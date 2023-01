-Traslado de “kit” Mexicle y llegada de más militares

-Ni modo que Corral desconfíe de “Beto” Fuentes

-Esperan congelados las becas Benito Juárez

-Plenaria de Morena será para el aplausómetro

Al mismo tiempo que todo el “kit” decomisado y detenidos del grupo delictivo Los Mexicles fueron entregados completitos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribó a esta frontera otra fuerte cantidad de militares para sumarse al reforzamiento de la seguridad en la ciudad.

Al menos el Ejército ha tenido claro el panorama difícil para la ciudad por la presencia ya no de pandillas escasas o débiles, sino de auténticos grupos muy organizados y eficientemente estructurados para romper mediante la violencia con las normas y leyes establecidas.

Saben los mandos militares que las corporaciones policíacas si bien han tratado de mostrar fortaleza para conservar la estabilidad social general son insuficientes por sí solas para enfrentar el anonimato y la clandestinidad de los grupos delictivos.

El golpe dado con la desactivación del auténtico arsenal decomisado a Los Mexicles puede ser objeto de las ya conocidas reacciones terribles por parte de sus integrantes.

De ahí que finalmente haya sido empujada la Fiscalía General de la República (FGR) para que su unidad en delincuencia organizada atrajera el caso y trasladaran a la Ciudad de México todo el “equipamiento” asegurado esta semana que consistió en más de 100 cascos blindados, otros tantos chalecos antibalas, 25 armas, -la mayoría largas- y miles de cartuchos... droga, etc.

Ese traslado seguramente tiene que ver con la llegada de más militares; y no de cualquier tipo de militares, sino de inteligencia y operativos en campo.

***

El 5 de febrero del 2019, Javier Corral Jurado, encabezó un acto de toma de protesta a Roberto Andrés Fuentes Rascón como su nuevo titular de la Secretaría Particular en Palacio de Gobierno, en sustitución de José Alberto “El Siniestrillo” Luévano Rodríguez, a quien presumiblemente pescó con las manos en la masa filtrando información de su área... y no a El Diario precisamente.

Los años fueron literalmente de fábula entre ambos personajes (“Beto” y Javier). Tuvieron muchas aventuras aéreas y de toda índole juntos desde esa fecha hasta que se acabó su tiempo en el gordo presupuesto público a quien es considerado el peor gobernador en la historia del estado. (Fotos de los dos en versión digital en La Columna).

Aquel fenomenal secretario particular, un panista de esos llamados hasta la médula, siguió en su partido, pero Corral no. En esa calidad institucional “Beto” Fuentes cayó luego en el equipo de la gobernadora Maru Campos y ahora es nada más y nada menos que secretario del Ayuntamiento con el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Solo imaginemos el infinito dolor, el rechinar de dientes y de uñas mordidas, cuando Corral sufrió la clausura de su librería Sandor Marai, con documentos firmados en puño y letra por quien permaneció durante años en el íntimo despacho particular, dueño de todos los secretos... o de casi todos.

Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de nuevo utilizó la mañanera para conceder unos segundos de cobijo al exgobernador paseño –nacido allá- y criticar al gobierno de Chihuahua por el despropósito de ese cierre.

Ese apoyo es político, evidentemente. AMLO conoce bien de las broncas de Corral contra el PAN, contra la gobernadora y contra la alcaldía de Chihuahua, y la está aprovechando al menos para no echárselo encima.

Parece que AMLO le tiene miedo pues él también ha sido objeto de su traición, sus cacayacas en varias ocasiones y hasta de sus mentiras; no olvidemos que lo convertiría en embajador y Corral nunca le dijo que había nacido en los Estados Unidos y, por lo tanto, no puede ser ni intendente en el servicio diplomático exterior. ¡Lástima Margarito!

Esa defensa política de AMLO y la defensa también política que hace Corral de su incipiente negocio no tienen asidero en la parte jurídica, legal. Ni modo que el exgobernador regatee a su exsecretario particular Fuentes el amplio conocimiento que tiene de la ley. No lo hace ni lo ha hecho porque la clausura quedó perfectamente fundamentada.

