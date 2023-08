Todo mal, todo contra Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- El escenario político en México ha sido tradicionalmente polarizado, y Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, no ha sido la excepción. Desde su llegada al poder en 2018, los medios, la oposición y una parte de la sociedad han permanecido críticos, a veces con argumentos justificados y otras veces por simple inercia de rechazo.

En el proceso electoral de 2018, ejercí mi derecho político-elector, consagrado en los artículos 35 y 36 de nuestra Carta Magna, manifestando con determinación mi sufragio a favor de López Obrador. Mi acto de votación no respondió a un acto de fe ciega, sino que obedeció a un mandato de justicia distributiva, en búsqueda de una reivindicación de aquellos sectores marginados y vulnerados, que sistemáticamente habían sido relegados en pasadas gestiones gubernamentales.

Las propuestas proferidas por Anaya y Meade, si bien articulaban un mosaico de medidas e iniciativas, no me otorgaban la certeza jurídica y social de que se abordaría, de manera intrínseca y conforme a los principios de dignidad humana y pro homine, el flagelo de la pobreza y la persistente vulneración de derechos fundamentales en nuestro país.

Al observar la andanada de críticas hacia la administración de AMLO, evoco las palabras de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher: "Si mis críticos me vieran caminando sobre las aguas del Támesis, dirían que es porque no sé nadar". En el ámbito jurídico y en la esfera política, este axioma refleja la constante: que independientemente de la observancia estricta y cabal de los principios y derechos, siempre habrá voces disidentes.

La revelación numérica expuesta por el Coneval, organismo autónomo garante de la objetividad y precisión técnica, ha sido contundente al exhibir que más de cinco millones de connacionales han superado la línea de pobreza en el actual sexenio. Esta evidencia no sólo ratifica el avance en términos de justicia social, sino que refrenda el compromiso estatal con el principio de progressive realization, plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México es Estado Parte. ¿No es eso un logro digno de reconocer y aplaudir?

Sin embargo, la efervescencia mediática ha optado, en su mayoría, por ignorar o minimizar estos datos. Cuando me enteré de esta publicación, no pude evitar sentir un dejo de satisfacción, como aquel niño que en su primer día de clases recibe una estrellita dorada en la frente por parte de su maestra, por haber hecho bien su tarea. ¡Qué excelente forma de votar tuve! No afirmo que AMLO haya sido perfecto, ningún gobierno lo es, pero sí insisto en que es esencial aprender a reconocer los logros y no dejarnos arrastrar por el cinismo.

La esencia del Estado de Derecho reside en la objetividad y equidad de las valoraciones, donde cada acto gubernamental debería ser evaluado con base en evidencias empíricas y no en animadversiones subjetivas. La numeralia expuesta por el Coneval no sólo es una manifestación cuantitativa, sino que revela, desde una perspectiva iusfundamental, la realización progresiva de derechos socioeconómicos, particularmente el derecho a un nivel de vida adecuado consagrado en tratados internacionales de derechos humanos a los cuales México es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si abordamos la función primordial del Estado, que es garantizar el bienestar y desarrollo integral de sus ciudadanos bajo el principio de pro homine, es indispensable que la crítica social y política se oriente bajo parámetros de bona fide, con un análisis ponderado y proporcional de la información.

El principio de verdad material, que se utiliza en el ámbito jurídico para llegar al fondo real de un asunto trascendiendo las apariencias, debería ser adoptado en el análisis de la gestión gubernamental. Es imprescindible que, en este diálogo democrático, dejemos de lado las argumentaciones ad hominem y nos centremos en argumentaciones a fortiori, es decir, que partan de la base de datos concretos para llegar a conclusiones más fuertes y robustas.

Por último, rememorando el ejercicio de mi derecho político-elector en 2018, hoy, cinco años posteriores a tal acto cívico, los resultados presentados por el Coneval no sólo sirven como corroboración empírica de un avance significativo en términos de justicia social, sino que también se erigen como la materialización de los compromisos estatales inscritos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estas evidencias cuantitativas no son meros indicadores estadísticos, sino manifestaciones del principio pro homine, que busca la máxima efectividad de los derechos de las personas. La relevancia de esta numeralia no se circunscribe a una mera validación de un acto democrático pasado, sino que es una afirmación del acierto en la elección basada en criterios de ponderación, equidad y reparación.

A pesar de las diatribas y objeciones en el escenario político-jurídico, la consolidación de estos resultados refrenda que la elección realizada estuvo en consonancia con una visión de Estado social de derecho, comprometido con la tutela efectiva de los derechos fundamentales, especialmente aquellos de los sectores más desprotegidos de nuestra nación.