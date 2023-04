Tiempos para reflexionar sobre el humanismo de las instituciones

En días recientes, entrar en cualquier portal de noticias o abrir cualquier periódico implica enterarse del tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir. Las noticias alarmantes no dejan de resonar por diversos rincones del planeta; y especialmente en esta, que es la era de la globalización, no podemos caer en la tentación de creer que no nos incumben todos estos movimientos.

Pero estar a la escucha de lo que ocurre en el plano internacional, no debe llevarnos al terror, el fatalismo, ni mucho menos la desesperanza. Todo lo contrario, debe llevarnos a poner la mirada en alto y trabajar con mucho mayor intensidad para construir las instituciones que nos permitan vivir la realidad que queremos para nuestro entorno.

Pero escuchar noticias sobre conflictos y crisis internacionales debe llevarnos a repensar nuestro quehacer cotidiano en el Gobierno como un compromiso fundamentamental e irrevocable con el más profundo y sincero humanismo.

Y no ese humanismo que se limita a los discursos, sino el humanismo que cobra vida en las instituciones, el humanismo que se lleva en cada decisión, en cada ejercicio de la autoridad, en cada contacto con la ciudadanía, en cada solicitud de servicio.

Pero, debemos cuidarnos de hacer caer este concepto en una injusta reducción de su maravilloso significado. Ser humanistas significa atender a la vocación más profunda y trascendental a la que todos hemos sido llamados, que es la de ser generosos y solidarios, es decir, ser responsables unos de otros.

Pero esa responsabilidad va mucho más allá de entregar limosnas a quien lo necesita; se trata de cimentar con concreto el verdadero bien integral de las personas. Se trata de que cada cual pueda encontrar su camino al desarrollo de las propias capacidades humanas, y por supuesto, a la felicidad.

Las instituciones humanistas buscan, por ejemplo, que la salud sea un servicio asequible para todos. Que sin importar la condición económica, todos puedan encontrar atención médica y medicamento para sanar el dolor físico; y claro, también encontrar la asesoría y el acompañamiento necesarios para tener um buen estado de salud mental y buenas conductas de vida.

Las instituciones humanistas, son aquellas que buscan que la ciudadanía pueda contar con servicios cotidianos de alta calidad, como lo es el alumbrado público, el pavimento y el transporte público. Todos ellos, servicios con los que todos convivimos diariamente, y que al ser mejorados, pueden mejorar a su vez de manera sustancial el estilo de vida las personas.

Las instituciones humanistas son aquellas que hacen frente a los acontecimientos más dolorosos, no desde el pragmátismo o la conveniencia política, sino desde la más auténtica empatía y responsabilidad por el dolor del prójimo.

Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad pública, no podemos limitarnos a pensar en ella como un tema de indicadores, sino como la urgencia de brindar a las personas la oportunidad de vivir en paz. Cuando hablamos de procuración de justicia, no debemos pensar en ella como una venganza colectiva contra las personas que nos han causado daño, sino como la respuesta imparcial y sistemática al dolor que padecen personas que han sido víctimas de algún delito.

Cuando hablamos de retos como la migración, no debemos entenderlos como problemas políticos que perturban la comodidad local, sino como un fenómeno global, que es causado por el dolor de personas que viven las más graves condiciones de violencia e injusticia social.

Por todo ello, las instituciones auténticamente humanistas son aquellas que atienden de manera puntual las causas de los problemas, no para alcanzar un triunfalismo político o partidista, sino para cumplir con la vocación universal de la fraternidad humana.

En estos tiempos tan complejos de los que nos ha tocado participar, me gustaría invitar a la ciudadanía a reflexionar cómo es que visualizamos el futuro de nuestro Estado y Nación. Estoy convencida de que los chihuahuenses tenemos esperanza en la paz y la solidaridad, y creo firmemente que somos capaces de construir instituciones fuertes, que estén auténticamente fundadas en el humanismo que caracteriza a este gran Estado.