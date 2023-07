Tronaron al capo y quedó seguro el ultramaratón

La semana próxima vivirá Guachochi su “ultramaratón de los cañones”. Miles de corredores de muchos países llegarán con hambre por derrotar a los anfitriones Tarahumaras por un recorrido superior a los 60 kilómetros llenos de oxígeno puro, pero también de senderos, brechas, bosques y desafiantes cerros y laderas colmadas de pinos, encinos...

Poca gente en aquella ciudad se percató que desde la semana pasada fueron retirados por completo los policías estatales destacamentados en aquel lugar de postal. Suponemos que fueron sacados por su jefe regional, el comandante Abraham Salas Yáñez.

Esa poca gente quedó inquieta, nerviosa, precisamente porque a la vuelta de la esquina viene el reto deportivo que genera la mayor cantidad de turismo que se presenta en la zona de prácticamente todo el año. La sierra chihuahuense es impresionante por sí sola, más con eventos de ese tipo que le dan realce, renombre; y, sobre todo, bastante efectivo para la seca economía regional.

Pero durante los últimos siete años Guachochi y prácticamente todos los municipios de la sierra han sufrido como nunca el ensañamiento del crimen organizado. Cuando no atacan los grupos delictivos a la población civil lo hacen en sangrientas reyertas domésticas entre ellos mismos, provocando terror, muerte y desplazamiento de cientos de familias de sus lugares de origen a claustrofóbicas zonas urbanas conocidas como “refugios”.

Las últimas semanas Guachochi ha acaparado titulares noticiosos destacados en medios de comunicación nacionales e internacionales no por su asombrosa geografía natural, ha jalado la atención ya porque un comando sacó a un muchacho menor de edad de un hospital y lo ejecutó lejos del lugar, o porque otro grupo secuestró y mató a un enfermero y a su padre, o porque los delincuentes le metieron casi 800 tiros a una iglesia y dejaron casi en su atrio un vehículo calcinado y a un sicario muerto y partido en dos, el cuerpo a un lado y la cabeza en otro.

Bajo ese escenario infame, sin una sola intervención, siquiera por equivocación, de la Policía Municipal del lugar metida en el rincón del pánico, y observando entre a distancia y deteniendo a algunos “generadores de violencia” la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía y el Ejército, es como se veía venir el ultramaratón. Casi pasó desapercibida la celebrada por la casi política inclusión de Guachochi en el catálogo de “pueblos mágicos”. Lo que preocupa es la seguridad.

Parecía claro el enorme riesgo al que serían expuestos miles, y los nombres de Chihuahua y México por delante, si hasta por una “loquera” los desalmados miembros de los grupos delictivos atentaban contra turistas, corredores o población en general. “El Chueco”, Noriel Portillo, acabó con la vida de los dos sacerdotes y dos personas más en Cerocahui (Urique) solo por un arrebato de furia inducido por las drogas, el alcohol y la prepotencia conseguida por la tremenda impunidad alcanzada a sangre y fuego durante su largo reinado de terror entre los 18 y los 30 años de edad. Casi dos sexenios donde la única autoridad en toda la región era la suya.

Volvamos al inicio de La Columna. Casualmente, en ese contexto sobre el retiro de los estatales y de la proximidad del ultramaratón, cayó en una emboscada “limpia”, ejecutada por sicarios expertos en su materia, Melquiades Díaz Meza, alias “El Chapo Calín”, o “El 13”, clave con la cual era identificado por el cártel para el que pertenecía, el Cártel de Sinaloa; por cierto, nacido en esta frontera en abril de 1974. Aquí desarrolló algunas de sus primeras acciones delictivas.

Melquiades era peor que su compadre, socios y miembro del mismo cártel “El Chueco”. Mayor brutalidad contra la población civil y de lealtades restringidas exclusivamente a sus hijos, sus jefes de sicarios y sus manejadores financieros. Fue peor la desconfianza a partir del 2018 cuando fue ejecutado su hermano, Carlos Díaz Meza, “El 5”, en pleno centro de Guachochi... “en su casa”.

