-Tumban de asesoría al exfiscal zona norte

-Llaman a la unidad… y expulsan a Adriana

-Sacudida por repunte de inflación en EU

-Juárez en antecedentes de ejecuciones PGR-FGR

Tardó algo pero al fin pegó el manotazo en la mesa el fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui. Finalmente dio las gracias a su asesor y exjefe de la poderosa Fiscalía zona norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Dicho funcionario venía arropado por insospechados intereses desde la administración estatal anterior, la del corralato, cuando estuvo al frente de la también lucrativa Fiscalía zona occidente. Logró luego colarse con el nuevo régimen estatal a la Fiscalía norte; aguantó hasta la fuga del Cereso 3 del pasado primero de enero. Lo salieron pero de ahí fue rescatado como asesor en la Fiscalía General con César Jáuregui hasta estos días que finalmente le dieron las gracias.

Seguro más movimientos habrán de ocurrir en la Fiscalía. Carrasco solo es un eslabón de una larga cadena de compadrazgos, complicidades y encubrimientos que mantuvieron a la institución en un grado mayúsculo de incompetencia.

Deben también salir de la Fiscalía quienes lo impulsaron tras la caída del corralato y quienes lo recomendaron como “asesor”. No ha de haber sido gratis.

Por cierto, ayer anduvo algo de incógnito en Juárez el fiscal general, Jáuregui Moreno. Estuvo buen rato en la alcaldía intercambiando puntos de vista sobre temas de seguridad con el presidente, Cruz Pérez Cuéllar, y después pasó buen tiempo de análisis con el fiscal norte, Carlos Manuel Salas.

***

Buscamos en archivos y no encontramos otro homicidio de delegado o subdelegado de PGR-FGR en tiempos recientes como el ahora ocurrido en Guerrero.

Cuando menos son 11 años que aconteció algo así en contra de un alto funcionario federal de esta dependencia en Guanajuato; y antes, en 2008 aquí en Ciudad Juárez.

En aquel tiempo era librada la más intensa guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente, Felipe Calderón.

De ahí lo inédito del ataque en que murió el responsable de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García Fernández, quien viajaba sin escoltas ni vehículo blindado. Era una invitación al ataque, tras la detención de personajes claves del grupo delincuencial “Los Ardillos”, con nueve toneladas de droga.

En Guanajuato fue lo mismo en 2012, pero era un subdelegado, Jesús Bautista Arámbula. El funcionario iba también indefenso tras el volante de su vehículo cuando fue atacado sin misericordia.

Más atrás en el tiempo, en el 2008 aquí en esta frontera, la víctima fue el subdelegado de la PGR, Jesús Martín Huerta Yedra. Viajaba en un vehículo con placas de Texas, en compañía de su secretaria y delegada sindical, Marisela Granados.

Ellos fueron interceptados el miércoles tres de diciembre de aquel año, en el cruce de Arizona y Cuatro Siglos. Fueron cocidos prácticamente a balazos por varios sicarios que viajaban en cuando menos dos vehículos con placas también, que descendieron y les dieron el tiro de gracia.

Hay protocolos de protección para altos funcionarios de estas dependencias de seguridad. Inexplicable que anduviera el responsable de la FGR en Guerrero como si nada pudiera ocurrirle, con los antecedentes ya descritos, ocurridos hace más de una década.

Ni con Calderón ni con Enrique Peña Nieto, la delincuencia organizada atentó contra un delegado de la Procuraduría-Fiscalía General de la República, como ahora ocurrió hace tres días, a las frescas de las ocho y media de la mañana.

***

Con razón hasta su casa en la Ciudad de México pretende desaparecer Morena a “la señora X”, o Xóchitl Gálvez, la candidata del frente opositor que disputa la Presidencia de la República a la Cuarta Transformación.

Ayer la conocida casa encuestadora, Massive Caller, aventó los resultados de su último sondeo correspondiente a la segunda semana de septiembre y no le va nada mal a la postulada por el PAN-PRI.

En el tú a tú, en el cara a cara, la morenista Claudia Sheinbaum, mantiene su holgada aunque relativa ventaja de 10 puntos porcentuales; de hecho nueve puntos para efectos de este sondeo. Es buen arranque como inicio de la carrera, pero es un maratón de muchos meses y con peligros enormes por todo el trayecto.

