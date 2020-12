Tiempos electorales y participación ciudadana

Los tiempos electorales nos alcanzaron, pues nos encontramos inmersos en actos de precampaña electoral que son aquellos en las que personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas al partido, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postuladas como candidatas o candidatos a un cargo de elección popular.

Por ello, hemos observado que los distintos partidos políticos en el estado han registrado a su candidato a la gubernatura como el caso de Morena y el joven partido Fuerza por México, sin embargo, el resto de los partidos aún se encuentran en ese proceso para la selección de su candidato o candidata, ya que tienen hasta el 15 de enero para informar por escrito al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, el procedimiento interno que aplicarán para la selección de sus candidatas y candidatos y en el caso de la selección interna de candidatas y candidatos a diputaciones, integrantes de los ayuntamientos y síndicas o síndicos se tiene a más tardar el día 15 de febrero, según lo establece la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Posterior a ello, vendrá la campaña electoral que cada candidato o candidata realice para la obtención del voto.

Como ciudadanos tenemos un papel fundamental en los procesos electorales, nos corresponde vigilar y observar tanto en los actos de precampaña como en los actos de campaña. Debemos estar atentos al desempeño de las funciones de quienes participan, los cuales están obligados a conducirse con ética, de manera honesta y pacífica, respetando en todo momento los derechos humanos, y es aquí donde debemos prestar especial atención, puesto que últimamente hemos sido testigos de los vínculos de varios políticos con el crimen organizado, como es el caso de periodista Miroslava Breach, a quien le quitaron la vida por evidenciar los vínculos y lazos familiares de un grupo delictivo con candidatos a puestos de elección popular, pero de igual manera la influencia que ejercía el grupo criminal en la colocación de personas afines en diversas estructuras públicas de varios ayuntamientos, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 23/12/20).

Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de votar para elegir quien nos represente, por ello debemos analizar los perfiles de cada candidato y candidata, conocer sus propuestas y sobre todo revisar si las mismas son representativas e incluyentes en donde se escuche la voz de las mujeres, de las personas mayores, de aquellos grupos que han permanecido históricamente excluidos.

En el proceso electoral se debe garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la eliminación de estereotipos y prácticas que desvaloricen a las personas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como la eliminación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El voto no se condiciona, no se vende, no se negocia, no se induce o coacciona por su fuente de trabajo, no se impide, quien realice esas conductas, está cometiendo infracciones a la ley y puede ser sancionada, por ello denunciemos aquellos actos que atentan a la democracia libre y participemos en la promoción y ejercicio de la cultura democrática en nuestro estado.

El pleno ejercicio de los derechos políticos debe darse en una democracia representativa y participativa, solo así pueden garantizarse plenamente los derechos humanos de los hombres y mujeres.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla