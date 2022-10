Torre Centinela, ¿un nuevo panóptico?

En 1791 Jeremy Bentham escribió “panóptico” (que viene del griego πανοπτική, que significa “verlo todo”), sobre un nuevo principio para construir casas de inspección, y especialmente casas de reclusión y trabajo forzado, como propuesta para la Asamblea Legislativa y la Comisión para la reforma de las leyes criminales de Inglaterra.

Era una idea innovadora sobre un principio simple y hasta primario: crear el ambiente propicio para forjar la sensación de estar siendo vigilado constante y concienzudamente, con la finalidad de generar comportamientos humanos determinados o “correctos”, claro está, especificados por quien fabrica el panóptico. Todo ello a través de una estructura arquitectónica especial: un recinto (no necesariamente una cárcel, sino también, por ejemplo, una fábrica) de forma circular y en el centro una “torre” donde ha de estar el “vigilante” -real o ficticio- ejerciendo su oficio con el menor esfuerzo, pues con solo girar sobre su propio eje puede tener acceso ilimitado a observar a las personas que se encuentran en la estructura circundante a la torre. Así, toda persona estaría, en el caso de las prisiones, en sendas celdas justo -y siempre- frente al vigilante o quizá no, en todo caso, sí frente a la “torre”.

Era tal el entusiasmo de Bentham que en su momento escribió: “…dejadme construir una prisión con arreglo a este modelo, y yo seré carcelero en ella. […] este carcelero no quiera salario”. Y apuntala sobre su proyecto: “Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que se puede suceder a un cierto número de hombres, de disponer todo lo que les rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, de sus conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un instrumento de esta especie sería un instrumento muy enérgico y muy útil.” Cabe mencionar que el sistema penitenciario inglés no logró cuajar este modelo carcelario.

Los ciudadanos debemos interesarnos en estos asuntos: ¿cuál será el costo de la Torre Centinela? (y con “costo” no solo me refiero al dinero, sino sobre todo, por ejemplo, al financiero, ¿implicará endeudamiento público?; al social, ¿cuántas obras y programas tendremos que sacrificar por la torre centinela?; ¿cuántas escuelas dejarán de atenderse?; etc.); ¿Quién la construirá, y por qué? ¿El proceso de adjudicación de obra ha sido el adecuado, en términos de una sociedad democrática? ¿Existe un diagnóstico riguroso sobre la imperiosa necesidad de asumir el “costo” que supondrá esta obra y no en otras, o en otras acciones o programas, que abonen efectivamente a la seguridad pública? ¿Esta obra se inserta en una política bien diseñada y ejecutada de seguridad pública, es decir, resulta un engranaje indispensable para el sistema de seguridad en su conjunto?, etc. O, por el contrario, ¿es solo una “ocurrencia” al calor del gozo que dejó el proceso electoral de 2021, y el frenesí que provoca el de 2024?

Pero también debe interesarnos lo referente al “costo” político-democrático, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar en aras de nuestra “seguridad” (la cual, por cierto, cada vez es menor)? Creo que estamos frente a un viejo dilema: ¿libertad o seguridad? La hipervigilancia hacia los ciudadanos por parte del gobierno puede convertirse en una amenaza -incluso igual que la que supone el crimen organizado- a la vida democrática en nuestro país. Es cierto que la libertad y la seguridad absolutas no existen, pero ¿dónde poner los límites entre estas dos aspiraciones de la vida en sociedad?

El panóptico no es solo un modelo arquitectónico para una prisión o cualquier otra institución o recinto, no. Es sobre todo una forma de “dominio”. Que puede ser bienhechor, inocente o tirano, según se quiera ver, pero siempre una clara herramienta de dominación. Al someter al ser humano a la vigilancia inmanente sin posibilidad de lo privado y, sobre todo, sin rostro, es decir, sin el “otro” (el carcelero que hace sus rondines presenciales cronometrados), que implica -inevitablemente- la imposibilidad del diálogo, la intercomunicación, la racionalidad interpersonal misma.

En algún sentido, me parecen reveladoras las palabras de Noam Chomsky: “Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo. Es cierto que durante 40 años la guerra contra las drogas ha fracasado en sus objetivos declarados. (…) Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables? (…) No creo que la guerra contra las drogas es un fracaso, [en realidad] tiene un propósito diferente al anunciado”. (Intencionales, las fallidas consecuencias de la lucha contra el narco: Noam Chomsky, https://www.jornada.com.mx/2012/05/13/mundo/021n1mun)