Testaruda violencia

PUBLICIDAD

"Los hechos son testarudos, pero las estadísticas son más manejables".

Mark Twain

San Diego, California.- Una de las principales razones que llevaron a López Obrador a ganar la Presidencia en 2018 fue su promesa de que acabaría con la violencia. Como argumentaba que esta es producto de la desigualdad y la pobreza, propuso en su Proyecto de Nación 2018-2024 un programa "nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia". De ahí surgió, en lenguaje más popular, el concepto de "abrazos y no balazos". A más de cuatro años y medio, sin embargo, los resultados son insatisfactorios.

El presidente ha afirmado que "no nos hemos quedado con los brazos cruzados frente a la violencia". Añade, de hecho, que se han logrado avances importantes. En la mañanera ha mostrado estadísticas que sugieren que la tasa de crecimiento de los homicidios dolosos, que subió fuertemente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, está bajando ahora. Pero hay formas muy distintas de leer las estadísticas.

Junio fue el mes más violento de 2023. Se registraron, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dos mil 393 homicidios dolosos, 77 diarios. Es cierto que hay un ligero descenso sobre los más de 90 diarios de principios de este gobierno, pero esto no obsta para que el sexenio de López Obrador se haya convertido ya en el más sangriento de la historia reciente de México.

Con cifras actualizadas hasta el pasado 4 de julio, durante el actual gobierno se han registrado 159 mil 661 homicidios dolosos. El promedio es de 95 diarios. Hace ya algunas semanas se rebasaron los 156 mil 66 del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyo promedio era de 71 diarios. La diferencia es que los números de Peña Nieto son para todo el sexenio y las de López Obrador para poco más de cuatro años y medio. Con la insistencia de quien repite una mentira para hacerla verdad, López Obrador culpa a Calderón de la violencia de hoy. Omite no solo el hecho de que el gobierno de Calderón terminó hace más de una década, sino que en todo su sexenio el número de homicidios dolosos fue de 120 mil 463, o 55 diarios. En contraste con estos tres últimos gobiernos, los años de Vicente Fox se antojan realmente pacíficos: 60 mil 280 homicidios dolosos con un promedio de 28 diarios. (Cifras de la SSPC y el INEGI sistematizadas por Edu Rivera, @edusax79.)

Las cifras de homicidios dolosos son importantes, en primer lugar, porque privar a alguien de la vida es el mayor delito que se pueda cometer contra su persona. Otra razón es que, por ley, todo homicidio debe ser registrado e investigado sin necesidad de denuncia previa. Otros delitos tienen una cifra negra mayor porque las víctimas no sienten que, ante la impunidad, valga la pena denunciar.

Las cifras oficiales de homicidios son, sin embargo, inferiores a las que deberían ser. En el gobierno de López Obrador se han registrado, hasta el 4 de julio, 106,302 desapariciones de personas, 63 diarias. Muchas de estas desapariciones son realmente homicidios, solo que los cuerpos no han sido encontrados.

No hay soluciones fáciles para un problema como la violencia. No toda la culpa es del actual gobierno, por supuesto, pero pretender que el odiado Calderón es el único responsable no tiene sentido. AMLO no entendió la naturaleza del fenómeno cuando propuso la solución fácil de repartir dinero en dádivas. Los abrazos no combaten la violencia, tampoco una Guardia Nacional militarizada. La verdadera solución radica en tener mejores policías estatales y municipales, como lo han demostrado los casos de éxito en Coahuila, Querétaro y Yucatán. Pero esa es una lección que no le gusta al presidente, quien prefiere ser siempre el centro de toda la atención.

Espectaculares

Ahora resulta que nadie ha contratado los espectaculares que tapizan el país. Los "no candidatos" dicen que ellos no; Ebrard afirma que, en su caso, ha sido la editorial de su libro. Yo pienso que estamos viendo un ejemplo más de la hipocresía de una clase política que dice "No somos iguales".

www.sergiosarmiento.com