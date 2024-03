-Tumores como bolas de golf en los riñones

-Empiezan apuestas por el recorte de tasas

-Sueldos con dinero no público en Plan Estratégico

-En Centinela cargaron las pulgas al más flaco

El par de tumores que sufre en los riñones el exgobernador, César Duarte Jáquez, han pasado de meros abscesos a amenazantes esferas del tamaño de pelotas de golf. También sufre dolorosos, sangrantes, divertículos en el intestino grueso.

Son esos solo dos de los múltiples males que padece Duarte en el Cereso estatal 1, de Aquiles Serdán, ubicado a solo unos metros de la capital del estado, Chihuahua. Ha pasado por varios preinfartos, dichos por sus médicos, por él mismo y sus abogados en distintas ocasiones.

Uno de los abogados del exmandatario priista dio a conocer a La Columna que su cliente mejoró su ánimo en días pasados cuando recibió un amparo para que no sea objeto de más causas penales que la decidida por el gobierno estadunidense al conceder su extradición a México.

Esa noticia le mejoró el ánimo y al menos momentáneamente las dolencias físicas, pero de nuevo los resultados médicos indican que las cosas no marchan bien ni en sus riñones ni en el intestino grueso.

Los abogados habían hablado ya de esos problemas, pero no eran vistos tan graves como ahora. Graves, decían, los varios traslados previos a hospitales por severas afecciones cardiacas, hernias u operaciones en las cervicales.

Duarte Jáquez está por cumplir dos años en “prisión preventiva” en Chihuahua acusado de corrupción por arriba de 96 millones de pesos, la acusación que motivó la extradición. En Miami duró preso otros dos años. En julio sumará cuatro años encarcelado.

Su antecesor y principal acusador de origen, Javier Corral Jurado, no logró extraditarlo antes de concluir su administración, en el 2021, ni los actuales manejadores de la Fiscalía General del Estado ni del Poder Judicial han podido iniciar el juicio respectivo.

Debe continuar el gran dilema para los gobernantes estatales de hoy. Por una parte requieren atender los aspectos jurisdiccionales pero también los políticos en virtud de la presión ejercida por el gobierno federal para que Duarte sea mantenido prisionero, y por otra, está la realidad de su extraordinario deterioro en su salud.

Un reo en esas condiciones no le conviene ni al gobierno estatal ni al federal, y menos en condiciones de gran duda en los debidos procesos que debió seguir y no lo hizo la administración anterior.

***

Mañana jueves, la atención del sector financiero y de los inversionistas estará centrada en la decisión de política monetaria que al mediodía dará a conocer el Banco de México. Podría mover hacia abajo la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

La apuesta generalizada, aun en un entorno en el que la inflación tiene ciertos chispazos, es la de un recorte de 25 puntos básicos, para reducir el referencial de 11.25 por ciento a 11 por ciento, un esperado acontecimiento luego de casi un año de mantenerla tan elevada para ponerle hielo a la actividad económica.

El consenso de los analistas es que hay una brecha suficiente para el primer recorte, el primer ajuste a la baja desde julio de 2021. Desde entonces todos los anuncios han sido más y más restrictivos, como en prácticamente todos los países del mundo.

De ser así, esto daría inicio a un ciclo de bajas que podría continuar durante los próximos meses, para llegar a diciembre con una tasa de alrededor de 9.5 por ciento.

Después de que la tasa de Banxico alcanzó un máximo histórico de 11.25 por ciento con el objetivo de combatir la alta inflación, la desaceleración en el aumento de precios de los últimos meses podría dar espacio a que el banco central opte por bajar la tasa.

De hecho, la inflación anual en México ha disminuido desde septiembre de 2022, cuando alcanzó un pico de 8.7 por ciento, hasta 4.4 por ciento en febrero de este año. Esta es la brecha que le da margen de operación a la institución para flexibilizarse y soltar un poco la soga.

Debido a la importancia que tendrá esta decisión de política monetaria en los mercados, habrá que mantenerse pegados al tema.

***

Un tercio del personal que colabora con la organización Plan Estratégico de Juárez, aparece en su página web, en el apartado de transparencia, sin divulgar su salario.