Ahora Corral se ha empecinado en incumplir con los requisitos para reabrir su negocio, y en su clásica conducta de toda la vida, ha defenestrado a quien le brindó confianza, lealtad y el cálido cobijo de la amistad y más, su exsecretario particular “Beto” Fuentes.

No hay otro Corral Jurado de antes de la gubernatura, durante, ni después. Él todo y nadie más.

***

Jóvenes de secundaria y preparatoria han debido aguantar desde el viernes pasado las congelantes temperaturas de la frontera en lo que esperan las becas Benito Juárez que entrega la Secretaría del Bienestar, instancia que ha tenido fallas intermitentes los últimos días.

Durante horas, los beneficiarios han hecho largas para registrase o han tenido que estar a vuelta y vuelta para un trámite que, sin más explicación que “fallas en el sistema”, no se ha podido realizar aquí en Ciudad Juárez. Ante lo ocurrido, nadie de la estructura federal ha salido a dar alternativas o cuando menos ofrecer disculpas.

El desorden en la entrega de becas, según lo que reportan del centro del país, no es exclusivo de Chihuahua, sino que se repite en varias plazas. Podría catalogarse como un colapso nacional que ha ralentizado el trámite que deben hacer los que aspiren a recibir un apoyo para sus estudios.

Pero en el caso de la capital Chihuahua y Ciudad Juárez, como se demuestra con la imagen que envían los beneficiarios de esta frontera, los afectados han hecho citas a través de internet, en una plataforma que tiene errores cada tres minutos.

Pese a llegar con citas hechas, tardan entre 30 y 40 minutos con cada joven que tramita su beca, por lo que desde la mañana hasta bien entrada la tarde hay filas interminables que causan molestia tanto a los estudiantes como a los sufridos servidores de la nación.

Así, cuando antes el proceso de registro llevaba si mucho una semana con todo el universo de beneficiarios, ahora el trámite contabiliza ya dos meses, sin que se haya logrado inscribir a todos los solicitantes.

***

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, bajó la instrucción de que nadie falte a la reunión plenaria de la bancada guinda, la cual habrá de realizarse en la Ciudad de México y el Estado de México, durante dos días al comienzo de la semana próxima.

Los legisladores morenistas, incluidos desde luego los seis de Chihuahua, casi todos de Juárez, también fueron instruidos a no ponerse muy creativos, pues ya están muy definidas las prioridades de los propósitos legislativos de la 4T para el siguiente período ordinario de sesiones, que comienza el primero de febrero.

Los diputados morenistas van por las reformas faltantes en la llamada igualdad sustantiva, la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral y las modificaciones legales en materia de seguridad interior, así como la reforma constitucional sobre aviación civil y comercial. Lo demás fuera de estos renglones puede esperar.

Pero sobre todo, la plenaria será para el aplausómetro entre las tribus morenistas, lo que molesta a algunos y emociona a otros legisladores federales de Chihuahua; unos andan desesperados porque no tienen grupo que los acoja todavía y otros no piensan en otra cosa que no sea promover a su gallo (o gallina) para 2024.

Los invitados a la plenaria de los morenos son el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El cierre estará a cargo de Delfina Gómez, la candidata de la 4T a la gubernatura de Edomex, que tiene 90 años con gobiernos del PRI. No aparece Ricardo Monreal.

La agenda legislativa será, pues, la que ya les mandó Palacio Nacional a los diputados que conforman la mayoría morenista, mientras que la agenda política será fijada por los presidenciables del partido que apunta a mantenerse en el poder, al menos es lo que dicen la mayoría de los sondeos.

No hay ni habrá mucho juego fuera de esa cancha para los que tienen beca como diputados federales de Morena, que con callarse y apoyar a alguno de los aspirantes creen que habrán de cumplir la sacrificada tarea que les encomendaron sus electores.