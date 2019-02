UACJ: la participación necesaria

En noviembre pasado, como cada año, se llevó a cabo la elección de los consejos técnicos y Universitario de nuestra querida UACJ. Llamó mi atención en esos días la escasa participación, tanto entre estudiantes como entre docentes. En el caso del profesorado, hubo consejeros (as) que fueron electos con la suma de cuatro votos. No es una novedad que, a pesar de que tendría que garantizarse una participación del 50 por ciento de los padrones, la participación es muy baja en nuestra institución. La baja afluencia de electores del 2018 se hace más notoria por el contraste con la elección de 2017, en la que se seleccionó representantes de estudiantes y profesores de los Consejos que tomarían la decisión sobre quiénes serían nuestros directores de instituto y nuestro rector (todos todavía el género masculino) de 2018 a 2024.

Como es de esperarse, la elección de consejeros (as) que decidirán quiénes ocuparán las sillas más importantes de la administración universitaria es sumamente competida y genera que se movilicen –con todos sus recursos– las diferentes fuerzas políticas al interior de la universidad, lo que incluye la movilización del aparato y los recursos institucionales para movilizar el voto y garantizar que un número suficiente de consejeros “afines” ganen la votación, con lo que se garantiza la elección de rector y directores de institutos. Bueno, se garantiza también la autorización de presupuestos a modo, mantener en la opacidad información que por ley debería ser pública (como la nómina, los procesos de licitación y adjudicación directa de contratos, o información tan básica como la lista de profesores/as contratados), entre otros.

En aquellos días de noviembre inicié la escritura de mis reflexiones sobre el fenómeno de la no participación, sin embargo, otros temas jalaron con mayor fuerza mi atención y el proyecto se quedó en el tintero. Fue hasta ayer, en una de mis clases que el tema brotó de nuevo. Un estudiante me preguntó, a propósito de una discusión sobre la acción comunitaria (tema de clase), si me había tocado tener en alguna de mis clases algún alumno (a) que fuera parte de la Sociedad de Alumnos o que fuera, como se dice… de esos que… no daba con la palabra, hasta que una compañera salió a su rescate: consejeros.

Pregunté al grupo quienes sabían lo que son el Consejo Universitario y el Consejo Técnico, ninguna mano se alzó. Pregunté también quienes habían participado alguna vez en la elección de sus representantes a dichos consejos y la respuesta fue idéntica. Aclaro que se trata de estudiantes entre quinto y noveno semestre, no de ingreso reciente. Pero el motivo de la clase era otro. En diversos equipos, las (os) jóvenes discutieron sobre problemas que enfrentan como universitarios, sobre acciones comunitarias que entre ellos (as) realizan de manera espontánea para tratar de resolverlos y sobre acciones que podrían desarrollarse para transformar o resolver el problema a fondo y de manera permanente. Estaban realmente entusiasmados, y yo con ellos. Sorprendida, como siempre, del inmenso potencial creativo que existe en nuestra comunidad para generar alternativas e impulsar cambios.

Si como afirma la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), la participación y organización estudiantil fortalecen la identidad y pertenencia de las (os) estudiantes y les posiciona “como actores principales en el diseño e implementación de planes de acción” para “transformar el entorno universitario, desde el punto de vista social, político, ambiental y cultural”, ¿por qué no se motiva y promueve? ¿Por qué se le teme tanto?

Incentivar la participación implica abrirse a formas más democráticas de gobierno, de modo que los órganos de representación (en este caso los consejos técnicos y universitario) funcionen a favor de la comunidad universitaria y establezcan como prioridad el bienestar de su comunidad y el desarrollo de la institución. Promover la participación implica reconocer el inmenso potencial humano con que cuenta la institución y sobre todo, la confianza de que la comunidad universitaria tiene un conocimiento profundo de la realidad que vive y saberes importantes sobre cómo podrían resolverse las problemáticas que enfrenta.