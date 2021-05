Tiberio (II)

En la primera parte de esta serie, planteo un acercamiento a la historia de Tiberio, el emperador romano que, según la investigación de Gregorio Marañón, tiene una vida profundamente compleja y contradictoria.

El profesor español nos muestra a un hombre resentido que llega a gobernar el imperio más poderoso de occidente en su época. En esta segunda entrega, presento los capítulos sobre las andanzas de Tiberio, previo a su ascenso al poder.

Las preguntas que guían esta segunda entrega son ¿puede una persona dejar sus sentimientos a un lado para gobernar para todos? ¿Las decisiones del gobernante son razonables?

No hace falta ser filósofo de la ciencia para decirlo, hombre/mujer-sentimientos-pensamiento son elementos que están en juego permanentemente en la vida y están unidos por la realidad. Es por eso que, cuando escuchamos un discurso político, observamos una demostración de sentimientos y experiencias que el gobernante anida en su memoria y en su corazón. Esas pasiones se convierten en leyes a través de un proceso personal de sacralización; así, el gobernante en turno convierte sus creencias en dogmas y después los disfraza de valores morales universales, luego en normas jurídicas y después en políticas públicas.

Pero, a diferencia del sacerdote que amenaza con la excomunión, el gobernante impone sus dogmas con la aplicación discrecional de la ley que obliga a cumplir con la amenaza del castigo. Desde la Roma Antigua, la ley es para los enemigos, para los otros, no para los gobernantes; no se equivocó Benito Juárez cuando dijo “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”. Desde su origen, el Estado ha sido una organización que permite mantener a un grupo en el poder, para eso lo inventaron las primeras civilizaciones.

Por otro lado, la democracia tiene su propia historia fallida. Pero no iremos hasta la antigüedad; desde hace poco más de doscientos años, la democracia en el Estado moderno es una broma de mal gusto. La premisa es sencilla: no hay democracia cuando hay pobreza. Si unimos los puntos, el Estado nace para mantener el poder político de un grupo y la democracia es su principal aliado.

Pero no es la única mala jugada que nos hicieron, porque tampoco es posible que un gobernante abandone sus sentimientos, rencores o alegrías, para ejercer el poder. Nos engañaron. Desde la Roma Antigua sabemos que el gobernante es incapaz de un razonamiento objetivo, puesto que la realidad política supera a cualquier lógica y teoría. En el orden de prioridades para un político, primero es el poder, después la economía y al final el pueblo (en el mejor de los casos).

Entonces, con frecuencia, una decisión del gobernante está cargada de sus dogmas, prejuicios y experiencias. En esa dinámica, la anhelada racionalidad se diluye en entre los jugos gástricos del gobernante y se usa una aparente racionalidad política (que obedece a la coyuntura social) para mantener el poder o arrebatarlo, como lo dice el clásico florentino, Nicolás Maquiavelo.

Cuando alguien gana el poder buscará mantenerlo. El maestro Marañón nos deja una premisa indiscutible, “el hombre recién elevado al poder por la revolución no tiene más preocupación que hacerse aristócrata", es cierto, con eso retomo a Tiberio, un hombre con mala sangre y buena suerte que quería el poder para vengarse y disfrutar las mieles de ser el que manda.

El primer acercamiento a la historia de vida, nos muestra que Tiberio estaba destinado al fracaso. Sin embargo, algo confabuló en su favor, una y otra vez, para convertirlo en un hombre de poder, a pesar de ser un soldado gris, un político apocado, sin ninguna gallardía, acostumbrado a las burlas y al ridículo de sus pares desde la niñez. Condenado a la marginación, Tiberio aprovechó las coyunturas para escapar del fracaso.

Nos narra el historiador Marañón que “Suetonio nos dice que la altanería y la acritud de Tiberio empezaron cuando todavía era un niño, por lo que su profesor de retórica, Teodoro Gandara, solía llamarle ‘barro amasado con sangre’ [luego abunda diciendo que] turbios y profundos sentimientos creados a favor de los complejos infantiles, forman la trama de esa relación; y con ellos se entrelazan irrefrenables odios y ambiciones políticas y de casta”, Tiberio quería acceder al poder, pero todavía no tenía un plan, nunca lo tuvo, las cosas simplemente se le fueron acomodando, lo que sí sabía era que quería la revancha.

Marcado por una infancia en el destierro, Tiberio, según Gregario Marañón, sufre esa condición que vuelve a los hombres “casi siempre graves y melancólicos". Después vendría la tragedia familiar, el divorcio de Livia, madre de Tiberio, seguido de una vida escandalosa de traiciones de su madre y la ausencia de la figura paterna.

Tiberio, “El Príncipe de la mirada entristecida”, como le llama el profesor Marañón, mantiene la misma mala suerte familiar en el amor; en su primer matrimonio arreglado con Vipsania no tuvo éxito, se divorció y después mantuvo un fugaz amor con Julia “la loca”, quien aprovechaba las campañas de Tiberio en el campo de guerra para “entregarse en Roma a la más desvergonzada disolución”, a las bajas pasiones pues, nunca con el permiso de Tiberio, pero tampoco con la prohibición. Finalmente también se divorcia y Julia es desterrada, pero no al desierto o al Medio Oriente, Tiberio precisa que Julia vaya a una encantadora villa en el Mediterráneo, donde no interfiera con su carrera política-militar.

Durante esa época, la historia del Tiberio corrompido por el poder fue alimentada por una desmedida imaginación popular. El historiador Marañón le llama la “leyenda punitiva” a esta forma de linchamiento social, que quizá se había ganado con creces por su forma desmedida de actuar y conducirse en público con despotismo; en resumen, sus debilidades fueron ridiculizadas hasta que se ganó la fama de pusilánime, esto mucho antes de acceder al poder. Una mentira -nos dice el sociólogo Max Webber-, no dejará de ser mentira, pero sus consecuencias sí serán verdaderas.

En resumen, un personaje estratégico fue su madre, “Livia [que] fue siempre para Tiberio la madre moralmente adúltera; la que huyó del hogar, entristeciendo al padre de las canas respetables. Augusto era el padrastro, doblemente odioso, porque había ofendido y humillado al noble anciano antes de arrebatarle a su mujer. Tiberio no lo olvidó jamás. Su espíritu puritano y disciplinado nos le hace aparecer sometido al respeto del emperador y a la autoridad de los padres. Pero debajo del protocolario acatamiento fermentaba lentamente su pasión”, mejor dicho, su odio.

¿Quién es el Tiberio de Chihuahua?