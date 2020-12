Tiempos de reflexión rumbo al 2021

El próximo año será decisivo para definir el rumbo que tendrá nuestro país, estado y municipio; el próximo domingo 6 de junio del 2021 renovaremos a quien ocupe la gubernatura del Estado, 33 Diputaciones, 67 alcaldías, 67 sindicaturas y 721 regidurías, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral; además, se renovará la Cámara de Diputados.

Han transcurrido dos años de la administración de López Obrador y no se han visto las grandes promesas que se hizo desde su campaña, en donde su mensaje principal y el actual eslogan de Morena es “La esperanza de México”, pero tal parece que le ha quedado muy grande el cargo. El titular del Ejecutivo Federal ha concentrado el dinero para otorgarlo a la población de manera directa. La estrategia que se sigue da muestra que tenemos un gobierno paternalista y con ello, no se puede transformar de manera real la economía de las familias, es decir, se les entrega pequeños regalos (programas sociales), pero no se resuelve cómo ser autosuficientes. Tanto se ha criticado a los “gobiernos anteriores” pero ahora se ha regresado a un “paternalismo extremo”, el cual también se refleja en el poder que ha concentrado en el Ejército.

Según el Ejecutivo federal dijo que combatiría la corrupción, pero la realidad es otra; hace unos días salió a la luz pública los contratos que le fueron adjudicados por Pemex a la prima del presidente, Felipa Guadalupe Obrador, a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., la cual recibió por parte del Gobierno de México contratos que ascienden a 365 millones de pesos, tan solo en lo que va de la administración federal. Otro detalle importante que debemos tener presente es el gabinete federal, el cual prácticamente se compone de expriistas y expanistas.

Es necesario ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace, no se puede decir que no se solapará a ningún político u acto de corrupción, cuando en el propio gabinete federal se encuentran figuras emblemáticas y de dudosa credibilidad como el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el cual en el 2012 fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por fraude y lavado de dinero, derivado de la construcción de la Línea 12 del Metro, durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Otro personaje que figura dentro del círculo más cercano del presidente es nada más y nada menos que el responsable de la “caída del sistema” en las elecciones federales de 1988, Manuel Barlett, entonces secretario de Gobernación y ahora director de la Comisión Federal de Electricidad. En dichos casos, la reputación deja mucho de qué hablar, y lo peor, es que son claros ejemplos de lo que siempre repudia López Obrador; tal pareciera que en esta “transformación” tienen lugar los peores políticos.

En el Estado, cabe hacer también una reflexión profunda sobre los aciertos y desaciertos que se han tenido durante la gestión del gobernador Javier Corral. Es bien sabido el desfalco que dejó la pasada administración priista encabezada por César Duarte Jáquez.

A nivel municipal, de igual manera se debe reflexionar sobre los avances y retrocesos que trajo consigo el tener una administración “independiente” durante dos períodos.

El hartazgo ciudadano siempre se ha manifestado en las elecciones de nuestro país, es por ello, que con la intención de querer cambiar las cosas de facto, se elige por una propuesta radical en el momento, sin pensar a fondo las consecuencias que ello traerán. Lamentablemente la mayoría de los políticos pareciera que se esforzarán porque la ciudadanía sienta repudió hacia su figura y hacia el sistema de partidos. La figura independiente fracasó en la vida política de nuestro país, no tanto por las limitantes que el mismo sistema les impuso, sino porque las personas que se dijeron independientes ahora buscan arroparse dentro de un partido político, algo totalmente incongruente, ya que precisamente la figura de las candidaturas independientes emergió como propuesta alterna a los partidos políticos.

El voto, es una acción que debemos tomarla de manera asertiva; cito a Javiera de la Plaza, autora del libro Inteligencia Asertiva, en el cual define a la asertividad como “la capacidad para comunicarse, expresar ideas, opiniones, puntos de vista y sentimientos de manera clara, precisa y desenvuelta sin atropellar a los demás”. Lamentablemente en la mayoría de las elecciones no visualizamos el poder que tenemos como ciudadanos con nuestro voto, el cual definirá el rumbo que seguirá nuestro país, estado y municipio. Como cualquier otra decisión, el voto lo debemos razonar antes de expresarlo. Es por ello, que debemos tomarnos el tiempo necesario para realizar esta acción tan importante en la cual debemos participar todos los ciudadanos mexicanos mayores de edad.