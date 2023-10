De acuerdo con la filosofía planteada por Aristóteles la ciudad (polís) es una de las cosas que existen por naturaleza; y el hombre es, por naturaleza, un animal político.

Según la Real Academia Española (RAE) la palabra política tiene varios significados dentro de los cuales destacan: “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”, “Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” y “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”.

El historiador inglés Arnold J. Toynbee declaro que a todos nos debería interesar mucho la política, debido a que el mayor castigo para quienes no se interesan de la política es que serán gobernados por personas que si se interesan.

Winston Churchill, explicaba que la labor de un político es la de “ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y el de explicar después porque fue que no ocurrió lo que predijo”.

Después de hacer mención a grandes pensadores y filósofos de la antigüedad, nos seguimos dando cuenta que todo es política, lo que se analizaba y se realizaba en la antigua Grecia y que era objeto de estudio de Aristóteles y Platón se sigue presentado en la actualidad.

Todo es política y la historia nos debe de servir para no cometer los mismos errores; la realidad es que en muchas ocasiones no aprendemos la lección y cometemos las mismas acciones entonces lógicamente tendremos los mismos resultados. En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos creemos que la política solo es para los partidos políticos, pero la realidad es que nos debería de importar a todos ya que al no estar atentos en el ámbito político tenemos como consecuencia que seamos gobernados por personas incapaces, corruptas y negligentes.

Estamos entrando en el proceso electoral para renovar la presidencia de la república, diputaciones locales y alcaldía. Durante todo este periodo, seremos testigos de argumentaciones fidedignas y guerra sucia entre los diferentes aspirantes que buscarán ocupar un cargo público.

En el caso particular de Ciudad Juárez, es bien sabido que existe una pugna fuerte por quien ocupará la candidatura de Morena para la alcaldía y los grupos de poder estarán atentos para cargar los dados de un lado o de otro.

De igual manera, los partidos políticos de oposición al gobierno en turno de la ciudad estarán atentos a las fallas presentadas por la administración municipal durante estos dos años y medio de gestión.

En el caso de los ciudadanos, debemos prestar atención y analizar la información que se estará manejando durante este periodo de manera objetiva, para que nos sirva en la toma de decisiones en las urnas.

Todo es política y todo acto que se realice o se deje de hacer en el ámbito gubernamental nos debe preocupar, pero sobre todo ocupar en que haremos como ciudadanos, ya que nuestros gobernantes utilizan recursos públicos, los cuales surgen de nuestros impuestos y debemos conocer que se realiza con ellos.