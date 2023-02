Trabajar por la niñez juarense, nuestra mejor apuesta

La niñez es una etapa decisiva para el desarrollo de cualquier persona, en la que se perfila no solo la arquitectura del cerebro, sino los cimientos que regirán el comportamiento durante el resto de su vida.

En una ciudad como Juárez, siempre en crecimiento y desarrollo, cualquier esfuerzo suma para ayudar a mejorar a este sector de población, por lo que es muy importante el trabajo conjunto entre asociaciones civiles, especialistas y los tres órdenes de Gobierno.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que existen en nuestra frontera alrededor de 464 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales al menos 141 mil no asiste a la escuela, es decir, el 30 por ciento.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 vino a empeorar la situación de la niñez de esta urbe y del resto de nuestro país. De 2020 a 2022 vimos un incremento en la deserción escolar y también en los casos de violencia familiar, debido al confinamiento.

En mis recorridos por escuelas ubicadas en zonas de escasos recursos, como presidente de la asociación civil Alegrando a la Niñez de Ciudad Juárez, he vivido anécdotas muy emotivas que han reforzado mi interés por trabajar como activista a favor de los más menores más vulnerables de nuestra comunidad.

En una ocasión, en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Felipe Ángeles, le pedí a una alumna y a un alumno que me enseñaran su plantel, y me llamó la atención de que a pesar de que yo podía observar el mal estado de las aulas, los tableros de las canchas, las paredes, y los pupitres, donde ellos pasan la mayor parte del tiempo, ellos me los mostraban con mucho orgullo.

Ambos estudiantes de alguna manera me estaban presumiendo sus espacios y yo los veía con una sonrisa que me generó mucha empatía, y además, me motivó a valorar y a entender cómo ven y quieren sus espacios educativos.

Otra cosa que me marcó para siempre, es que generalmente les pregunto qué quieren ser de grandes y me he dado cuenta que existe un gran sentido de patriotismo y de amor al prójimo. Quieren ser policías, soldados o bomberos, y esto de alguna forma nos dice que quieren cuidar a su familia, a sus amigos, a la ciudad.

El estar cerca de ellos, escucharlos y conocer de primera mano los problemas por lo que atraviesan, porque varios de ellos han perdido a familiares en circunstancias violentas, me he dado cuenta que están preocupados por mejorar su entorno cercano, pero también el de la ciudad, y eso es muy importante.

Entonces, ante una problemática tan grande que se arrastra de muchos años atrás, debemos sumar esfuerzos para seguir transformando a nuestra ciudad. Dejarle todo al Gobierno, sería muy irresponsable por parte de quienes trabajamos con este sector de población.

Estoy convencido de la oportunidad que tenemos como sociedad para contribuir y promover valores entre nuestros niños con el fin de formar ciudadanos con apego a su comunidad. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer las habilidades sociales y emocionales desde la infancia, por el bien de nuestra ciudad.

Todos sabemos que los últimos quince años han sido muy difíciles para nuestra comunidad, pero de alguna forma, como hemos podido, juntos hemos salido adelante.

Por un lado, tenemos a las autoridades de los tres niveles de Gobierno incrementando sus presupuestos en la infraestructura escolar y urbana en zonas prioritarias para la atención social, por el otro, como sociedad, debemos sumarnos a esos esfuerzos.

Apostar para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, en este caso las niñas y niños, es trabajar por un mejor futuro para Juárez. Por el bien de todas y todos los juarenses, debemos seguir trabajando por nuestra niñez. Sólo así, lograremos la añorada transformación de esta ciudad que tanto amamos.