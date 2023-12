-Tras el enojo actuó de inmediato en el Cereso

-Video: Malicia efectiva… la de Cuauhtémoc contra María

-Un peligro la GN en manifestaciones

-Sigue Tony Meléndez en el tira tira

Hace pocos días reaccionó con enojo incontrolable el Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, cuando funcionarios que participan en la llamada mesa de seguridad le recriminaron que muchas de las operaciones delictivas que sufre la ciudad seguían siendo orquestadas desde el Cereso estatal 3.

Loya se desahogó; se defendió como pudo con argumentos sobre el reforzamiento que ha tenido el penal desde que asumió su control, el 31 de enero pasado, tras la fuga y masacre del día primero de ese mismo mes protagonizada por Los Mexicles y su entonces jefe que no sabemos si en paz descanse, Ernesto “El Neto” Pérez Piñón.

Es cierto que Loya se molestó, y no poco, mucho, pero hacia sus adentros tomó decisiones radicales que luego operó con su “Estado Mayor”, el inicio de nuevas operaciones limpieza.

La primera de esas acciones arrancó este miércoles y vaya sorpresa que se llevó el propio jefe Gilberto con el hallazgo de tantos cartuchos como para llamarlo un pequeño arsenal porque fueron casi 700 de distintos calibres, dos granadas, dos pistolas y un fusil de asalto .223 con varios cargadores debidamente abastecidos.

Obviamente también tiraron el negocio del narcomenudeo al menos en el módulo uno inspeccionado (son cinco) con el decomiso de mariguana, cocaína, cristal y buena cantidad de comprimidos de Clonazepam que si bien son legales requieren de receta médica.

Ese decomiso fue únicamente en un módulo que no es el de los controlados por los grupos más fuertes como La Empresa, La Línea y aún los Mexicles, así que la SSPE seguirá escarbando por sus “habitaciones” para desactivar el narcomenudeo, los privilegios ilegales y cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad del interior y del exterior del presidio.

En esa convicción anda el Secretario de Seguridad tras el coraje que le hicieron pasar en la mesa de seguridad.

***

“Pregunta técnica, licenciada (…) ¿qué es para Usted la malicia efectiva como elemento del daño moral?”, cuestionó el coordinador de los diputados morenistas, Cuauhtémoc Estrada, a la aspirante a magistrada María Ávila, exdiputada del Verde, hoy militante naranja y muy allegada a Palacio de Gobierno.

“No tengo la respuesta, diputado, pero me comprometo a que la voy a estudiar y se la voy a…se la voy a venir a presentar”, respondió achicada la exlegisladora.

“El problema es que Usted ya va a ser magistrada, licenciada, si la elige el pleno. No la van a elegir para ser estudiante y luego aprenda a ser magistrada. La respuesta, para mí, no sé si para mis compañeros, no me satisface”, así comenzó el morenista el ataque.

La exverde estaba considerada como una de las favoritas para ser magistrada, hasta antes de que la justicia federal acabara por descarrilar el proceso que pretendía llenar las salas vacantes Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Fue a la entrevista con la Junta de Coordinación Parlamentaria, que estudiaría y validaría las ternas que le armaron en la Secretaría General de Gobierno, pero nomás a recibir una buena repasada de parte del morenista, quien seguramente preparó muy bien sus apuntes para cuestionar a los aspirantes.

Luego le preguntó sobre el impacto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los procesos civiles. Ávila Serna no supo contestar; luego sobre la falta de código QR en su carta de no antecedentes penales, lo que tampoco pudo responder.

Remató cuestionándole de su preparación profesional, de alguna maestría o doctorado. Nada con qué defenderse de parte de la exdiputada.

El breve video, que presentamos en La Columna versión digital, nomás aborda lo de la malicia efectiva, que, por cierto, es un concepto que sirve para determinar si una persona, al momento de difundir información falsa, tenía conocimiento de que no eran verdaderos sus datos y deliberadamente decidió difundirlos.

