Tiempo de compartir

Ciudad de México.- Creo que cada mes del año tiene sus propias características. Pero diciembre es emblemático. Durante 365 días te dedicaste al trabajo y la recompensa llega. Se llama aguinaldo. Que es por ley, que está establecido en las condiciones generales de trabajo, que es una obligación del patrón o un derecho del empleado… sí, todo eso es.

Pero hay algo que no debemos perder de vista: recibir implica también compartir. Decían las abuelas que entre más repartes, mejor te va. Y también decían que no es bueno quedarte con todo, porque siempre habrá alguien que necesita más que uno.

Independientemente de las prisas que tiene este mes, donde las compras navideñas y todo eso que implica la temporada nos atrapa en la agenda diaria, necesitamos hacer un ejercicio que se llama compartir.

Regularmente insisto en este tema en cuanto inicia el mes de diciembre, porque si bien el regalar es una tradición milenaria, también es importante observar a nuestro alrededor y saber que existen muchísimas personas que no tienen lo que tú lograste.

Allá afuera, viven niñas y niños sin las tres comidas diarias; hay personas de la tercera edad en espera de un cobertor, o una cena caliente. Hay familias enteras que no podrán gozar de un regalo y mucho menos, unas merecidas vacaciones. En este espacio tratamos temas de política, de educación o de muy variados tópicos, pero éste me mueve a la reflexión, porque compartir no es sinónimo de dar lo que me sobra, sino de ser empáticos en todo sentido.

Allá afuera -decía un párrafo arriba-, hay personas que necesitan de un medicamento que no pueden comprar, de un pedazo de tela para abrigarse, de un tanque de gas que no se puede adquirir tan fácilmente; allá afuera no todo es fácil, ni sencillo.

Allá afuera, cruzando apenas la puerta de tu casa, existen muchas personas que están buscando una esperanza, una taza de café o un juguete; diciembre es contrastante y, muchas veces, increíblemente mágico, pero también injusto. Porque se notan las diferencias… pero todo puede ser posible, siempre y cuando la magia la hagamos nosotros mismos, desde el corazón, hacia quienes nos están esperando.

Me agrada que instituciones y empresas privadas unan sus esfuerzos para dar a quienes menos tienen, por ejemplo, el DIF estatal convocó a toda la población para reunir chamarras y alimentos que son repartidos en las zonas de más alta marginalidad del estado de Chihuahua.

Observé a estudiantes de muchas instituciones educativas llevar ropa de invierno, frijol, maíz, arroz, latas y leche que ya están en circulación y lleguen a niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad en condiciones vulnerables.

Si educamos a nuestros hijos a compartir, tendremos muy pronto adultos que asumen una cultura de solidaridad; porque no se trata de dar lo que me sobra: se trata de generar mejores condiciones de vida a quienes no han tenido la misma situación que muchos de nosotros.

Diciembre está lleno de regalos, de fiestas, reuniones, cenas, brindis y un montón de buenos deseos entre amigos y familiares; allá afuera, hay que personas que carecen de lo más indispensable para vivir, sin que sus nombres aparezcan en la lista de regalos o, al menos, un abrazo.

Este mes, nostálgico y emblemático, se llena de oraciones, mensajes de aliento, parabienes y vacaciones; allá afuera, insisto, apenas cruzando la puerta de tu casa, existen niñas y niños que no pueden ir a la escuela porque no alcanza el presupuesto familiar.

El último mes del año está colmado de prisas en las calles, en los centros comerciales, en las tiendas de todo tipo; pasan las tarjetas de crédito por las terminales bancarias cada segundo, sin pensar que, allá afuera, con un mínimo porcentaje de estos gastos sería suficiente para hacer feliz a un par de ancianos que soportan bajas temperaturas y hambre.

Sí señor, sí señora: diciembre se distingue porque en los recibos de nómina empiezan a llegar prestaciones adicionales que son fruto de nuestro trabajo y lo esperamos con singular alegría; pero allá afuera existen muchísimas personas que no tienen una nómina para cobrar, mucho menos un aguinaldo.

No le estoy pidiendo que se desprenda de algo que Usted necesita: lo que intento decirle es que compartir es una de las actividades más importantes en la vida del ser humano, sobre todo cuando usted recibe a cambio una sonrisa y un gracias de todo corazón. Todo el año podemos compartir, pero en diciembre, es imperdonable evitarlo. Al tiempo.