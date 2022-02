He procurado variar los temas tratados en este espacio, en el que se me ha permitido compartir con los lectores, a través de esta leída sección.

Para esta ocasión, deseo compartirles unas reflexiones muy personales.

Un día como hoy, pero de hace 50 años, mis padres: Luz Elena y Francisco Ernesto, contrajeron nupcias.

Toda una vida.

Provengo de una familia tradicional: Papá, Mamá y dos hijas. Mis padres -previo a su matrimonio-, duraron más de 7 años de novios. Prácticamente, se dedicaron uno al otro la vida entera. Hace poco más de dos años que mi madre exhaló su último aliento. Aun cuando ya no está con nosotros, mi papi y la familia entera, la seguimos honrando, respetando y amando, igual o más.

De no ser por la terrible enfermedad que enfrentó mi mami, durante algunos años y que la llevó a la muerte, para estas fechas estaríamos organizando las “bodas de oro”, de una pareja perfecta, ejemplo a seguir, que transmitían los más nobles principios del ser humano.

Mi madre se caracterizaba por dos cosas: por ser muy bonita y por ser muy fuerte.

Imagino que los lectores se identificarán con esta descripción que doy de ella, en el sentido de que, para cada persona, su madre es lo más maravilloso que hay en la tierra y la vemos como un ser excepcional.

De ella, aprendí el sentido de responsabilidad, de valerme por mí misma, de ser independiente, de luchar por lo que quiero. Siempre trabajó fuera de casa, aun cuando en su época no era lo más común. Ella tenía su libertad económica, poder de decisión y fortaleza para afrontar todo lo que se le presentara. Era extremadamente metódica y conservadora. Tenía una manera única de hacer cada cosa, prácticamente con un manual y no se permitía “salirse del cuadrito”; debía tener todo en orden, previsto, proyectado y revisado con antelación. Durante más de cuarenta años compró sus bolsas de dama en la tienda de Javier. El queso con el señor Ávila. El pollo, carne y pescado en la misma carnicería. La ropa la llevaba siempre a la misma tintorería. Y así, múltiples ejemplos de su forma de ser. Tenía un carácter afable con amistades y familiares. Con sus pacientes, era muy considerada, atenta y hasta afectuosa. Pero a la vez, no permitía un mal trato o una traición de nadie. Era malhablada y le decía “sus verdades” a todo mundo.

Mi padre por su parte, se caracteriza por dos cosas: ser un hombre extremadamente culto y por ser muy paciente.

Me dicen que estoy muy apegada a él y tienen razón. Me ha enseñado a ser una persona honesta, íntegra, pensante, crítica y a la vez noble. Tiene mucho tema de conversación. Le gusta viajar y conocer. Aprende de la gente, de todo lo que le rodea, de tanto que lee y de todo lo que conversa. Ha sido un excelente proveedor. Nos inculcó valores. Se ocupa de “todos y de todo” y hasta la fecha, nos resuelve “todo a todos”. “Nadie tiene el papá que Kenya tiene” –solemos decir-.

Como pareja, siempre estuvieron muy unidos; se trataron con respeto, admiración y consideración mutua. Caminaban tomados de la mano. Ella se preocupaba por él, en la misma medida que él de ella.

Lo que trato de reflexionar, a través de esta historia de vida, es que es momento de retomar esos grandes ejemplos que nuestros padres, abuelos o personas cercanas nos hayan transmitido. Es momento de asimilar y adoptar lo mejor que la gente como ellos nos han enseñado.

Actualmente, la sociedad está en crisis en todos los sentidos. Se habla de valores y principios, pero luego, -en general-, andamos viendo la manera de salvar alguna barrera, brincarnos una fila, que nuestro trámite sea agilizado, evitar una multa o evadir una responsabilidad.

Existe violencia en formas inimaginables: al interior de la propia familia, entre parejas de novios o esposos, de los padres hacia los hijos o viceversa; expresiones de odio por razones de género, por intolerancia a la diversidad, por condición social, por diferencias de opinión y por “bandos” del crimen organizado, o por muchos otros motivos.

Tomemos el prototipo de lo que les he contado, que nos sirva de modelo.

Ya es momento, de tomar el ejemplo de la gente buena que nos rodea, para hacer un compromiso con nosotros mismos, para ser mejores personas. Para hacer de nuestros hijos, unos ciudadanos de bien.

Estamos a tiempo de optar por un rumbo de armonía, de paz.

Ya es momento…