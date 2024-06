Tiempo de construir

Por todos lados vemos festejos y lamentos respecto a los resultados de las elecciones y toda clase de teorías conspirativas. ¿Quién ganó, quién perdió?

Yo estoy más preocupado por lo que podamos hacer en los próximos tres o seis años con nuestros gobernantes. No hay que perder de vista que ellos vienen a administrar y a gestionar los recursos públicos.

Creo que más que felicitar a un ganador, lo que el sector empresarial debe hacer es reunirse con todos los que obtuvieron algún puesto público, para empezar a construir algo que no está hecho: Juárez no tiene una visión de ciudad, ha crecido a la buena de Dios y a voluntad interés de uno y otro político-empresario.

Hoy es momento de empezar a construir una verdadera visión de ciudad y de que empecemos a trabajar por ella. Hasta ahora la visión de Juárez, es seguir atrayendo inversión extranjera cuando ya estamos saturados de maquiladoras, es un modelo que necesita evolucionar.

Lo más urgente es construir esa nueva visión, donde se aproveche y se fortalezca a toda la industria que ya está aquí, pero que también se empiecen a detonar otras ramas de la economía, y sobre todo aprovechar la posición estratégica de Juárez para diversificarnos. Ahorita el comercio, los servicios, el transporte y la construcción en Juárez, todos dependen de lo que suceda con la industria maquiladora.

Yo soy un convencido de que como empresarios es a nosotros a quienes nos corresponde crear esa visión y estrategia económica de la ciudad y luego irla trabajando de la mano de cada gobernante que incida sobre Juárez.

Los últimos seis años han sido los más duros del siglo para las empresas, sobre todo por toda esta política federal antiempresarial. Tenemos grandes retos enfrente con este nuevo Gobierno federal porque veo muchas amenazas para la economía.

La forma en la que estaba compuesto el Congreso de la Unión había logrado detener algunas iniciativas antiempresariales. Eran iniciativas muy populistas, pero en realidad benefician más al gobierno que a los trabajadores, igual que las alzas al mínimo.

Ahora que el partido del Ejecutivo federal tiene la mayoría en el Congreso, las iniciativas van a pasar derecho y si no nos hacemos escuchar, si no argumentamos, si no presentamos estudios, si no participamos, pues estas iniciativas se van a concretar.

Lo que trae el Gobierno federal entre manos es apropiarse de las cuentas de afores inactivas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aguinaldo de 30 días, aumentar los impuestos a las herencias, y recortar el presupuesto a los estados.

Algunos de estos cambios son necesarios, pero antes tiene que atenderse la productividad de las empresas, que ya están en el límite. Desde que llegó este régimen disminuyó el impulso a las empresas y les puso cada vez más trabas.

Tiene que crearse una nueva política industrial. Cada vez dependemos más del extranjero para comer, para vestir, para transportarnos porque no producimos suficiente. Si los empresarios no logramos negociar con los políticos una visión de país distinta, nos van a tronar las empresas y luego va a tronar la economía.

Hay otras iniciativas que ponen en riesgo la seguridad y la democracia porque también quieren hacer que los magistrados salgan de una elección y quieren eliminar la independencia del INE.

Como empresarios y como ciudadanos no debemos permitir que estas iniciativas sucedan en el Congreso, necesitamos participar. El país ya quedó bastante dañado este sexenio. La deuda pública aumentó de ocho billones de pesos a más de 13 billones de pesos en los últimos seis años. Esta presidenta ya no va a tener suficientes fondos para los programas sociales que infló el pasado gobierno.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene muchos desafíos: la violencia de los carteles está en un nivel récord y el país se encuentra totalmente polarizado porque así lo provocó su antecesor, que obviamente va a seguir siendo una sombra en su gobierno. La migración es otra crisis que puede escalar a económica y diplomática.

Juárez sufrió más de 15 mil homicidios en este sexenio, hay obras derruidas, otras que duran años abandonadas a medio construir, elefantes blancos, puentes enanos, calles llenas de baches, falta de hospitales, falta de escuelas.

Todos estos problemas no los van a resolver estos gobernantes que vienen llegando. Estos problemas los tenemos que resolver los juarenses, a través de esos gobernantes y legisladores. Necesitamos movernos con ellos.