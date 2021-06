-‘¿Tú robaste dinero?’. No. –‘Yo tampoco’

-A toda velocidad guerra por cargos en gobierno

-Va ganando Loera a Maru… en gasto reportado al INE

-Con razón Cruz quiere eliminar Educación

“De igual forma que en los casos anteriores, el exgobernador me señaló que no sabía nada, y que él iba a negar siempre estos hechos, y me reiteró de manera directa y contundente, con enojo hacia mi persona, que él no tenía ninguna responsabilidad sobre nada de esto, y que en mi caso, si yo caía en una participación como testigo protegido, que yo estaba equivocado y que lo único que querían era usarme para luego proceder contra mí... Concluyó cuestionándome si yo me había robado dinero a lo que respondí que no, y él de manera contundente me dijo, yo tampoco...”.

Ese es parte del diálogo sostenido entre el exgobernador, César Duarte Jáquez y el testigo protegido “con clave de identidad reservada 56RT65PW7” el 26 de marzo del 2017 en el IHOP de Sunland Park, en El Paso.

El texto descrito forma parte de una “ampliación de declaración ministerial” tomada al testigo protegido en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a las cinco de la tarde del 25 de mayo del 2020 por parte del agente del Ministerio Público, Eduardo Chávez Cos.

En aquella conversación hablaron ambos personajes de quien recientemente había fallecido, operador de Duarte, exdiputado federal, Carlos Hermosillo; del extitular de la Secretaría de Educación, Ricardo Yáñez Herrera y del exfuncionario de Hacienda, Gerardo Villegas, involucrados en aparentes actos de corrupción por arriba de 500 millones de pesos.

Hoy Duarte Jáquez está preso en una cárcel de los Estados Unidos por los procesos penales iniciados en Chihuahua y sujeto a solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México desde enero del 2018. Javier Corral, el gobernador, originó todo. Ha transcurrido toda su administración correteándolo.

Fueron de profeta las palabras dichas por Duarte a su examigo y exfuncionario, ahora testigo protegido de Corral con clave de reserva número 56RT65PW7. Este y la lista interminable de testigos protegidos han sido abandonados por quienes les bajaron el cielo y las estrellas.

Algunos de plano ya brincaron del corralato hacia quienes se perfilan como los nuevos operadores de los que ganaron la elección del pasado 6 de junio, opositores abiertos de Corral Jurado y también víctimas de su persecución.

***

Ahí viene veloz la otra guerra post electoral, es la guerra por los pedazos del pastel alcanzado el 6 de junio. En este caso el pastel de más pisos que cualquiera de los envidiables hoteles de Dubai llamado Gobierno estatal.

Las también cientos de costillas bien cargadas serán dejadas por los ineptos administradores del actual régimen encabezado por Javier Corral y tomadas por los nuevos jefazos a partir de septiembre 9.

Obvio igualmente son seres humanos los que llegan, no igual de pasguatos y todos los etcéteras de quienes se van, pero humanos al fin. Así que la rebatinga es de pronósticos reservados.

Ayer trascendieron algunos datos sobre las posiciones que serían entregadas en Gobierno estatal al PRI por la alianza entre ambos, pero de inmediato saltaron los tricolores “institucionales” para desconocerlos porque esos serán vistos en la Ciudad de México con Alejandro “Alito” Moreno, acordados con la gobernadora, Maru Campos y bajados por la excandidata a gobernadora, Graciela Ortiz González. Nomás.

Acá en Juárez llamó la atención entre los panistas el texto que colocó en su estado de WhatsApp la coordinadora técnica del Bachilleres Zona Norte, Laura Robledo, panista como pocas y pocos.

“O sea, te rodeas de un equipo de personas que no cuentan con tu misma vocación, principios, valores y servicios, que se aprovecharon de ti, tu nombre y experiencia política, que no supieron estar a tu altura y te mienten, y desconoces a quien ha sido lo único valioso en este tiempo y te representó con dignidad. Porqué aceptas y escuchas esas voces y actitudes que te llevaron a los resultados a la vista y desestimas a quien aun que fuera una persona (sic), vale, dice la verdad, representa y no lo que esos 10”.

Hay que fregarse para entender el enigma encerrado en ese texto escasamente académico, pero quienes conocen a la funcionaria aseguran que su significado va con las expectativas justamente de un buen cargo apenas inicie el nuevo gobierno.

Parece que los “inesperados” se metieron temprano a la fila de quienes se consideran con derecho a la prioridad entre los ganadores.

