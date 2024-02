-Todos saben que el 'secreto' está en el Cereso

-“A lo mejor ni es la vesícula”, dicen en la 66

-Empalman hoy inflación y tasa de interés

-Colgados de la brocha estudiantes universitarios

No han transcurrido ni los primeros 10 días de febrero para cuando ha brincado la estadística de asesinatos a 34, entre ellos dos masacres con ocho muertos, la del día primero en Horizontes del Sur y la del día seis en Paseos del Alba.

El 2 de febrero publicó El Diario información extraoficial surgida de la Fiscalía norte que apuntaba a liderazgos delictivos recluidos en el Cereso estatal 3 como responsables intelectuales del multihomicidio en Horizontes.

Específicamente, fueron señalados jefes de la pandilla Mexicles, que siguen trenzados en una lucha brutal e interminable contra los Artistas Asesinos (Doble AA, Doblados) contra una facción de La Empresa y también contra Los Aztecas.

Enero quedó entre los meses más violentos de los últimos años con 126 homicidios. Febrero lleva el mismo ritmo; y desde luego, con los mismos actores como “generadores de violencia”, miembros de la delincuencia organizada en sus ramos de narcomenudeo y/o tráfico de migrantes.

Paralelamente a todos esos asesinatos que siguen ubicando a Juárez como una de las 10 ciudades más violentas del país, autoridades de los tres niveles de gobierno y líderes de órganos empresariales sostienen reuniones semanales para evaluar justo los comportamientos en materia de seguridad y bajar los índices delictivos.

Los resultados no ameritan mayor discusión. Es la verdad monda y lironda. No hay proporción entre la numeralia ahí presentada de decomisos, detenidos, etc., con las altísimas cifras de asesinatos.

Tenemos como conclusión que quienes participan en tales reuniones, o no tienen poder de decisión, o algunos de sus participantes son cómplices del crimen, o tienen pavor de actuar, pues en dichos encuentros siempre sale a relucir la información de “inteligencia” que habla justamente de jefes delictivos recluidos en el Cereso 3 como los organizadores del grueso de las matazones.

Ahí se habla de “El Nikillo” como jefe de Los Doblados, o de “El Tower”, jefe de Los Mexicles; o de “El Rayo”, mandamás de “La Empresa”, y de muchos otros de los mismos o más grupos.

Los jefes ministeriales, policiacos y militares conocen a detalle todo el teje y maneje de todos los grupos. Si quisieran o estuviera en sus manos desactivarían al menos su comunicación en menos de una semana.

Para eso no necesitan la autorización del presidente de la República.

***

Solo hasta que fue publicado su caso ayer en este rotativo –y versión digital- fue atendida en la clínica 66 del Seguro Social, Laura Angélica Jiménez.

Permaneció casi una semana entre sillas y una camilla agobiada por un dolor aparentemente de la vesícula biliar que la llevaría a una obligada cirugía, según unos y otros médicos que la revisaron, pero sin ponerle ni fecha para la intervención... ni cuarto, ni cama, porque no hay espacios disponibles.

Finalmente, ayer a las ocho de la mañana fue atendida la mujer en un plan algo más serio por una amable doctora que le dio otra sorpresa, “a lo mejor ni es la vesícula”.

¿Y todos los estudios anteriores?

Ya lo veremos hoy en ese sistema de salud federal “igual que el de Dinamarca”.

***

El último dato reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el de la primera quincena de enero, ubicó la inflación general en un 4.90 por ciento, en lo que fue la quinta alza consecutiva del indicador desde el comienzo de noviembre del año pasado.

Para este día, el mundo financiero espera el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi a primera hora de la mañana, correspondiente a la segunda quincena de enero, que llega en una fecha coincidente con el primer anuncio de política monetaria del año que habrá de realizar el Banco de México (Banxico) al mediodía.

La apuesta de los analistas que consultan las instituciones financieras es que se mantenga un repunte entre ligero y moderado del índice inflacionario por el efecto “pico de gallo”, que engloba el encarecimiento de productos básicos del campo.

La inflación general y su componente subyacente seguramente van a influir en la decisión que más tarde tome la Junta de Gobierno de Banxico, para elevar, mantener o recortar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, que desde abril del año pasado está en un elevado 11.25 por ciento.

