-Tips del Infonavit para evitar a coyotes

-¿El limón a 20?, ya ni en sueños

-Líderes de la 8va y la 42 en Palacio

-Leve bajón en percepción de inseguridad

El delegado regional del Infonavit en Chihuahua, Jesús Octavio García, envió a El Diario la siguiente “carta aclaratoria”/ “réplica” para ser incluida en este espacio, sobre uno de los temas abordados por La Columna este martes relacionados justo con dicha institución federal.

Presentamos enseguida íntegro el texto:

“En referencia a la columna publicada el día de ayer en su periódico (tres de mayo), titulada “Traen a viales que no quieren en Chihuahua”, me permito hacer las siguientes aclaraciones: desde el inicio de la presente administración el Infonavit ha llevado a cabo diversas acciones para combatir los fraudes y el “coyotaje”, como son la difusión de comunicados de prensa y notas informativas, campañas de comunicación en sus redes sociales y el lanzamiento portal de internet y el cómic de Infonavit Fácil, donde los usuarios pueden encontrar información sencilla y en un lenguaje claro sobre cómo realizar los trámites que requieren. Infonavit reitera que todos sus trámites son gratuitos y no requieren el apoyo de ningún gestor, despacho o intermediario para llevarlos a cabo. Asimismo, exhorta a los trabajadores interesados en realizar cualquier trámite a utilizar los canales oficiales para obtener mayor información como son la página web https://portalmx.infonavit.org.mx/, la plataforma Mi Cuenta Infonavit micuenta.infonavit.org.mx, la página infonavitfacil.mx o llamar al Infonatel al 800 008 3900. Asimismo, cabe destacar que en marzo de este año se anunció la suspensión temporal de los créditos Línea IV (“Remodelavit”) e Hipoteca Verde, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y evitar cualquier abuso que afecte a sus derechohabientes”.

“En este sentido, el Infonavit hace un llamado a las y los trabajadores a no caer en los engaños y promesas de falsos gestores y coyotes, quienes a pesar de la suspensión podrían estar ofreciendo estos productos y solicitando información personal a las y los derechohabientes”.

“Para presentar una denuncia ante irregularidades o la sospecha de fraude se puede llamar al Infonatel, o bien, mandar un correo a denuncias@infonavit.org.mxInfonavit reitera su compromiso por mejorar sus productos y servicios en beneficio de las y los trabajadores”.

Firma al calce el señor delegado.

***

Sería fabuloso tener en consideración que mañana, o pasado, el nuevo oro verde, el limón, fuera regresado a su estatus reciente de 20 pesos por kilo tras alcanzar los 100 pesos, luego los 70 y mínimo los 40 en los que ahora es vendido... Mínimo 40, pero en promedio no baja de 60.

Es verdadero sueño guajiro tener de nuevo limón “barato” porque la inflación en alimentos es galopante (7.5 por ciento nomás en marzo) y las condiciones económicas nacionales e internacionales de repente son malas, pero con tendencia a empeorar como consecuencia, entre otros factores, de la invasión de Rusia a Ucrania.

La Presidencia de la República en la mañanera de ayer finalmente abordó la tremenda inflación impactada en los precios de los alimentos y anunció un plan contra ese fenómeno cuyos detalles deberán ser concretados a la brevedad.

Por lo pronto quedaron enumerados por el gobierno 24 productos “de la canasta básica” en cuyos precios deberemos estar muy atentos desde hoy porque serán “amarrados” por el Gobierno federal:

Aceite de maíz, arroz de grano, atún de lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol de grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina de lata, tortilla de maíz y zanahoria.

Era justo y necesario, debemos agregar indispensable e impostergable, que el Gobierno federal entrara al quite en este asunto. Se había tardado: así como el limón, los precios de la manzana, el atún, las carnes, y no se diga el huevo, son vendidos prácticamente a como se deje el cliente, sin ningún control.

Por básicos de básicos, la tortilla y la leche son los que menos variaciones han presentado. Forman parte de la dieta indispensable al menos para sobrevivir. El frijol a veces a 20 pesos, pero también ha llegado a los 40.

Nada sencillo será para el Gobierno federal fijar los precios; o mejor dicho, será simple con algún decretazo que a pocos dejará contentos si no es socializado el nuevo esquema con los productores y empresarios.

Absolutamente todos los productos dependen del desplazamiento y, por lo tanto, de los precios del combustible. El litro de gasolina magna es cinco, seis y hasta 12 pesos más barata en la frontera que en las ciudades y poblaciones remotas del interior del país.