***

El sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) asienta un gasto mayor de Morena sobre el PAN en la campaña por la gubernatura. O sea que en eso sí va ganando Juan Carlos Loera a Maru Campos, de acuerdo a las cuentas oficialmente registradas con corte al día de ayer.

En la ficha que aparece en versión digital de La Columna se asientan con claridad los ingresos y gastos fiscalizados, que se supone deben reflejar la totalidad de los movimientos financieros de las campañas.

En primer sitio aparece la alianza Morena-Partido del Trabajo-Panal que postuló a Loera, con 36.6 millones de pesos, aunque solo ingresó a sus cuentas 33 millones. Le sigue la coalición PAN-PRD de Campos Galván con 26.2 millones de pesos. Está encima el morenista, pues, con casi un 40 por ciento.

Ni aunque se sumaran los presupuestos de los que se alinearon con Maru (Graciela Ortiz con 4.2 millones, Alejandro Díaz con 2.8 millones y María Eugenia Baeza con apenas 200 mil pesitos) la campaña de la panista alcanzaría lo reportado por Morena.

Fueron 368 operaciones financieras las registradas por la alianza morenista y solo 142 las de los partidos coaligados que postularon a la hoy gobernadora electa.

En tercer lugar en el ingreso-gasto aparece otra derrotada que quedó muy lejos de los primeros lugares. Se trata de Brenda Francisca Ríos Prieto del Partido Verde, que facturó insignificantes 12.5 millones de pesos... para nada.

Detrás quedó Alfredo “Caballo” Lozoya, el exindependiente que compró la candidatura de Movimiento Ciudadano, con un gasto de 8.9 millones de pesos, aunque solo reportó ingresos por 8.4 millones; así que quien sabe de cuál caja mágica salieron esos 500 mil pesitos extra.

Para los expertos en la materia de finanzas electorales, dos cosas llaman la atención del sistema fiscalizador del INE.

Lo primero es que el dinero no fue determinante, lo que puede verse con los más de 130 mil votos de ventaja que logró Maru sobre Loera; ni se diga con el gasto evidenciado del Verde, que seguramente esconde alguna ganancia de esos que viven de las campañas fracasadas.

Lo segundo es que todavía está lejos el sistema de eliminar las simulaciones, pues en el resto de las candidaturas pudiera haber costos ocultos de las campañas de gobernador. En esas otras campañas lo que se dice es que también los morenos y sus aliados anduvieron con gastos extrañamente altos.

***

Con razón se dice entre los funcionarios municipales que el alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar, quiere desaparecer de un plumazo la Dirección de Educación. Fue la mayor guarida de traidores, desde la titular, Nancy Beltrán, hasta el montón de subordinados.

En contra del proyecto morenista también operó la maestra Silvia García Juárez, quien cobra como coordinadora de Becas, así como un montón de bibliotecarios apuntados en la nómina. Todos a las órdenes del neopanista Javier González Mocken.

Las investigaciones de los que ya se ven en el gabinete entrante también apuntan con el dedo a Germaín Carrillo, quien es hijo de la lideresa de colonias Tere Salas.

La señora Salas, por cierto, no solo tiene parientes en Educación, también en Atención Ciudadana y en otras áreas cobran algunas sobrinas y hasta nietas.

Por otra parte están los sindicalizados que se cuecen aparte. Ellos supuestamente irían con Morena, pero le habían jurado antes lealtad a Rodolfo “Güerito” Martínez, al que en la recta final le dieron la espalda para jugársela con González Mocken.

Así fue como mandaron al abanderado de Movimiento Ciudadano hasta el lejano cuarto lugar en las votaciones.

Hasta ahí va el diagnóstico poselectoral del Ayuntamiento, en un ejercicio que ha evidenciado las deslealtades internas.

***

Esos operativos de golpe y porrazo, sin la cortesía del agua va, como el protagonizado ayer por inspectores de Ecología, Vialidad y hasta Policía Municipal, dan mucho de qué hablar. Lanzó un tufillo a julio y agosto de Hidalgo.

Los señores colocaron retenes sorpresivos en distintos puntos de la ciudad para checar que los vehículos traigan actualizado su engomado ecológico, cuando fácilmente pueden hacerlo de manera cotidiana sin necesidad de los molestos e ilegales retenes.

Insistimos, a alguien por allá en la Dirección de Ecología o en Vialidad le urge exprimir dos meses de dinerito extra.

***

El doc Ernesto Morán ya ganó en la UACJ. Hace días se hizo del sindicato administrativo con su gallo, Alex Martínez. Enhorabuena, podría decir el padre Trevizo... O también agregaría con una palmada: ¡al fin!