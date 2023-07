-Traumas y drogas disparan violencia de parejas

El cada vez más creciente delito de violencia familiar debe de prender alarmas en todas las autoridades, pues en el pasado mucho se ha dicho de la fractura en el tejido social que ha traído consigo la comisión de otros delitos que tanto han aquejado a esta frontera.

A nivel nacional, con 27 mil 389 denuncias, estas agresiones rompieron récord a la par de que Juárez hila ocho años superando las tendencias, guardando el tercer lugar entre los municipios que mayormente reportan la incidencia.

El delito crece por un fenómeno muy particular de esta ciudad, y no necesariamente porque haya más violencia familiar per se.

A decir de los expertos en la materia, investigadores y sociedad civil, crece porque, en el caso de los juarenses, que cargan un historial de violencia contra las mujeres, se han generado campañas de información sobre delitos por razón de género o contra la familia, lo que su vez lleva a una mayor conciencia social sobre lo ocurrido, y por ello denuncian más, porque identifican más lo que sucede.

Sin embargo, hay otro fenómeno poco abordado: la violencia de pareja, que aunque como tal no es de género, sí puede considerarse familiar. En ésta hay un abuso mutuo entre los dos integrantes de la relación y es resultante de abuso de sustancias, de traumas no superados de la infancia y de condiciones de pobreza.

Juárez en particular tiene condiciones que lo llevan a ambas situaciones, a que la gente conozca y denuncie y a que la precariedad lleve al límite de la violencia, de desquitarse con quien no debe porque no se cuenta con las herramientas psicoemocionales necesarias para saber canalizar estas frustraciones.

Entre la precariedad y todo el daño de años anteriores por la incidencia delictiva, Juárez es un caldo de cultivo para todo tipo de violencias. Ojo con eso.

***

Como que a los aspirantes a la candidatura presidencial por la alianza Va por México, también llamada Frente Amplio por México, no les ha interesado y mucho menos urgido visitar Juárez.

Los que han venido al estado de los 13 actores que buscan esa nominación han llegado solo a la capital, pero para la frontera no tienen ninguna fecha.

Este próximo 8 de agosto termina el peróodo de recolección de las 150 mil firmas que cada uno de los suspirantes necesita para estar en la justa.

Al menos en esta ciudad no se sabe que haya grupos involucrados en la recolección, de ningún partido PRI, PAN o PRD. Unas semanas después, el 24 de agosto, sigue el foro nacional con los 13; y luego, en tres días, la encuesta de los que consiguieron las 150 mil rúbricas.

Esta encuesta funcionará como un primer corte y se supone que solo van a sobrevivir tres aspirantes. Entonces vienen los foros regionales con la participación de esos tres juntos. Será un foro por circunscripción, pero no le tocará a Chihuahua, sino a Guadalajara porque es la cabecera.

Y finalmente la segunda encuesta, la definitiva, en septiembre.

A Chihuahua solamente ha venido la senadora Xóchitl Gálvez invitada por la Coparmex. Se tiene pensado que venga a esta ciudad hasta por ahí del 20 de agosto.

Ayer iba a venir Silvano Aureoles, por el PRD, pero canceló de último momento, y este sábado, también en Chihuahua, el priista Enrique de la Madrid, que luego se irá de gira por Delicias y Cuauhtémoc.

Santiago Creel fue de los primeros que llegó a chihuahuitas tierras, pero a Juárez le ha hecho el feo.

***

En la misma tónica de los procesos internos adelantados para elegir candidatos presidenciales, el reporte más actual de los aspirantes del Frente Amplio por México ubica al panista Santiago Creel muy lejos de la meta de 150 mil firmas de apoyo recolectadas.

Específicamente lleva la mitad, 75 mil firmas con foto de cada ciudadano y de cada credencial de elector. Es la mitad de lo requerido, a poco más de una semana del cierre del período para esta fase del procedimiento, lo que no es una buena señal para su proyecto.