Ayer AMLO festejó que la inflación en materia de combustibles sea menor en México a la de los Estados Unidos, pero eso es tan relativo como la realidad justo en los precios de alimentos y productos básicos.

Hoy estaremos en posibilidad de confirmar el primer resultado del anuncio aunque no sean detallados todavía los precios “oficiales”.

***

Al filo del mediodía de ayer fue concretado en el despacho principal de Palacio de Gobierno el encuentro de “acercamiento” entre la gobernadora, Maru Campos, y el recién electo líder de la poderosa sección Octava del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), Eduardo Zendejas Amparán.

Hace ya un mes fue llevada a cabo la elección democrática al interior de ese poderoso gremio de profes y su “personal de apoyo” que agrupa a más de 40 mil miembros, de los cuales votaron casi 31 mil en todo el estado.

No ha quedado establecido si Zendejas fue candidato de Palacio o nomás de la cúpula nacional del SNTE, lo que sí quedó claro es que el ganador traía seguro más del 50 por ciento de las canicas. Sus otros dos oponentes se repartieron entre el 20 y 26 por ciento. Abstenciones, la diferencia hacia el 100.

Una vez pasado el proceso y la elección todo fueron ayer parabienes entre el nuevo jefe sindical magisterial, la gobernadora y sus dos pilares en el tema, el secretario General de Gobierno, el jefe César Jáuregui; y el secretario de Educación, Javier González Mocken.

Ya vendrán los estiras y aflojas a la hora de discutir prestaciones, salarios y hasta condiciones en los centros escolares, temas que se convierten en pan de cada día, año con año.

Después de Zendejas llegó a Palacio para lo mismo el también recién electo pero de la sección 42 del SNTE, Manuel Orozco Carbajal, también con buena cantidad.

***

En el análisis detallado de la encuesta de percepción de seguridad levantada por el Inegi el primer trimestre del año, hay un descenso pequeñísimo con relación al mismo período del año pasado.

Se sienten los juarenses entonces más seguros al salir a la calle, pero es tan chica la diferencia, que no permite lanzar las campanas al vuelo.

El año pasado estaba la percepción en un 73 por ciento y ahora está en un 72, sigue siendo alta en relación con San Pedro Garza García, apenas con un 11 por ciento.

Es cierto que Juárez debe ser comparada con otras ciudades fronterizas, como Tijuana, en un altísimo 81 por ciento o Reynosa con un 83.

La excepción entre las ciudades fronterizas Piedras Negras en Coahuila con muy buenos números, pero no hay punto de comparación en población.

Esa es la percepción general de inseguridad en esta ciudad, pero cuando se le pone situaciones concretas, como al usar cajero automático, se incrementa al 81.6, o al subirse al transporte público en un 74 por ciento.

Cambiar la percepción de inseguridad tiene que ver con la actuación de las autoridades de los tres niveles y la sociedad misma, en trabajo coordinado y solidario.

Si lo anterior no ocurre, no vemos cómo podrían mejorarse esos indicadores calientitos

***

Se supone que la semana que entra habrá dictamen de la Comisión de Fiscalización, en el que se corrija la plana de la Auditoría Superior del Estado para que inicie procedimientos en asuntos donde solo hay por lo pronto tímidas recomendaciones, relacionados con la cuenta pública 2019 del corralato.

No sabemos a ciencia cierta cuáles son esos temas, porque el proyecto no ha circulado más que a nivel interno en la Comisión, pero hay muchísima tela de donde cortar en municipios, organismos descentralizados y en el mismo Ejecutivo Estatal.

Están, por ejemplo, desde la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Junta Municipal de Aguas y hasta el mal manejado Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ambos caja chica para hacer y deshacer.

En ese Fideicomiso se hicieron nueve observaciones y recomendaciones, y solo se propuso una sola promoción de responsabilidad administrativa.

De ese cajón de recursos federales convertidos en estatales salieron muchos de los caprichos de obra pésimamente ejecutados durante el régimen anterior, como las obras del transporte semimasivo, aún sin concluir.

En la Junta Municipal de Aguas hay ocho observaciones y recomendaciones y cero promociones de responsabilidades, ya no digamos denuncias.

El colmo, en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde despachó al final Gustavo Elizondo, hay 35 observaciones y recomendaciones, y una sola solicitud de aclaración.