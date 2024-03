-Tupen a Corral en el INE, de madrugada

-Ecológico obligatorio dejaría 200 mdp

-Prianismo en Las Anitas para mostrar fuerza

-Es Unidos por Juárez calca de Todos somos Juárez

Le puso literal el cascabel a Javier Corral el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández Zetina, en la maratónica sesión donde fueron aprobadas las candidaturas presidenciales, senadurías y de manera supletoria, algunas diputaciones federales. Concluyó la cansada reunión casi a las seis de la mañana de ayer.

Contundente, Hernández primero evidenció que Javier Corral traidoramente deja al partido que le dio posiciones al por mayor, desde una diputación cuando apenas empezaba en política, hasta la gubernatura de su estado, postulándolo dos veces.

Luego exhibió los mensajes en redes sociales con los cuales Corral se refería al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con palabras altisonantes, que hoy Morena ya le perdonó.

También exhibió del exgobernador “abiertamente corrupto” que algunos de sus principales colaboradores o están prófugos de la justicia, o están procesados e incluso encarcelados, como es el caso del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, Juan Pedro Santa Rosa y Antonio Pinedo Cornejo, para luego asestar el golpe: Corral es un político texano-norteamericano que nada debe estar haciendo como candidato a un puesto que le está impedido por la Constitución y la ley de nacionalidad.

Desglosó uno a uno los artículos constitucionales y legales, exigiendo de un Consejo –que ya quería irse a dormir- que exigieran el certificado de nacionalidad que Gerardo González Noroña –representante de Morena- argumentó que existía, antes de aprobar el registro de Corral a una Senaduría.

Como era de esperarse, e igual que hizo con Francisco Javier Cabeza de Vaca, el INE autorizó ambas candidaturas, junto con todas las demás a nivel nacional, con el compromiso de abrir un expediente y revisar, dando el derecho de audiencia, la elegibilidad de ambos exgobernadores para el Senado en el caso del “texano” Corral y la Diputación del tamaulipeco.

***

Si no lo ha hecho aún, deberá el área de Ecología Municipal entregar la solicitud formal para que el Congreso del Estado haga las modificaciones legales conducentes para imponer la revisión ecológica obligatoria a los vehículos.

Es urgente porque revisando el año pasado, los datos de ecología muestran que en las revisiones de la calidad del aire, la ciudad sale reprobada. Abundan los días en que la calidad del aire es mala y muy mala, con niveles de riesgo asociados a la salud también elevados.

El año pasado fueron hechas revisiones el 29 de marzo, 12 de mayo, tres de agosto, cuatro de agosto, y 28 de agosto, y con excepción del primero de estos días, los demás arrojaron que el aire tiene una calidad mala con hasta 78 partículas por millón.

Este mismo año, el 12 de enero, presentó una concentración de 54 partículas por millón, con una calidad de regular a aceptable, en la revisión efectuada por ecología municipal.

Solo esa condición de la calidad del aire justificaría la determinación, reconociendo que la contaminación no es producto únicamente de los vehículos, sino de la industria y los mismos comercios, hasta los incendios, pero sería una medida que abonaría a la reducción de esa cantidad de partículas contaminantes.

Pero si no fuera suficiente este beneficio está del otro lado el fiscal, no le vendrán mal al municipio recursos adicionales, que a la tarifa del año pasado serían algo así como 200 millones de pesos, si se logra que paguen los propietarios de los 700 mil vehículos que circulan por la ciudad, más el ingreso de la tarifa que seguramente deberán cubrir quienes transiten de paso por ella.

Podrá decirse que es mal año para un nuevo impuesto por época electoral, pero la realidad es que la ciudad lo requiere, porque además de estos ingresos, podría accederse a recursos internacionales con fondos que premian este tipo de políticas públicas.

***

Muy optimistas andaban ayer la dirigente municipal del PAN, Xóchitl Contreras, así como los demás organizadores de una concentración del PRIAN que está convocada para hoy por la mañana en el Centro de Convenciones Las Anitas.

Los personajes centrales de este encuentro de las militancias tricolor y albiazul -y amarilla de relleno- serán la exdirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y el exgobernador panista de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, quienes tratarán de encender a la raza opositora al proyecto morenista.

A la actividad han sido convocados los aspirantes a al Senado de la República, Mario Vázquez Robles y Daniela Álvarez, que ya andan al 100 en modo campaña, así como los demás amarrados o aspirantes a diputaciones federales y locales.

Según las cuentas de los organizadores, esperan meterle mínimo unos cinco mil asistentes a esta actividad de campaña alterna y de refuerzo a la figura de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, para hacer notar que en Juárez no están acabados, como desde el oficialismo morenista los han tratado de proyectar sobre todo en esta frontera.

El encuentro será unas horas antes de la concentración anunciada por la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera en pisar Juárez en esta contienda, por tener esta tierra de referencia y reto en la búsqueda de mayorías a su favor para el próximo sexenio.

Así, será interesante ver la fuerza que muestre el bloque opositor agrupado en el Frente Amplio por México y la coalición Fuerza y Corazón por Chihuahua.

***

En el marco del foro inédito organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, “Situaciones de crisis de seguridad en las ciudades hermanas Cd Juárez-Tijuana. Pasado, presente y futuro”, tuvo el comandante de la Quinta Zona Militar, Saúl Luna Jaimes, la explicación de que el programa Unidos por Juárez nace inspirada en la estrategia Todos somos Juárez, comentario que vale la pena rescatar.

Recordó que durante los años 2009 al 2011, Juárez fue la ciudad más violenta del mundo pero se logró abatir los delitos, debido a la estrategia “Todos Somos Juárez”, la cual trabajó en el tejido social e involucró a toda la sociedad.

Por eso, Unidos por Juárez, surge con el ejemplo de Todos Somos Juárez, dijo, para integrar y coordinarse no solo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino con los empresarios, los estudiantes y todos los partícipes de la sociedad.

La cuestión es que esa política surgió durante la administración de Felipe Calderón, en el contexto del Operativo conjunto Chihuahua, donde la policía federal, el ejército y las policías estatal y municipal cerraron filas contra el crimen, lo que dio pie –entre otros operativos- a la frase hecha famosa por Morena, de la Guerra contra el narco.

La verdad no peca pero incomoda, el Comandante no está diciendo nada fuera de la realidad, máxime que en aquella época, fueron precisamente los elementos del ejército –hoy muchos de ellos con el uniforme de la GN- quienes acompañaron a los juarenses para enfrentar el empoderamiento del crimen organizado como no se había visto.

Hoy hay, sin que se diga, una reedición del concepto calderonista, con mayor refuerzo militar -más de dos mil cien elementos recién desempacados-, en busca de poner orden.

No lo dijo el Comandante de la Quinta Zona, pero lo dijo Julián Leyzaola, y lo publicamos en su momento como nota informativa, “el criminal no respeta a alguien que no vea más fuerte que él, por eso hay que imponer el poder del Estado”; Estado con mayúsculas.