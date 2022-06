-Todo a favor de Duarte para salir prontito

-Edibray va por el Centro de Convenciones

-Carta vieja es el pretexto para pedir escoltas

-Refuerzos de Cruz en el Frente 4T

Finalmente llegó a la ciudad de Chihuahua el exgobernador, César Duarte, extraditado tras permanecer encarcelado en los Estados Unidos con cargos penales de peculado y delincuencia organizada por casi dos años.

Con una pérdida de peso evidente y un rostro demacrado, Duarte vestía un pantaloncillo oscuro, tenis y una camiseta de color blanco que parecía interior. Dio la impresión que lo sacaron repentinamente de la cárcel en Miami.

De la Ciudad de México, donde tocó piso solo para los trámites de ley entre la Fiscalía General de la República y la Estatal, fue enviado ya por la tarde a la ciudad de Chihuahua en avión del Gobierno estatal y custodiado por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Fue presentado ante un juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica, si no es que lo hizo anoche ya tarde, y estará recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, en una celda especial, para efectos de seguridad.

Permanecerá tras las rejas durante un tiempo, que podrá ser mucho o poco, no sabemos, pero tendrá su libertad, en algo que tiene que ver con la pésima integración de expedientes, planteados con rencor e hígado más que con técnica jurídica soportada en investigación y testigos confiables.

Tendrá mucho que ver en esto también su estado de salud, con padecimiento de hernia que le fue atendida en la cárcel de Miami. Fue notable su dificultad para movilizar las piernas al subir y bajar de los aviones.

En esas condiciones legales y físicas es el Duarte Jáquez que regresa a Chihuahua bajo la mirada expectante de la población a la que gobernó entre 2010-2016.

***

La organización en Palacio de Gobierno es de tal forma metódica que la toma de protesta de Edibray Gómez como nuevo secretario de Turismo se llevó a cabo el miércoles y fue dada a conocer públicamente con toda la formalidad el jueves.

Descubrieron el movimiento las fotografías circuladas por el mismo gobierno estatal. Tanto la gobernadora, Maru Campos como el titular de Turismo, Edibray, portaban indumentarias distintas entre los dos días (Las fotos en versión digital).

De hecho, ella no estuvo el jueves en Chihuahua; inició un recorrido por Sonora y la Ciudad de México. La presentación de Edibray fue llevada a cabo hasta el jueves por el coordinador del Gabinete, Luis Serrato...pero ya había tomado protesta.

Esa fue una razón, la agenda de la gobernadora fuera de Chihuahua, pero la más importante es de carácter legal. Debía el ahora funcionario público, empresario también, esperar por lo menos un rato después de la entrada en vigor del decreto legislativo que creó esa nueva Secretaría de Turismo.

Así que la secretaría particular de la gobernadora mató dos pájaros de un tiro con esa buena prevención.

***

Llega el empresario de la ciudad de Chihuahua, Edibray Gómez, a la Secretaría de Turismo con dos retos de fondo, pero también muy mediáticos que pondrán a prueba su capacidad para el cargo.

Uno tiene que ver con la zona serrana de mayor atractivo turístico en el estado, del norte del país y de varios países, el llevado y traído aeropuerto de Creel, en el municipio de Bocoyna, ubicado a unos cuantos kilómetros, si acaso media hora, del Divisadero Barrancas.

El aeropuerto está prácticamente concluido. Podrán llegar ahí aviones de todo el mundo pero enfrenta un conflicto legal de corte agrario que no pudieron superar las administraciones de Cesar Duarte ni tampoco la de Javier Corral. Ahora el desafío es para Gómez.

El otro reto es exquisitamente juarense. La polémica por el aeropuerto de Creel lleva más de 12 años. La construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones acumula casi 20 años.

Edibray está convencido sobre la viabilidad del proyecto. Fueron iniciados los primeros trabajos de remoción de tierra, en Los Hoyos de El Chamizal, pero ahora están frenados por el gobierno federal que decidió “revisar” el proyecto a petición de algunos opositores.

Ese es el reto nada menor para el novel funcionario público, convencer que la instalación no sólo no dañará al parque de los juarenses sino que ayudará a mejorar el entorno general de esa zona.

***

Muy guardadito se lo tenía el jefe de la Policía Municipal, César Omar Muñoz. Tres largos días anduvo en los Estados Unidos invitado por la embajada de ese país para conocer temas de narco y tráfico de armas.

