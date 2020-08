-Tras coscorrón a AMLO, la sobada a Herrera

-Una buena comida en Flor de Nogal

-Arrancan selección electoral sin Internet

-La insensible de los discursos de Espino

De último momento fue armada la visita a Juárez del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

No sabemos hasta dónde el Gobierno del Estado quiso pasar desapercibida dicha gira pero no la incluyó ni por asomo en su agenda de medios para el viernes, únicamente la tradicional conferencia de prensa Covid y un programa equis con el subsecretario de gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice.

Debió ser la propia dependencia federal la que confirmara el recorrido junto con la Presidencia Municipal.

De inicio, Herrera sólo venía a reunirse con el gobernador, Javier Corral, y su equipo para revisar proyectos de obra en marcha y pendientes de ser todavía llevados a cabo hacia el final del régimen, como el de El Chamizal.

Una vez publicitada la presencia del secretario federal, fueron incluidos los recorridos por los hospitales inconclusos de la Vicente Guerrero, la ruta troncal, reuniones específicas con autoridades municipales y también la convocatoria a los medios informativos.

Herrera continuará hoy todavía para un par de reuniones tempraneras; igual, de planeación financiera en más proyectos de obra tanto municipales como estatales y federales.

Tanto a Corral como al independiente alcalde, Armando Cabada, les urge el último tirón de refresco financiero o para culminar obras o para emprender las pendientes en planes no concretados justo por falta de efectivo. Ambos concluyen sus mandatos el año entrante.

Ya veremos hasta dónde afloja la federación cuando justo andan por arrancar las campañas electorales y es Morena el que anda en el pico de las preferencias hasta ahora. La presencia de Herrera, y también la del titular de Desarrollo Urbano y Territorial, Román Guillermo Meyer, es buena señal al menos de disposición.

***

No cabe duda que la política presta piel para cualquier apariencia. Apenas el martes calificó de “decepcionante” el gobernador Corral al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y ayer se deshizo en halagos a su secretario de Hacienda. Con una mano da el coscorrón y con la otra lo soba. Ya hizo costumbre la maniobra.

Bajo ese ambiente de santa paz disfrutó Arturo Herrera una buena comida en la Flor del Nogal, -de la Plaza Cantabria-, después de las reuniones y recorridos mañaneros.

Ahí estuvieron un par de horas en la misma mesa también el alcalde Cabada; el secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez; el coordinador de gabinete, Jesús Mesta y varios acompañantes de Herrera.

Sin duda faltó en la comitiva el jefe del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. No pudo modificar su agenda para viernes y sábado en la Ciudad de México precisamente por lo repentino de la visita del secretario de Hacienda.

Herrera se regresa a México hoy al mediodía; Corral continuará de frente aquí hasta el lunes. Mañana –domingo- sabremos de él sólo por alguna jugada de tenis, golf o su nuevo hobby, la también terapéutica equitación.

***

El lunes arranca una de las fases más importantes del proceso electoral, la conformación de las asambleas municipales que deberán estar listas para operar a principios de diciembre.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González, tiene ya luz verde del Consejo General para la conformación de los organismos que finalmente administrarán la elección de 2021 en todos los municipios de la entidad.

La tarea consiste en seleccionar a un presidente y consejeros de cada municipio, con un perfil neutral, no militancia partidista, preparación en materia electoral y cuando menos los principios de las leyes que rigen la democracia. En esta ocasión será diferente el proceso por la emergencia sanitaria, que obligará a llevar por vía electrónica casi la totalidad de los procedimientos.

Obviamente todos los partidos se fijan en las principales ciudades, Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, que en realidad es donde se deciden las principales elecciones.

Pero como si se estuviera en la edad de piedra y no se hubieran invertido cientos de millones de pesos en la conectividad del estado, hay cuando menos 21 municipios del estado que el IEE habrá de considerar excepciones porque no existe Internet o no se ha desarrollado.

Increíble que en estos tiempos se pueda imaginar la vida sin la red mundial, pero es real. Quienes deseen participar por esa amplia franja del estado donde la conectividad se considera algo más que un lujo, deberán viajar hasta la capital para registrarse.

Es prácticamente un tercio de los municipios del estado los que estarán en esta excepción, en todas sus fases, que comienzan el 24 de agosto y concluyen con la designación e instalación de las asambleas a más tardar el 1 de diciembre.

Esa limitante es un absurdo en tiempos en que se presume la supuesta mayor inversión de la historia en la mejora de las redes de telecomunicaciones, algo que por las evidencias puede verse que es falso.

***

Más de 48 horas de bloqueos en el centro de la capital del estado generaron reacciones de lo más diverso, desde el apoyo incondicional a los manifestantes hasta el rechazo a sus acciones.

Entre tantos comentarios hay uno que envían algunos morenistas indignados por sus expresiones. “¿Por qué hacen eso? ¡Qué lata!”, posteó con una foto en su Facebook una exfuncionaria municipal de Chihuahua, Deyanira Perales. Puede verse la publicación en la edición digital de La Columna.

Perales es conocida por una militancia de décadas en el PRI, hasta que en 2018 hizo un berrinche porque no la hicieron candidata a regidora en el primer lugar de la lista.

Fue muy cercana al exalcalde duartista Javier Garfio Pacheco, quien la nombró directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Cuando el ballezano no logró ser candidato a gobernador, Perales se unió a la coordinación femenil en la fracasada campaña de Enrique Serrano Escobar.

Pues bien, hace unos días la exfuncionaria fue presentada como operadora, asesora y redactora de los discursos en uno de los aspirantes guindas a la gubernatura.

Así la conocieron seguidores y otros operadores de dicho precandidato en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga y Parral.

Por ello es que los morenos no se aguantaron las ganas de exhibir su insensibilidad al criticar, con indolencia total, las movilizaciones campesinas por el agua, acciones que reclaman precisamente la desatención federal y estatal a una problemática por demás compleja.