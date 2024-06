Todavía podemos estar peor, salgamos a votar

Hoy es un día en el que todos con prudencia deberemos participar pensando en que siempre se puede estar peor de lo actualmente ya se está en México.

Hoy decidiremos si nuestro país avanza hacia un modelo más dictatorial o recuperaremos el modelo de gobierno democrático.

Mucho se habla que de ganar Claudia Sheimbaum, la candidata oficial, o como dicen, “la corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación consolidará su poder y con ello facilitará el control absoluto a la izquierda.

De ganar Xóchilt Gálvez, se dice exactamente lo contrario: México seguirá en un esquema democrático con el que continuará la alternancia en el poder: primero pasó con Fox, luego Calderón, después Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador.

Hay una realidad para los que de plano no creen que México pudiera convertirse en un país dictatorial y autoritario; el hecho es que así pensaron en países centroamericanos donde ahora siguen gobernando Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, ellos confirman en vida lo que tanto se advirtió hace más de 20 años.

Actualmente los dos líderes son objeto de controversia y críticas por sus políticas y acciones, tanto a nivel nacional como internacional por eso trataré de hacer un breve resumen de algunas de las acciones más destacadas de cada uno.

México decidirá este día si camina hacia un esquema de gobierno como el del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, donde hay represión política y donde de manera violenta desarma las protestas contra su gobierno; para ello se recuerda lo sucedido en el año 2018, cuando cientos de personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Se habla de un control absoluto del poder; tanto Ortega como su esposa, Rosario Murillo, han consolidado este esquema donde no se escaparon el Poder Judicial y sistema electoral, así como los medios de comunicación.

La persecución continúa hacia sus opositores, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos.

Existe censura mediática controlando la libertad de prensa y los medios informativos independientes. Un ejemplo de esto son los patrullajes que se dieron en la pasada temporada de Cuaresma cuando el sistema gubernamental buscó inhibir las celebraciones religiosas, así nos enteramos a través de medios de comunicación alternativos.

Curiosamente con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es lo mismo, pareciera que usan un similar manualito de cómo darle perpetuidad al poder: hay crisis económica y humanitaria, experimentan una profunda hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, así como una caída en los estándares de vida de la población.

También hay represión política hacia las protestas antigubernamentales, sin descartar persecución a la oposición política con detenciones arbitrarias y juicios injustos.

En Venezuela los comunistas tienen el control absoluto del poder y su partido, mediante la manipulación de elecciones y las instituciones del Estado, prueba de ello es que Maduro nuevamente es el candidato único a la Presidencia de esa república.

Hay cientos de violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones internacionales, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Las relaciones internacionales están rotas con países “neoliberales” pero son muy estrechas con países como Rusia, China e Irán.

En Centroamérica, además de Nicaragua, se tiene el registro de casos de regímenes o gobiernos con prácticas similares como Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá que, a lo largo de su historia, han experimentado períodos de autoritarismo y represión, y todavía hoy pagan las consecuencias.

Actualmente están más que demostrados los apoyos otorgados desde el gobierno mexicano a estos países con un esquema de gobierno autoritario.

Para finalizar, se sabe de una famosa carta cuya lectura la hizo en mayo del 2007 el periodista Iván Ballesteros de Radio Caracas TV, cuando desenmascaró al sistema gubernamental de sus objetivos a seguir. El hecho ocasionó que la empresa citada, a finales de ese mismo mes, cerrara sus transmisiones por instrucciones precisas del gobierno venezolano, dejando en la calle a más de 3,000 empleados.

En esta carta, el comentarista radiofónico evidenció lo que Fidel Castro aconsejó a Hugo Chávez; ahí le instruyó los pasos que tenía que seguir para instalarse en aquel entonces en el poder en Venezuela. Pareciera que el tiempo no ha pasado y todo aquello no pierde vigencia, peor aún, cuando a lo largo de la historia han tratado de desmentir la misiva la realidad se ha encargado de afirmarla y de superar a la ficción.

En esa carta, supuestamente falsa, le recomendó Castro a Chávez: Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, esta etapa te dará buenos dividendos, a modo que se eliminarán unos a otros, LA VIOLENCIA TE AYUDARÁ TAMBIÉN A INSTALARTE MÁS TARDE A LA FUERZA, mientras tanto háblales de democracia y de Constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos, cuando logres lo que quieres si se oponen o te aconsejan, deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice.

Como bien afirma Hernán González Rodríguez, en su editorial publicado en El Colombiano: los apuntes de la carta de Castro a Chávez, “casi todas las recomendaciones contenidas en ella se han aplicado al pie de la letra en Venezuela y que algunas también se vienen aplicando en Colombia”, a lo que agregaría ahora que también en México.

Concluyo recomendando: por prudencia, debemos todos participar en la jornada electoral de este día y salir a votar. No dar tanto poder a una persona y/o partido político porque luego nos puede pasar lo que tanto se advirtió en países centroamericanos. En México todavía podemos estar peor de lo que ya estamos, ahí está la realidad de miles de cubanos, nicaragüenses, bolivarianos y venezolanos que hoy no encuentran la fórmula para huir de su patria; por no creer que estaban decidiendo sobre dos tipos de gobierno totalmente opuestos.

¡NOSOTROS SÍ ESTAMOS A TIEMPO!

https://es.scribd.com/document/384955116/Carta-de-Castro-a-Hugo-Chavez

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/apartes-de-la-carta-de-castro-a-chavez-FJ5319610