La invitación específica al jefe policiaco corrió a cargo de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para participar en una “mesa de estudio en materia de tráfico de armas”. Nada más y nada menos.

Supimos que el viaje fue del 23 al 26 de mayo en las instalaciones del Buró para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de la ciudad de Huntsville, Alabama.

En esa mesa de análisis fueron compartidos temas de interés en la materia. Presenció algunas demostraciones por parte de la Unidad de Investigación de Incendios y Unidad Canina. Entre otras, técnicas después de una explosión, explosivos de fabricación casera y desactivación de artefactos explosivos en general.

Tres días de capacitación fueron más que eso, por supuesto, pero algunos detalles seguramente fueron debidamente guardados por las fuentes de La Columna por motivos de seguridad.

***

El diputado de Morena por la capital, David Óscar Castrejón, está muy atento a las verdaderas causas sociales, siempre pendiente de las quejas que la ciudadanía expresa en los medios y las redes para sumarse a sus luchas.

Entre esas causas -y no por órdenes del superdelegado federal corralista, Juan Carlos Loera- encontró aquella carta pública del 24 de marzo pasado, en la que un grupo de ilustres ciudadanos del país, buena parte ni siquiera chihuahuenses, pedían protección para el exgobernador Javier Corral.

Castrejón se sumó de forma sublime a los abajofirmantes. Llevaría hasta la máxima tribuna del estado esa lucha que seguramente respaldan los electores de Morena no solo del estado sino de medio país, tan preocupados todos por el bienestar de un exmandatario emanado del albiazul.

Así de ridículo fue el argumento o pretexto que puso ante dos o tres de sus compañeros de bancada que le cuestionaron cómo se le ocurrió su iniciativa para que el Gobierno del Estado dote de escoltas a Corral Jurado.

Curiosamente la corriente supeditada a Loera, representada por el legislador, defiende el punto de darle al golfista privilegios como los escoltas, en franca contradicción con las directrices marcadas desde Palacio Nacional, que hasta el Estado Mayor Presidencial y la pensión retiró a los expresidentes.

Pero como ya es conocido, Castrejón Rivas fue conminado por su coordinador parlamentario, Cuauhtémoc Estrada, para que bajara su propuesta de la orden del día de la última sesión del Congreso del Estado, por cierto realizada en Ciudad Juárez.

Lo convenció de argumentar más que la dichosa carta pública de los ilustres corralistas y conseguir mayores datos que puedan sustentar tan impopular petición.

El tema generó molestia muy obvia entre los morenos porque traen una agenda progresista y de oposición más sustancial que la defensa de privilegios políticos para unos cuantos, lo que es un verdadero ridículo para la segunda fuerza política de la entidad y primera del país.

Pero ni por eso Castrejón ha sido convencido del todo de retirar su iniciativa de forma definitiva.

***

Aunque fue presentado en la capital, el Frente 4T Chihuahua recién conformado tuvo su nacimiento en Juárez; su origen es la frontera y también lleva como objetivo reforzar el equipo del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar por todo el estado.

La nueva corriente dada a conocer por Omar Holguín Franco, exdelegado de Gobernación y presidente del Consejo Estatal de Morena, tiene definido el objetivo: defender la administración y decisiones de Andrés Manuel López Obrador con un enfoque territorial.

Pero más allá de eso, internamente en el morenismo tiene su mayor impacto, pues de entrada el frente será encabezado por Holguín en todo el estado, así como Alejandro Pérez Cuéllar en Juárez y el exregidor Sebastián Torres, los tres incondicionales del presidente municipal juarense.

En el resto de la entidad también son los amigos de Cruz quienes encabezan el movimiento: Lalo Corral en Cuauhtémoc, Roberto Cázares en Ojinaga, Roberto Alonso Félix en Delicias, Carlos Chávez en Nuevo Casas Grandes, Carlos Campos en Camargo y Otto Valles en Parral.

A ellos habrán de sumarse Aidan López en la difusión; Ana Estrada como coordinadora de mujeres; “Kika” Alanís en la vinculación empresarial; Eduwiges Armendáriz al frente de las alianzas y otros tantos liderazgos internos.

Todo ese equipo ve a Pérez Cuéllar como el máximo referente de la 4T en Chihuahua, así que ahí va diciendo cómo se perfila en Morena el 2024 y años posteriores.