Así, con la previsión de una presión inflacionaria que sigue sin ceder, hasta ayer las apuestas estaban a que no habría recorte a la tasa de interés, que ha encarecido muchísimo el costo del dinero y dinamitado el acceso al crédito.

Todo apunta que la tasa deberá permanecer en ese nivel anormalmente alto, al menos hasta el siguiente anuncio de política monetaria, programado para el 21 de marzo.

***

Hubo una acción concertada para meter en aprietos a las universidades autónomas en el estado, con amparos para evitar el pago de inscripción y colegiaturas.

Para la Autónoma de Chihuahua (UACH) en general fueron algo así como mil 500, en la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) no tenemos aún el número, pero nos dicen que también recibió bastantes.

Para dichas instituciones ese dinero representa un respiro para las finanzas, toda vez que el subsidio otorgado por la Federación y el Estado resulta insuficiente para cubrir los gastos de operación, recursos materiales, humanos y financieros.

La UACJ recibió en 2023 la cantidad de 351 millones de pesos de ingresos propios, donde las inscripciones y colegiaturas significaron el grueso de dicho monto.

En el desglose por concepto, de cuotas y colegiaturas fueron 283 millones 038 mil 200 pesos; exámenes 25 millones 228 mil 790; expedición y certificación de documentos 11 millones 729 mil 445 pesos; registro e incorporaciones 1 millón 200 mil; servicio de clínicas y laboratorios, 5 millones 310 mil; servicio a estudiantes 1 millón 529 mil 020 pesos; venta de libros y publicaciones 960 mil 420 pesos, y eventos 2 millones 080 mil.

Hay como 20 millones de pesos para redondear la cifra a los 351 que corresponden a productos financieros, recuperaciones y donativos, que no forman parte de cobros a estudiantes.

Esos millones son indispensables para que la UACJ y la UACH cubran el costo que significa la prestación de los servicios, porque hasta el momento la gratuidad discutida no es otra cosa que puro discurso político, ya que no va acompañada de los recursos económicos federales ni estatales.

Con un problema más, hay estudiantes que no obtuvieron la suspensión, y al no obtenerla, las universidades deben darlos de baja por no pagar la inscripción, menudo problema político para las universidades que no desean perjudicar a los mismos estudiantes, colgados de la brocha por los promotores que con fines políticos alentaron los amparos durante diciembre y enero.

***

Muy categóricos fueron los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) al levantar y dejar sin efectos todas las medidas cautelares que fueron dictadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a finales del año pasado contra Cruz Pérez Cuéllar por aquellas mantas con la leyenda #QueSigaCruz.

Al declarar inexistentes las infracciones por supuestos actos anticipados de campaña o precampaña, los integrantes del TEE hicieron una valoración monumental que implicó la exposición de todo tipo de jurisprudencias establecidas por la Sala Superior, para echar abajo la inicial argumentación de los consejeros electorales del IEE, quienes acreditaron supuestos actos anticipados de precampaña.

El Instituto había obligado al presidente a publicar un texto en sus redes sociales aclarando su participación en la elaboración o pinta de bardas en la ciudad con la leyenda “#Que Siga CRUZ”.

Acatando la sentencia, el alcalde escribió en sus redes que, estuvo obligado, como medida cautelar (que no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo, ya que no tuve absolutamente nada que ver con la planeación, elaboración, autoría o pinta de las bardas con la leyenda “#Que Siga CRUZ”.

Hubo dos elementos sustanciales en los argumentos de los magistrados, el primero de ellos que la Sala Superior ha establecido la concurrencia de dos hechos para acreditar un acto anticipado: que las manifestaciones sean explícitas e inequívocas de llamado al voto en favor o contra de alguna persona o partido político, y la trascendencia de que tales manifestaciones hubiesen tenido en la ciudadanía en general. Lo cual no se configuró en ninguna de las 15 pintas denunciadas.

Y que el denunciante, el PAN, no aportó pruebas dirigidas a evidenciar la supuesta relación entre la existencia de bardas y el denunciado, sino que se limitó a señalar su localización.

Por el momento, la denuncia llegó a la Sala Regional Guadalajara, en donde le espera el mismo curso.

No prosperan las inquinas del Dhiac-Yunque azul aliado con irredentos morenos para descarrilar al edil.