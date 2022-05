Todo tiene un límite, hasta los agandalles de Corral

El exgobernador Javier Corral Jurado ha vivido toda su historia gloriándose de su “buen nombre”, de sus principios e ideales, se ha desgañitado tratando de convencer a los demás de que su carrera la ha construido con base en el esfuerzo y la buena práctica política; teoriza sobre su origen estadunidense, escamotea información, distorsiona la realidad, vive en el sueño de un charlatán.

De ahí que nos caiga al dedillo la expresión del historiador romano Plutarco, aquella que decía que “el charlatán pretende hacerse amar y sólo consigue ser aborrecido; quiere ser obsequioso y no logra sino hacerse importuno…”. Y así es este charlatán, que durante su gobierno y su larga vida de tribuno se ha querido emparentar con las causas nobles pero nunca ha podido, aun teniendo el poder del presupuesto estatal para hacerlo, porque su perorata se queda en lo etéreo, en lo sublime, no pisa tierra y eso constituye su peor pesadilla en estas lides.

PUBLICIDAD

A la hora de poner en práctica lo prometido, llega la excusa; cuando se le ofrece la oportunidad de construir, no edifica, más bien destruye (y aquí en Juárez hay claras muestras en las vialidades principales); cuando podía generar condiciones de diálogo buscaba la diatriba, la polémica al por mayor, haciendo valer su verdadero principio: “generar caos para resolver los problemas”. Claro está que estos nunca se resolvieron.

Pero para todo hay un límite, mismo que Javier Corral no respeta, como el multicitado por esta casa editora que en diferentes publicaciones y con abundantes pruebas ha publicado sobre la invasión de un terreno contiguo a su casa en las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña, en esta frontera.

Se trata de un terreno de 277 metros cuadrados por el cual habría pagado la ridícula cantidad de 10 mil pesos en el 2018, siendo ya gobernador, mismo del que el notario Ricardo Álvarez se negara a protocolizar la compraventa debido a las irregularidades que presentaba el bien inmueble, y que venía arrastrando desde dos décadas atrás.

No sólo hablamos de una mala intención sino de todo un entramado del exmandatario para despojar a una familia de su propiedad, utilizando todo tipo de argucias, en lugar de llegar a un acuerdo sensato, oportuno. Buscó la salida fácil, la que mejor le asienta, la del agandalle.

Por ello, en días recientes presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del exgobernador por defraudación fiscal y falseamiento de declaraciones. Se hizo de la propiedad irregularmente, con trampa, y luego no la incluyó en su declaración patrimonial siendo jefe del Ejecutivo estatal.

En la operación Javier Corral no pagó el impuesto correspondiente sobre la Traslación de Dominio, en afectación directa del Municipio de Ciudad Juárez, según consta en la denuncia que presentamos. Y aunque no hablamos de un delito considerado como grave, sí nos encontramos ante un abuso de grandes dimensiones en contra de una familia que no tiene por qué pagar por esa actitud abusiva del exfuncionario estatal, por ese ego descontrolado que pretende que todos le demos la razón siempre.

Hemos solicitado que se realice una investigación profunda, por las irregularidades que presenta no sólo el acuerdo de compraventa sino una serie de embargos, el remate ordenado, y todas aquellas situaciones que impiden que el predio en mención, ya acaparado por el exgobernador, pueda ser inscrito formalmente en el Registro Público de la Propiedad.

Pero la verdad siempre prevalece al final del día, y así se está demostrando con su actitud frívola y calculadora, ya que en este caso prefirió defender su “buen nombre” en el vecino país, donde tiene su registro de nacimiento, que en aquel que le ha dado de comer toda su vida; allá pelea legalmente para que se le restituya la honra por las publicaciones de esta invasión, y aquí no confía en las instituciones, mejor hace lo que ha hecho siempre: hablar, habla mucho y hace poco, muy poco.

Lo hace porque le incomoda la verdad, reacciona como fiera enjaulada cuando descubren su realidad. No por nada en el 2020 medios nacionales publicaron que Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y Propuesta Cívica habían denunciado que el entonces mandatario buscaba “generar temor entre los periodistas e impedir investigaciones, además de que ha generado un entorno de tensión por sus constantes señalamientos a medios de comunicación y atentar contra la libertad de expresión”, y sólo porque le estaban dando seguimiento a esta invasión, al despojo de esta familia.

Seguirá despotricando en contra de quienes señalamos su abuso, pero la realidad se impone y la gente ya sabe el lugar que ocupa. En este caso no hablamos de otra pifia o agandalle político, de tantos que abundan en su historial, no es otro amago con patalear en las instancias nacionales o internacionales porque no le concedieron la razón o no le dieron una candidatura, ahora quiere que le concedamos la razón en el despojo a una ciudadana común, a una ciudadana juarense, pero está muy equivocado, ¡aquí va a retroceder!