El concepto añade el elemento subjetivo que, aunque es difícil de probar, es también necesario para determinar qué efectivamente causó un daño moral.

Bien a bien no le aplica a Cuauhtémoc, pero de que mostró malicia y fue muy efectiva, ni quién lo dude.

***

No deberían pasar desapercibidas las agresiones que los adultos mayores, exferrocarrileros y sus familiares, sufrieron a manos de la Guardia Nacional el miércoles pasado cuando cerraron el puente Libre durante casi ocho horas, sin que alma alguna del gobierno federal se tocara el corazón para acercarse y los atendiera.

Podría considerarse demasiado primitiva la actuación de algunos de los efectivos militares, adheridos a la corporación que tiene tareas civiles en la frontera como en el resto del país. Hasta cartucho cortaron a los viejitos, la mayoría sexagenarios.

No bastó que los ciudadanos que se sintieron afectados bajaran de sus vehículos para increparlos. Los mismos elementos de la Guardia Nacional hicieron lo propio, además de los jaloneos y hasta amenazas que vertieron cuando los ánimos se caldearon en algunos momentos de la prolongada manifestación. Inestabilidad emocional innecesaria.

Son situaciones que pareciera no trascienden entre los altos mandos de la institución, por eso la importancia de que una instancia superior haga lo conducente. No se mandan solos.

***

A menos de una semana del plazo para sellar oficialmente la alianza del PRI y el PAN, en la que también va de relleno el PRD, las dirigencias partidistas ya no saben qué pensar del exdiputado tricolor Tony Meléndez, también popular cantante del Conjunto Primavera.

En los pasillos priistas aseguran que va a colarse de candidato a senador en la primera posición de la alianza si es para género masculino; o en la segunda, si la primera es para mujer.

Entre los panistas dicen que el atorón está en que vaya Tony por el Distrito 05, con cabecera en Delicias, zona que esta calientita porque el ahora plurinominal Eliseo Compeán, exalcalde panista, quiere irse a competir por tierra, pues la región despierta ambiciones porque creen es que es la más blindada de la ola guinda que recorre el país.

Pero, además, hay también versiones entre los panistas con los que se ha acercado el cantante, en el sentido de que le interesa realmente andar por las calles de Chihuahua, como una de sus interpretaciones más populares. O sea, que quiere ir por el Distrito 08, con cabecera en la capital del estado.

Seguramente, Meléndez anda sobrado en sus estimaciones y se da el tiempo de deshojar la margarita, pues con eso de que todo mundo lo ve como garantía de triunfo, aprovecha que tiene a los partidos en sus manos.

Eso sí, no para de repetir el cantante que gana más en unas semanas de conciertos en las ciudades del sur de Estados Unidos que en un año de legislador en San Lázaro o en un escaño del Senado, pero aun así está dispuesto a sacrificarse por la patria. Nomás que todavía nadie tiene claro desde qué posición.

***

Los dipuzoom atacan de nuevo. Ahora a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) les ha dado por sesionar electrónicamente, no atienden sus distritos y hoy ni siquiera las sesiones del honorable Congreso del Estado.

Desde la comodidad de su hogar, el dipuzoom, Gabriel García Cantú, atiende comisiones y sesiones, hasta denuncias pone y ruedas de prensa “ofrece” por la vía del zoom.

Será que el legislador temió presentarse en la rueda de prensa donde los panistas denunciaron al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar?. No fue visto en persona, solo vía internet.

La diputada Marisela Terrazas no se queda atrás. Es raro verla en Congreso del Estado y menos en las colonias, únicamente se conecta al zoom. “Despacha” desde la sala de su casa.

Aún bajo tales circunstancias pretende contender por la alcaldía y no sería raro que obtuviera la postulación porque la cofradía que la empuja, el Dhiac, no tiene más opciones.

No solamente está flaca la caballada, su presencia es...electrónica!!!.

Así cómo alma mía...