Bien en ese tú a tú, pero resulta que el partido, candidato o coalición por el que nunca votarían quienes participaron en la muestra representativa para esta encuesta es por la propia Claudia y su coalición Morena, PT, Partido Verde.

El 51 porcentual nunca votaría por ellos bajo esa pregunta específica; y el 37.9 por ciento nunca votarían por Gálvez y la alianza PAN, PRI y PRD. Por Samuel García, el gobernador de Nuevo León y su partido Movimiento Ciudadano, nunca votaría el 10 por ciento de los encuestados. Consideran el margen de error entre el más-menos 3.4 por ciento.

Si lo anterior es interesante, lo es más una pregunta sin duda capciosa cuya respuesta favorece con muchos puntos a la panista.

-“Usted señaló que piensa votar por Samuel García. Si Samuel García no tuviera posibilidad de ganar y Usted tuviera que usar el llamado voto útil, ¿por cuál de los restantes candidatos votaría?

El 62 por ciento contestó que por Xóchitl y solo el 37 porcentual por Samuel... Peeeero, hasta el momento el gobernador neolonés solo trae en sus ánforas apenas un 6.2 por ciento de intención de voto, así que ni con el 100 por ciento que pasara a la panista le ayudaría a ganar.

Ese dato revela que viene guerra de cálculos, de ejercicios matemáticos y de todo artilugio que empuje un cambio en la actual tendencia que favorece a Claudia, por su lado, seguro concentrará todo su esfuerzo no acá en el norte del país sino en sus colchones tamaño king size de votos allá por el sur y sureste de la República.

***

Hasta penita les da a sus propios asesores morenistas el coordinador de la bancada guinda en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, con la ideota a la que se aferró para expulsar indebidamente a la juarense Adriana Terrazas de su grupo parlamentario.

El abogado también juarense asegura tener consigna para sacar de la bancada a la diputada presidenta del Congreso, por el grave delito de negociar y buscar acuerdos institucionales con las otras fuerzas políticas, con el fin de presidir los trabajos legislativos por dos años consecutivos.

Por eso mantiene firme la intención de echarla del grupo parlamentario, y para ello simuló un procedimiento con audiencias entre todos los integrantes de la bancada, como si con ello revistiera de legalidad un acto a todas luces ilegal.

En primer lugar, dicen las mismas voces del morenismo, políticamente es una gran incongruencia llamar a la unidad del partido ante la salida casi violenta de Marcelo Ebrard tras las encuestas pasadas, mientras a nivel local actúan para dividir y fragmentar a Morena.

Asumirse los diputados locales como si fueran sacerdotes puros del cambio verdadero y no como políticos ordinarios que son, es un error que no sólo les afecta a ellos o a la diputada que pretenden expulsar, sino a todos los militantes del partido que representa. Como si no existieran otros mecanismos políticos de control.

Nadie en el servicio público puede hacer algo que no esté expresamente señalado en las leyes que los rigen. Y los artículos del 45 al 55 de la norma que regula al Legislativo no contemplan la expulsión de integrantes de una bancada, salvo la renuncia voluntaria a cualquier grupo parlamentario.

***

A una semana de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) determine si mantiene o eleva su tasa de interés oficial situada en un 5.5 por ciento, ayer fue difundido el dato de la inflación en el país vecino, con la noticia de un repunte hasta el 3.7 por ciento en el mes de agosto.

El índice con impacto en los precios sumó 10 meses a la baja desde agosto de 2022. Cayó desde el 8.3 por ciento hasta un tres por ciento en junio de este año; luego subió a 3.2 en julio y en el reporte del mes pasado, dado a conocer ayer, tuvo un alza no prevista ni por los avezados analistas.

Presionaron a la inflación estadounidense los altos costos de los combustibles y de las viviendas, de acuerdo con la información del Departamento del Trabajo, que llega con días de anticipación a la reunión de la Fed para decidir la política monetaria de corto plazo.

El dato puede representar un adiós a las esperanzas de un relajamiento de la tasa de interés en el país vecino, con sus consecuentes sacudidas en México, de lo que dieron muestra ayer las bolsas de valores con operación a la baja tras conocerse la información.

El hecho de que reviva la inflación tendrá también efectos sobre el fenómeno del superpeso mexicano, fortalecido con la idea de que EU estaba por llegar a la fase final de su política restrictiva en materia de tasa de interés.

Siguen también días clave en la materia en México. El 28 de septiembre el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria.