El miércoles pasado, se presentó en nuestra ciudad un foro con características muy especiales y con un fondo digno de ser analizado detenida y concienzudamente, por el impacto positivo que tendrá para los fronterizos, al tratarse de la seguridad en nuestras calles.

El conversatorio denominado "Crisis de seguridad en las ciudades hermanas de Ciudad Juárez-Tijuana", fue organizado y presentado por autoridades militares en Chihuahua, y contó con la participación de tres ponentes, el general de brigada DEM Saúl Luna Jaimes, comandante de la 5/a Zona Militar en Chihuahua; del teniente coronel de infantería DEM, Julián Leyzaola Pérez y del abogado Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, y el moderador fue el Doctor Alan Cornejo.

Ante un Teatro Gracia Pasquel abarrotado por completo, principalmente por asociaciones civiles, abogados, ciudadanos, empresarios y medios de comunicación, los ponentes analizaron la situación de inseguridad que prevalece en Ciudad Juárez y en Tijuana, abordando las causas que la generan, fundamentalmente en el rubro de homicidios violentos.

El general Luna habló sobre la decisión de los mandos centrales de Sedena, con el apoyo total del general Ibarra, comandante de la XI región militar, para combatir principalmente los homicidios, la trata de personas, el secuestro y la extorsión o cobro de piso, que hoy por hoy, tienen su origen en los grupos criminales dedicados al trasiego y venta de distintas drogas, según explicó el mando militar.

Señaló que el programa “Todos Unidos por Juárez”, iniciado en la megabandera en julio del año pasado, está basado en el exitoso programa “Todos somos Juárez” implementado por la administración calderonista en 2010, y que dio como resultado que nuestra ciudad dejara los primeros sitios de criminalidad del mundo, y por supuesto de México, y que, básicamente, requiere del concurso y compromiso total sí de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero también de la sociedad en su conjunto, para recuperar la tranquilidad y sus espacios públicos como en aquel entonces.

El general Luna se refirió al éxito del programa “Todos Somos Juárez”, destacando que se trabajó en restaurar el tejido social, y en quitarles el poder a los grupos criminales, sin embargo, dijo, “…algo de eso se dejó de hacer en administraciones pasadas y por eso estamos viviendo este repunte en homicidios violentos”, afirmó.

También expresó el comandante de la 5/a Zona militar que ellos, como institución militar, no tienen ninguna consigna política ni color de partido alguno, que su misión de brindar seguridad a los mexicanos rebasa ese tipo de limitantes, y que por esas razones brindan su total colaboración y apoyo a las autoridades locales.

Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de una total coordinación y colaboración entre autoridades, de la participación de la sociedad y que las causas principales están relacionadas a las actividades de los grupos del crimen organizado, particularmente los carteles de trasiego y venta de drogas, pero sin duda la que llamó la atención fue la participación del teniente coronel DEM, en retiro, Julián Leyzaola, porque como señala la nota publicada en estas páginas (‘Desmenuza’ Leyzaola en foro causas de la inseguridad en Cd. Juárez, https://tinyurl.com/yk8zj5bo), desmenuzó detalladamente la actividad delincuencial en esta frontera.

Transcribiré textualmente algunos párrafos de esa nota porque vale la pena analizar con detenimiento lo que ahí dijo Julián Leyzaola:

“Por su parte Julián Leyzaola coincide con Luna Jaimes en que el alza en los delitos obedece al empoderamiento de los criminarles.”

“El criminal no respeta a alguien que no vea más fuerte que él, por eso hay que imponer el poder del Estado”, señaló el militar en retiro.

“Como es sabido, 2010 fue el año que la delincuencia organizada tenía el control total de la ciudad y ejemplo de ello fueron dos eventos, indicó Julián Leyzaola, uno la masacre de Villas de Salvárcar.”

“A mi llegada me tocó detener a algunos de los participantes de esta masacre y le pregunté a uno de ellos ¿por qué lo hiciste? Y su respuesta fue ‘porque podemos’.

“Y definitivamente el primer evento de terrorismo en el país, el coche bomba de la avenida 16 de Septiembre.”

“Para Julián Leyzaola en este momento se está a tiempo de poder hacer trabajos preventivos y que las autoridades tengan de nuevo el control para bajar los índices de inseguridad en todos los delitos”.

“Señaló que la fórmula que le funcionó y que es efectiva, es que las corporaciones tengan capacitación, depuración, equipamiento y reconocimiento.”

“Destacó que se debe devolver la autoridad y respeto a las policías para que tengan compromiso y amor por la corporación”. Fin de la cita textual a la nota de El Diario.

En entrevista exclusiva con este articulista, el ex secretario de seguridad pública afirmó que no se debe ni se puede negociar con los malandros (así les llama él), porque siempre van a querer más, y esa es la forma de entregarles el poder, de empoderarlos, y recordó los casos de “El Lalo” o de “El Neto”, como claros ejemplos de lo que afirma.

“Me ha tocado estar en varios puestos, fui director de un cereso, y aproveché el tiempo que estuve ahí para conocer el perfil criminal y, platicando con ellos de manera desinteresada, me di cuenta de que, el perfil criminal es así, no conocen un límite, para el delincuente, el criminal, siempre va a querer abarcar más de lo que tiene, si otro tiene más él va a querer lo otro, así son, así piensan, la codicia y la ambición es parte del perfil” me dijo en la entrevista.

En otra parte de la entrevista me dijo: “Únicamente, cuando hay una conjunción de esfuerzos, hablamos siempre de los niveles de gobierno, pero, realmente el combate a la delincuencia se da a nivel corporación, puede haber algún asunto entre la presidencia de la República y la gubernatura o la presidencia municipal, pero al final los que combaten a la delincuencia son el soldado, el guardia nacional, el policía ministerial, el policía municipal, ahí no hay partidos, no hay color, no hay tendencias, filosofías, ideología política, no las hay, ahí solo hay una intención de acabar con un problema y de devolver tranquilidad a la sociedad”.

Categórico afirmó Leyzaola: "¿Qué sigue? Volteen a ver Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, el crimen organizado lo controla todo, todo", y remató, "Hoy las cosas no están tan mal en Juárez, pero culpan a Calderón por la guerra que declaró al narco y hablan de las muertes de Calderón, lo cierto es que eso de todas maneras iba a ocurrir, quién sabe en dónde estaríamos si el presidente Calderón no inicia con ese combate, alguien tenía que iniciarlo".

Al respecto de dicho foro, el pasado viernes se publicó en La Columna de El Diario: “La cuestión es que esa política surgió durante la administración de Felipe Calderón, en el contexto del Operativo conjunto Chihuahua, donde la policía federal, el ejército y las policías estatal y municipal cerraron filas contra el crimen, lo que dio pie –entre otros operativos- a la frase hecha famosa por Morena, de la Guerra contra el narco”.

“La verdad no peca pero incomoda, el Comandante no está diciendo nada fuera de la realidad, máxime que en aquella época, fueron precisamente los elementos del ejército –hoy muchos de ellos con el uniforme de la GN- quienes acompañaron a los juarenses para enfrentar el empoderamiento del crimen organizado como no se había visto”.

“Hoy hay, sin que se diga, una reedición del concepto calderonista, con mayor refuerzo militar -más de dos mil cien elementos recién desempacados-, en busca de poner orden”.

“No lo dijo el Comandante de la Quinta Zona, pero lo dijo Julián Leyzaola, y lo publicamos en su momento como nota informativa, ‘el criminal no respeta a alguien que no vea más fuerte que él, por eso hay que imponer el poder del Estado’; Estado con mayúsculas”.

Nada deseamos más los juarenses, los chihuahuenses, que finalmente esta colaboración y coordinación real de la que hablan los mandos militares termine de consolidarse en los hechos, y que logren el objetivo de disminuir la violencia e inseguridad en nuestras calles, por el bien de todos.