La más avanzada de los aspirantes opositores, Xóchitl Gálvez, parece haber rebasado el umbral desde hace días, lo que no es sorpresa, ya se veía venir desde que comenzó el fenómeno de la “Señora X”.

Tal vez por eso, Creel Miranda anda buscando a la senadora Gálvez para platicar en corto. No ha podido conocerse el motivo de un posible encuentro entre ambos, pero obviamente ya comienzan a sonar las versiones de que el presidente de la Cámara de Diputados pretende declinar a favor de su compañera de partido.

De ser así –comentan en el círculo de la legisladora- ella le pedirá que continúe en el proceso interno y no se baje anticipadamente. Le sirve más llegando hasta el final y levantarle la mano que sumándose desde ahora al proyecto de la mujer, quien ya es vista como la candidata presidencial opositora.

***

Por cierto, algo duro fue el mensaje dejado al exsenador juarense Ramón Galindo Noriega, por su visible desesperación para ser tomado en cuenta y en serio como un activo del PAN en la frontera, en momentos en que crece la figura de la senadora Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

Los albiazules de Juárez no le perdonan a gente como Galindo su entrega absoluta al fracaso que fue la administración estatal de Javier Corral. En ese gobierno el juarense llegó a ser secretario de Desarrollo Social, renglón en el que también fue reprobado su jefe el golfista, como en tantos otros.

La desesperación de Galindo ha quedado patente en sus esfuerzos vía Facebook para, según él, posicionar a Gálvez en su tierra, más morenista que el mismo Andrés Manuel López Obrador; el desprecio también ha sido patente en sus mismas publicaciones.

"Xóchitl no necesita de oportunistas corralistas", así dice una de las respuestas negativas escritas al exfuncionario estatal, que sigue creyendo -al menos eso les dice a los panistas- que su partido y el frente opositor tienen oportunidad de recuperar algo del terreno perdido en la frontera.

El rechazo a los corralistas ha sido algo común en este esfuerzo por construir una oposición sería contra la 4T.

Otro renombrado colaborador de Corral Jurado en su desastrosa gestión, el senador Gustavo Madero de la capital, también ha resentido mentadas similares a las recibidas por Galindo en cada intento que hace por tratar de pertenecer.

Y cómo no, si Madero Muñoz se la pasa diciendo que a la senadora nomás la utilizan las fuerzas oscuras del PRIAN para tratar de no caer más bajo frente a Morena, pero que no tiene posibilidad alguna de ganar la Presidencia de la República; hipócritamente, llena de besos y abrazos a su compañera en los escaños azules cada vez que la ve.

En fin, a la casi abanderada presidencial de la todavía no cuajada alianza del PAN, PRI y PRD, no le faltan oportunistas de todos los partidos, como para sumarle más pesos muertos para cargar, como los corralistas que hacen de todo, hasta el ridículo, en el afán de ser tomados en cuenta.

***

La corcholata de Morena que tenía gira por Juárez el primero de agosto, Marcelo Ebrard, canceló su visita y con ello cualquier posibilidad cercana de realizarse.

Entre los grupos morenistas surgió el rumor de que oficialmente Ebrard no tenía contemplado visitar esta localidad, como durante la semana lo confirmó la diputada federal Mayté (Teresita) Vargas.

Señalan que sigue habiendo discordia entre la avanzada nacional y la joven legisladora, nombrada por el propio excanciller como coordinadora estatal del “Movimiento Ebraderista”.

Sigue teniendo broncas Vargas Meraz para desarrollar la agenda del exsecretario de Relaciones Exteriores, ya que se interpone la chihuahuita Helen García, uña y mugre de Ebrard Casaubón.

En fin, esos problemas que parecen superficiales pueden traer desorden y desorganización en lo que viene para el aspirante a la candidatura por la coalición Juntos Haremos Historia.