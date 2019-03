Turismo fifí

Acapulco.- Este 27 de febrero, ante un Estadio Pegaso lleno, cosa rara para un miércoles, cerca de 9 mil espectadores presenciaron una espectacular batalla de tenis entre Rafa Nadal, el número 2 del mundo, y el enfant terrible del tenis actual, un talentosísimo pero errático Nick Kyrgios, que sorprendió al derrotar en tres cerrados sets al español.

El Abierto Mexicano, el torneo de tenis más importante de América Latina y uno de los mejores del mundo en la categoría ATP 500, ha sido una de las razones del poco renacimiento de Acapulco en los últimos años. El torneo le da al puerto visibilidad, ante un público de alto nivel, y genera una afluencia importante de visitantes a un destino que los viajeros extranjeros han evitado por sus problemas sociales y por la violencia.

Supongo que se trata de un "evento fifí". Pero los eventos fifí ayudan mucho al país.

Al dar a conocer la Estrategia Nacional de Turismo este pasado 25 de febrero en Chetumal, el secretario de turismo, Miguel Torruco, declaró que el turismo tendrá ahora en nuestro país un "sentido democrático". No sé qué significa eso, pero supongo, por el vergonzoso video que lanzó, que lo importante es promover los dogmas de Morena. El video era tan inaceptable que incomodó hasta al propio presidente López Obrador. "Eso no corresponde a un gobierno democrático -dijo-. Eso da pie a nuestros rivales para decir: ya ven, son lo mismo. No, no somos iguales".

El nuevo gobierno se da cuenta de la importancia del turismo. "En los datos recientes -dijo López Obrador en Chetumal-, las entidades con más creación de empleos formales son las que se caracterizan por el turismo, cuya actividad es lo principal. Quintana Roo y Baja California Sur son las entidades con más generación de empleo".

El secretario Torruco señaló que el turismo representa el 8.8 por ciento del PIB, con una aportación superior a la construcción, los servicios financieros, la fabricación de equipos de transporte, la minería o el sector primario. Genera cuatro millones de empleos directos y tiene un saldo positivo de 11 mil millones de dólares en la balanza de pagos.

Algunas de las cifras del secretario, sin embargo, enfatizan la importancia de promover el turismo fifí. "Hoy, México se ubica en el sexto lugar en recepción de turistas internacionales, con 41.5 millones de turistas. En cuanto a recepción de divisas por turismo, descendemos hasta la posición 15 a nivel mundial, con 22 mil 500 millones de dólares, y en gasto per cápita del turista, nuestro país se encuentra muy rezagado en el ranking internacional, ocupando el lugar 40, con 490 dólares". Las cifras no son nuevas, pero hay que entenderlas. Mucho del turismo internacional que recibe México proviene de mexicanos en el exterior y de sus familias, que realizan visitas a México y muchas veces se quedan en casa de parientes. El turismo internacional de mayor gasto ha sido ahuyentado por la violencia y por los problemas sociales.

Para atraer a un mayor número de visitantes fifí necesitamos, por supuesto, reducir la violencia, pero también proyectar una mejor imagen del país. Esta era la razón de ser del Consejo de Promoción Turística, que se financiaba con el Derecho de No Residente, un impuesto especial al turismo. El nuevo gobierno de México, sin embargo, ha decidido tomar este dinero y utilizarlo para la construcción de un Tren Maya de dudosa rentabilidad. Esto no es ni democrático ni fifí. Es una simple estupidez.

Destruir inversión

Ayer se usaron 34 mil millones de pesos de dinero público no para invertir, sino para retirar bonos de Fibra E para financiar el aeropuerto de Texcoco. El gobierno prefiere usar el poco dinero disponible para destruir un proyecto rentable que habría aumentado la conectividad y el turismo.

Twitter: @SergioSarmiento