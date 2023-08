UACJ, 50 años de contribuir al desarrollo de Ciudad Juárez

Recientemente el maestro Juan Ignacio Camargo, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez anunció el calendario de actividades con motivo del 50 aniversario de la máxima casa de estudios de los juarenses. Serán más de dos meses de eventos, conferencias, foros, jornadas culturales, deportivas y artísticas que incluyen un magno concierto con el afamado grupo musical Los Ángeles Azules.

Se pretende que en estas celebraciones participe la comunidad juarense y no únicamente la familia universitaria. Y es que esta serie de ceremonias y eventos enmarcan una conmemoración trascendental para la vida de los juarenses. Y es que el Juárez contemporáneo no se podría entender sin la participación activa de la UACJ en el desarrollo de esta metrópoli. Esta importante universidad vino hace 50 años a cubrir una apremiante necesidad de las familias juarenses. Antes de la UACJ los jóvenes de Ciudad Juárez que habían concluido su instrucción preparatoria y querían continuar con una carrera universitaria no relacionada con la agricultura, tenían que salir a estudiar fuera. No eran muchas las familias que podían costear el ingreso a UTEP, la universidad de la vecina ciudad. Así que un gran número de juarenses tenía forzosamente que irse a estudiar a la capital del estado, a Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México.

Por eso desde que se estableció la UACJ en esta frontera se empezaron a ver una serie de beneficios para los juarenses. Y estas oportunidades para ser una mejor ciudad y tener muchos beneficios tangibles no han dejado de hacerse presentes desde entonces para toda la comunidad juarense. Cada año que pasa se va fortaleciendo la infraestructura educativa y el equipamiento en cada uno de los institutos. El crecimiento hacia el sur de la mancha urbana también representó un reto para la UACJ. Sin embargo, la creación del extenso campus en el sur de la ciudad, en aquella zona tan habitada, está acercando la educación y el desarrollo a una importante cantidad de jóvenes. Las extensiones de la UACJ en otros centros poblacionales del estado de Chihuahua también impactan positivamente estas comunidades.

La calidad en planta docente ha constituido uno de los pilares para el éxito de estos 50 años. La mejora continua en el profesorado garantiza uno de los mejores estándares educativos. Pero también el empeño en mejorar el aspecto deportivo y cultural de la oferta académica y del nivel de competitividad le ha dado realce a la UACJ a nivel nacional.

De igual manera, la UACJ engrandece constantemente su acervo y patrimonio cultural. Hace poco la biblioteca personal del dramaturgo y abogado chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda fue donada por su familia a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este fondo bibliográfico consta de cinco mil 500 volúmenes, aproximadamente, y documentos del archivo personal del dramaturgo relacionados principalmente con las áreas de literatura, historia y arte. La familia Rascón Banda tuvo la confianza y certidumbre para que la Universidad tuviera la custodia de la herencia bibliográfica y documental que dejó este importante autor. Esta entrega al fondo bibliográfico de la UACJ se hizo a través de Lorena Serrano Banda, sobrina del dramaturgo chihuahuense.

A lo largo de los años, egresados de la UACJ se han convertido en encumbrados políticos, directivos del sector maquilador, destacados empresarios y en líderes del sector empresarial.

En estos 50 años la UACJ ha forjado muchas generaciones de profesionistas juarenses, pero sobre todo, ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad proporcionándole ciudadanos mucho más preparados para enfrentar los retos que una ciudad como Juárez supone. Enhorabuena por estos primeros 50 años de vida de la máxima casa de estudios de los juarenses.