Tiberio (I)

“Vanidad de vanidades, todo es vanidad.

¿Qué ventaja saca el hombre de todas las

penalidades que se dan bajo el sol?

Una generación va, otra viene, y la tierra jamás cambia.”

(Eclesiastés, capítulo 1).

La historia se repite con frecuencia, una y otra vez. Es un ciclo infinito. Los mismos escenarios, los mismos personajes. Por eso, hoy hablaré de Tiberio, el segundo emperador romano de la dinastía de los Julio-Claudia. Esta serie de entregas se realizarán con base en la obra del historiador Gregorio Marañón, quien escribió un libro titulado “Tiberio, historia de un resentimiento”, un exquisito relato de la historia antigua que se publicó en 1942.

Con base en esta narrativa, plantearé un resumen de la obra de Marañón, quien afirma que su investigación se sitúa en la época del Imperio Romano; Tiberio vivió entre el año 42 a.C. y el 37 d.C.

El primer capítulo plantea un breve estudio del resentimiento. Antes de comenzar a describir hechos históricos, el autor se plantea una serie de preguntas sobre el sujeto que detenta el poder, considero que la pregunta que guía el trabajo es ¿qué puede provocar el resentimiento de un gobernante al grado de marcar su trayectoria?

La investigación de Marañón sobre Tiberio abona un caso en el debate sobre la psicológica en el ejercicio del poder, tema que parecía superado por la distinción entre lo público y lo privado que, según los filósofos del Estado moderno era un debate innecesario, pero nunca lograron resolver el dilema de ¿quién es el Estado? Las respuestas siempre fueron insuficientes frente a la realidad.

Y, ¿dónde está la línea que separa la vida pública de la vida privada? Es común que exista una aparente distinción entre el Estado y la sociedad; en teoría, es como si fueran dos grupos separados -y a veces antagónicos-, aunque, en realidad, no hay dos mundos distintos, porque el gobernante ejerce el poder político, pero también conserva su vida privada -y lo hace al mismo tiempo-.

Entonces, la vida pública y la vida privada son una sola, de ahí el interés por la historia de los gobernantes. La cuestión entonces es ¿cómo afecta la vida privada en las decisiones de la vida pública? Un hombre o una mujer que ejerce una posición de poder lleva consigo una historia de vida cargando con los prejuicios que adopta en su vida y, así, desde su experiencia, decide por todos.

Es absurdo que alguien tenga el poder de decidir por todos a partir de su juicio ético, pero no hay de otra. En ocasiones, son vidas marcadas por una buena vida o, en otros casos, por la tragedia, la mala suerte o por el sufrimiento.

Tiberio fue un gobernantes marcado por el resentimiento. Para Marañón “el resentido es siempre una persona sin generosidad”; pero también es necesario aclarar que la “última raíz de la generosidad es la comprensión”. Estos dos elementos nos pueden dar pie para escribir una enciclopedia para el análisis y, en la realpolitik, la generosidad y comprensión son valores que pocos gobernantes tienen.

Por el contrario, los gobernantes tienden a ser egocéntricos, se creen con una superioridad racional y ética frente al resto de la sociedad, a quienes consideran menores de edad. El poder vuelve locos a los débiles, pero hay diferentes niveles de locura. Nos dice Marañón que, “el resentido es, en suma, allá en el plano de las causas hondas, un ser mal dotado para el amor; y, por lo tanto, un ser de mediocre calidad moral”.

Pero no se trata de algo personal, “el resentimiento es una pasión que tiene mucho de impersonal, de social. Quien lo causa [el resentimiento], puede haber sido no este o aquel ser humano, sino la vida, la suerte”, según Marañón. El resentido social culpa de sus desgracias a todos. Según la filosofía popular, es cuando alguien busca “quien se la pague, no quién se la hizo”. De aquí viene la etiqueta social cuando señala a alguien de carácter amargo como “un resentido con la vida”.

El pleito es contra todos y contra nadie. Es una lucha que parece una batalla época, pero en realidad es una confrontación con el pasado del mismo gobernante resentido. Es el caso de Tiberio, quien tenía una retórica aparentemente racional y llena de pasión, pero no escondía el odio en su discurso, ni las constantes reacciones rabiosas ante la más mínima ofensa, magnificando cualquier contradicción para convertirla en una epopeya. El resentido aparenta rudeza, pero en realidad tiene una fragilidad de espíritu que le hace atacar antes de negociar.

Marañón explica que, por eso, “son tan temibles los hombres débiles -y resentidos- cuando el azar les coloca en el poder, como tantas veces ocurre con las revoluciones”. Esos momentos de convulsión social, son coyunturas ideales para los agitadores resentidos.

Acostumbrados a la infamia, los gobernantes resentidos, como Tiberio, suelen ser hipócritas y mitómanos, además, buscan la forma de evadir su responsabilidad con los viajes inútiles y el refugio de la aldea solitaria.

La carrera del gobernante resentido comienza con una mala historia de vida y, después, una larga carrera de odio para lograr el poder. Marañón dice que, entonces, “el triunfo, cuando llega, puede tranquilizar al resentido, pero no le cura jamás. Ocurre, por el contrario, muchas veces, que al triunfar, el resentido, lejos de curarse, empeora. Porque el triunfo es para él como una consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y esta justificación aumenta la vieja acritud”.

¿Quién es el Tiberio en Chihuahua?