no la enfrenta. Sus policías en los hechos no existen ni tampoco su autoridad en materia de seguridad.

Ese escenario sería seña de pesimismo, de que no hay esperanza para que los siempre atemorizados pobladores de allá recuperen la paz y la tranquilidad, inclusive si “Los Cabrera” siguen al mando en el “territorio” o son desplazados por “Los Escajeda”.

Pero hablamos que El Valle quedó en medio de un moderno nuevo Libramiento que no fue construido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ser entregado a los grupos delincuenciales.

Cometieron los sicarios el miércoles durante la madrugada un grave error al privar de la vida a un inocente empleado de la nueva caseta de cobro mientras se enfrentaban y se mataban entre ellos con saldo de tres muertos, más el civil.

Siempre que los criminales rebasan esa línea al atacar a gente que no la debe les cae el mundo encima. Aunque algo golpeados y amoratados, en ese sentido decidieron liberar a los tres militares de la GN levantados el viernes al confundirlos con bandas contrarias de polleros.

Todo eso llevo a la conclusión entre funcionarios policíacos y mandos militares que no habrá más abrazos que balazos en el futuro. Deben tomar el control antes que venga el presidente a inaugurar la carretera y el cruce internacional, y antes que las asociaciones formales de transportistas y el sector privado en general aumente más la presión hacia el gobierno justamente reclamando mayor seguridad.

La Defensa Nacional ha decidido instalar dos puestos de control a lo largo de la carretera, seguramente uno de ellos en torno a la caseta de cobro; y el otro en torno al cruce fronterizo, donde son igual de recurrentes los enfrentamientos entre los grupos mencionados y los actos delictivos contra la población en general como las extorsiones, los asaltos y los robos de vehículos.

Intentarán con ello despresurizar la zona, y si no acabar de plano con la presencia delictiva, al menos replegarlos más hacia los médanos donde provoquen el menor daño posible a los habitantes de la región.

Otro aspecto fundamental en puerta nada menos para ser ejecutado en el curso de este domingo, es el ultimátum impuesto por la Fiscalía General de Justicia y el propio gobierno estatal a las facciones delictivas antagónicas. O se ponen de acuerdo entre ellos y se devuelven a zonas “donde no afecten” o serán combatidos con la fuerza policial.

Desde el punto de vista de los estrategas de inteligencia tanto de la Secretaría de Seguridad Pública estatal como de la Fiscalía, (conocen tanto las entrañas de los grupos delictivos en todo el estado que prácticamente disolvieron a la pandilla que aspiraba objetivamente a convertirse en cártel; es decir, no blofeaban, Los Mexicles), no había necesidad alguna de “revolver el agua” en El Valle, pero alguien lo está haciendo y viene el manotazo contra todos.

Esperemos sea realmente efectivo y no produzca el efecto contrario al buscado, por el bien de toda la zona fronteriza a la que urge sosiego allá para transportistas, conductores en general, y desde luego, a los miles de visitantes que acuden los fines de semana a los arenales a echar carne asada y a pasear por las incomparables dunas.