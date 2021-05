Triste socavón

Ciudad de México.- ¿La tercera es la vencida? Aunque en México ni la cuarta ni la quinta. Nuestro país está sumido desde hace décadas en un profundo socavón. Y aunque a veces lanza destellos que sugieren que hemos salido, que estamos a punto o, por lo menos, en camino de lograrlo, de inmediato recordamos que no, que nos gusta permanecer hundidos en lo mismo.

Qué sintomático es lo que ocurre en el Eje 1 Norte en la Ciudad de México. Horas después del colapso en la Línea 12 del Metro, a varios kilómetros de distancia se abrió un socavón que fue atendido, por supuesto, hasta que las denuncias en redes sociales comenzaron a viralizarse, porque éste no es el país donde las cosas se reparan al momento.

El hoyo se tapa hasta que alguien cae y en el proceso se entierra también todo lo que pueda parecer evidencia. Ejemplos sobran.

Ahí está Florencia Serranía, directora del Metro. No entendemos qué la mantiene en el cargo. Hoy, al menos 26 familias lloran la pérdida de un ser querido, pero también viven el enojo que les causa la apatía de las autoridades.

Escucho a la mamá de Brandon Giovanni haciéndose tantas preguntas que no debieron siquiera llegar. De haberse ejecutado con pulcritud los protocolos tras el colapso, Marisol Tapia no se estaría preguntando por qué pasaron tantas horas para saber lo que ocurrió con su pequeño o el porqué la dejaron activar una Alerta Amber cuando no se trataba de una desaparición… o por qué en el acta de defunción anotaron que la muerte del menor fue 20 minutos antes de que la trabe del Metro colapsara.

Sin embargo, Florencia Serranía está como si nada, como si nada, igual cuando el choque en la estación Tacubaya, como si nada cuando el incendio en la subestación del centro de control.

No la mueve nada, tal vez porque será experta en tapar evidencia. Ella es fundadora de la empresa dedicada a la implementación de proyectos de operación de transporte urbano y movilidad. Esa empresa participó en la legalización del derecho de vía del Paso Exprés, ¿recuerda aquel triste episodio que ocurrió hace unos años? Fue noticia luego de que un auto, en el que iban un padre y un hijo, cayera en un socavón que se abrió durante la noche de aquel 12 de julio de 2017.

Y aquel accidente pasó, si no inadvertido, sí rebasado por la presión que se puso sobre la figura del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien tampoco renunció.

El socavón del Eje 1 Norte lo repararon por primera vez el 6 de mayo, cinco días después, apenas este martes, hubo un segundo reporte, otro hundimiento.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México volvió a levantar el suelo y a cambiar el tepetate con el que se había rellenado el agujero.

Pero el jueves por la mañana, otra vez, autoridades decidieron hacer una excavación aún más grande y realizar una rehabilitación del asfalto. Esperan que ahora sí dure por lo menos una semana.

Somos ese país, el que tapa un hoyo para seguir en lo mismo. Somos ese triste socavón.