Dice escuetamente la relación donde aparece el monto salarial “no recurso público”, dando a entender que los funcionarios de quienes es ocultada la información no proviene de una fuente de financiamiento oficial, sino de otras donaciones o ingresos.

En esas condiciones de opacidad están el director general, Sergio Meza; así como sus colaboradores, la coordinadora de Así Estamos Juárez, Erika Donjuan; el encargado de mensajería Juan Alonso; la coordinadora del departamento jurídico, Araceli Corral; el coordinador de Yo Ciudadano, Miguel Silerio; la coordinadora de administración, Lourdes Cortez; la analista de contraloría social, Abril Amaya; la asistente del departamento jurídico, Laura Guzmán, así como los investigadores de Yo Ciudadano, Abraham Rubio y Favia Lucero.

Tanto Sergio Meza como sus colaboradores cuyos salarios no son transparentados, si reciben un sueldo de la organización, toda vez que la misma relación en Excel dice que están contratados bajo el esquema de Nomina/Contrato de tiempo determinado.

Si tan solo relación de sueldos al año de los otros 20 colaboradores -donde el mayor salario lo tiene Diego Meza, con 52 mil pesos, en su calidad de coordinador de proyecto- es de 598 mil pesos al año, a cuánto ascenderá realmente el rubro de pagos de nómina de la organización.

Lo que sí sabemos es que pueden ganar hasta donde les den los ingresos no institucionales por donativos, que al menos en el 2022, cuyo informe es el último disponible en la página web institucional, fueron del orden de los 4 millones 460 mil pesos, más los ingresos por proyectos de Ficosec, Fechac, Consulado Americano y Dexis, por diez millones de pesos tan solo ese año.

Si no existe una obligación legal por no ser recursos oficiales, al menos sería deseable en términos éticos y rendición de cuentas hacia sus donantes, transparentar completa la lista salarial, máxime que una gran parte de los dineros con que funcionan vienen del sector público, aunque no se paguen sus emolumentos con ellos.

***

Y en Canaco nadie quiso ceder. Ayer en el registro de candidatos a la presidencia del organismo, quedaron dos planillas y no una como hubiera querido el aún líder indiscutible del organismo Rogelio Ramos.

Elizabeth Villalobos dijo categóricamente nanay a sumarse al polémico Iván Pérez y viceversa.

Para Villalobos, Iván, quien tiene poco tiempo cercano a la Cámara, "no tiene la calidad moral", ya que arrastra dos acusaciones y expedientes abiertos por corrupción.

Pérez, por su lado, calificó a Villalobos como una gran mujer, pero sin propuestas concretas para los socios. Diplomáticamente, pero dejó caer las puyas.

El 26 de marzo será la votación, justo un par de días antes de conmemorar la muerte y pasión de Jesucristo en el calendario católico.

***

En realidad, el partido Movimiento Ciudadano no tenía los mejores cuadros para postular a un candidato competidor a la Presidencia Municipal.

Todavía de última hora, en la revisión de perfiles, no llegaban a una conclusión, hasta que hubo la idea de buscar en otros partidos a alguien que pudiera hacer al menos un poco de ruido.

Esa conclusión apuntó a Esther Mejía, síndica que llegó al cargo por Morena y en el 2018 arrasó por el cuarto distrito federal. Esos números que obtuvo fueron suficientes para que la consideraran como un perfil fuerte, que pudiera hacerle competencia a Cruz Pérez Cuéllar, afianzado en la reelección.

Una opción que se llegó a considerar, pero nada más no cuajó porque ya había estado en una boleta sin resultados considerables, era Eduardo “El Walo” Borunda.

“Walo” ya sabía que no sería el candidato, pero estaba jugando a manejar los medios a Enrique Serrano, aspirante a ser el candidato de la alianza opositora al mismo cargo.

***

Si la hebra debía romperse tenía que ser por lo más delgado. No han cesado las fallas en la Plataforma Centinela, de la Secretaría de Seguridad Pública, así que fue reventado su jefe o Subsecretario, Luis Ricardo García Fierro, cuya separación fue informada ayer en exclusiva por El Diario. En su lugar fue colocado un chavo de las confianzas de Gilberto Loya, egresado del Tec de Chihuahua, Adrián Eduardo Lui Chavira.