¡Tomar las estrellas por asalto: desde la Universidad!

Todo el año nuestra ciudad ha escuchado que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) cumple cincuenta años de su fundación. Es por ello que toca hablar de dicha institución educativa en nuestra región, pero no me referiré aquí a los magnos eventos o a las autoridades que son efímeras y muchas de las veces ineficientes. Voy a hablarles sobre un proyecto que viene de las bases estudiantiles y ejemplifica de la mejor manera el lema universitario: “Por una vida científica, por una ciencia vital”.

Hace ya un par de años un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Física del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) emprendieron el Club de Astronomía de la UACJ. Un proyecto que me ha dejado maravillado desde que lo conocí. Así pues me decidí por buscar a alguien que participara en la actualidad y di con la vicepresidenta, Karla Victoria Suárez Orduña. Ella con 22 años estudia en séptimo semestre de Ingeniería Física y me platicó un poco de lo que se trata este espacio universitario.

Entre planetas, telescopios y mucha creatividad el club tiene por misión ser un grupo de divulgación científica, en especial de la astronomía y astrofísica. Karla me impregnó de esa pasión con la cual alrededor de veinticinco estudiantes llevan a cabo charlas, talleres y observaciones del cielo. Desde las Ingenierías Física, de Materiales, Mecatrónica; Matemáticas, Diseño Gráfico y Medicina buscan hacer llegar el amor por los fenómenos celestes a los rincones de nuestra ciudad donde no se habla de eso.

En realidad no hay muchos grupos tocando este tema. Es ahí donde el club ve una necesidad, pero sobre todo una oportunidad. Con ello quieren acercarse al público amplio y de todas las edades, aunque con un interés especial a las infancias. Lo anterior con el propósito de demostrar que cualquiera se puede dedicar a la ciencia y vivir de ello. Así, ese grupo estudiantil toma sus telescopios y apunta a las estrellas, causando asombro entre quienes observan por primera vez a través de ese aparatejo.

Entre las actividades que realizan están los talleres para infancias donde aprenden de manera sencilla conceptos científicos. Luego están las ya esperadas observaciones del Sol, la Luna, eclipses, la Nebulosa de Orión y los planetas. En esos eventos la gente puede llevar sus propios telescopios o usar los del club. Por consecuencia las personas se van conalgún dato interesante, pero sobre todo con la curiosidad por lo que hay encima de nuestras cabezas.

Otro ámbito en el que se desarrolla el club es la investigación. Esto implica un reto, sin embargo tienen una ventaja en el trabajo transdiciplinario por la diversidad de perfiles académicos. Uno de los objetivos que tienen es la construcción de un radiotelescopio, para esto se ven asesorados por profesores e investigadores de la propia UACJ. Tal trabajo demuestra cómo la investigación y la divulgación es algo circular. Es decir que una actividad complementa a la otra. Haciendo del Club de Astronomía un espacio de formación dinámico.

A veces no nos imaginamos los secretos que la bóveda celeste tiene por contarnos. Por eso se vuelven tan importantes este tipo de proyectos. Sobre todo aplaudo que venga de una iniciativa estudiantil demostrando el poder transformador de la juventud y cómo no somos tanindiferentes a nuestras realidades, contrario a lo que ciertos adultos insisten en hacer creer. La juventud universitaria de Ciudad Juárez está realizando cambios que poco a poco van teniendo un impacto en otros grupos sociales.

Quise recuperar la experiencia del Club de Astronomía como un ejemplo, de muchos más, de lo que debe ser la UACJ. Que sigan creciendo pues las ideas estudiantiles ¡A transformar nuestra realidad, ese debe el espíritu de nuestras universidades!