Hubo más que trabajos de inteligencia para abatir al feroz líder criminal. Desde siempre se supo que recibía protección policíaca de todo tipo, inclusive para enfrentar a su excómplice y compadre Reyes Carrasco Gil, líder de una facción denominada “Los Reyes” perteneciente al mismo cártel de Sinaloa.

Fue sabido en la región del ataque que esta vez fueron “abiertos” los cuerpos de seguridad; “El Chapo” bajó de sus escondites el miércoles para “arreglar asuntos” en la ciudad, imposible que pasara desapercibido su convoy de camionetas y al menos 15 pistoleros. No hubo “contactos” que le avisaran de amenaza alguna. Estuvo el plato servido para sus ansiosos enemigos... y lo aprovecharon.

Anduvo por la ciudad “pantereando” con la misma confianza de siempre, y más allá, pues se hizo acompañar acaso de sus tres principales operadores, sus auténticos brazos derechos, su hijo mayor, Óscar Javier Díaz Arellanes, alias “El Chito”, de 28 años de edad, nacido en El Fuerte, Sinaloa; su otro hijo, Edgar A. D. A., de 18 años, y de un individuo apodado “El Jhony”, oriundo de Sinaloa, jefe de sicarios.

Aunque su fama era de temibles, -el muchacho arrastra historial de asesinatos desde los 15 años-, y aunque todos portaban armas largas y chalecos antibalas, el ataque de sus cazadores fue por completo sorpresivo, certero y casi 100 por ciento fatal, dos quedaron heridos, (incluido el hijo menor que al inicio se reportaba grave, pero mostramos hoy una foto en la que aparece solo fracturado de una mano) y alcanzaron a escapar tres o cuatro.

La embestida ocurrió prácticamente en las afueras de la ciudad, aproximadamente a las dos de la tarde en una brecha cercana al relleno sanitario. Pudo ser observada bastante basura en las muchas fotos circuladas.

Fue atacado el convoy con fusiles cuerno de chivo y calibre .223. Quedaron muertos ocho, cuatro de ellos incinerados en una de las camionetas. A “El Chapo Calín” le fue arrancada la cabeza y la foto correspondiente manejada en redes sociales por sus asesinos, aunque ellos mismos se la llevaron como supuesto, siniestro, trofeo.

Obviamente, el ataque fue adjudicado a pistoleros bajo las órdenes de su acérrimo enemigo y compadre, Reyes C. G., aunque los analistas en este tipo de ataques, o limpias, consideran que pudo haber recibido alguna ayuda extraordinaria no necesariamente del propio Cártel de Sinaloa, cuyos jefes terminaron por “dejar” que se mataran entre ellos mismos tras varios intentos ya no de reconciliación, sino solo de “respetarse” las actividades autorizadas para ambos: tala ilegal de bosques, explotación minera, obras públicas, licitaciones en materia de equipos de seguridad, extorsiones, venta de cerveza, narcotráfico y alcohol.

Supimos que, en efecto, Reyes C. hizo “fiesta” aunque internado en el Cereso estatal 1, el de Aquiles Serdán. Ahí está recluido desde marzo del presente año acusado de varios delitos. Irónicamente, permanece muy cerca de otro operador cercanísimo a “El 13”, Guadalupe L., alias “El Palapas”, señalado por una gran cantidad de homicidios, varios de ellos de familiares, amigos y cómplices de Reyes.

Respira pues Guachochi para celebrar su esperado ultramaratón, pero las autoridades de todos los niveles y la propia ciudadanía no deben confiarse. Han sido desactivados los dos líderes conocidos como principales generadores de violencia en toda la región, pero son decenas, quizá cientos, sus cómplices.

Y habrán sido desarticulados ellos, pero no el cártel que domina toda esa zona hasta Parral, el de Sinaloa, que enfrenta múltiples divisiones y bajas en todas partes pero ahí sigue.