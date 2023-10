-Terminó en el Pockets historia de extorsión

-Hasta en orinadas saltan órdenes de aprehensión

-Da la Corte salida política a los libros

-Ordena Maru comenzar distribución

Para fortuna de un prestigiado y respetado médico de El Paso, Texas, su sexto sentido le aconsejó no acudir a Juárez a una cita previamente concertada con una “bella mujer” conocida a través de una página electrónica con extensión .com que se anuncia como el “sitio de citas más grande para personas “exitosas y atractivas”.

Una vez entablada la comunicación entre ambos fue acordada le cita, que no llegó a darse. Un punto para la bien sustentada aunque remota desconfianza del galardonado doctor.

El problema llegó inmediatamente después. “La bella mujer” empezó a esculcar en las redes sociales y sacó toda la información que pudo de su aspirante a víctima; hizo nuevamente contacto con él y le condicionó a diversos pagos hasta completar nada despreciables 17 mil 500 dólares a cambio que su familia ignorara la intentona de relación buscada.

A la “bella mujer” o le entró la ambición o estaba más que familiarizada con los usuarios de esa página para extorsionarlos. En voz baja, las autoridades calculan que son “muchísimos(as) los engañados(as) en otros casos pero hasta “por pena” no denuncian.

Aparentemente bien agarradito por la mujer, el doctor aceptó pagar otros tres mil 500 dólares. A esas alturas concluyó que su estafadora no pararía; fue a la oficina del FBI en El Paso y sus mandos aprovecharon la excelente sintonía con la Fiscalía General de Chihuahua para continuar acá la indagatoria.

Entre ambas instituciones urdieron un plan, bien aceptado por los policías de la Unidad Antiextorsiones porque los mandaron a mezclarse entre los parroquianos de un bar en Juárez pero de riesgo calculado para el asustado doctor.

El galeno entregaría durante la tarde noche de este martes la cantidad citada en el Pockets de una plaza comercial ubicada en Gómez Morín y Waterfill. Acudió ahí, se puso en contacto con un enviado de la mujer que resultó su pareja, o marido, de inmediato le cayeron encima varios agentes que simulaban ser clientes aunque sí pidieron tragos.

Ahí fue detenido el hombre y enseguida fueron por la mujer que previamente había sido ubicada. El fue identificado como Juan V.G.; de 24 años de edad; ella como Cecilia Samantha M.C., de 28.

Terminó la historia en feliz para el doctor aunque seguramente no recuperará sus 17 mil 500 dólares. Queda para la sociedad justo el problema de la extraordinaria frecuencia con la que ingenuos e ingenuas pagan por “amores electrónicos” y/o productos milagros de todo tipo que no son otra cosa que estafa.

Debe ser el ejemplo tomado como lección en carne ajena. La Fiscalía de la zona norte al mando de Carlos Manuel Salas y su jefe de ministeriales, Adrián Pérez Rico, siguen con varios asuntos de esa misma naturaleza.

El pasado martes fue detenido por policías municipales Lorenzo Manuel M. M.

en el bulevar Óscar Flores y Sierra de la Candelaria por cometer una “simple” falta administrativa que lo llevaría a la cárcel acaso por unas cuantas horas mientras pagaba la multa correspondiente.

Pero los polis ya no son los mismos de “antes”. Ahora tienen acceso amplio al Sistema de Plataforma México mediante el cual “corren la serie” a todo detenido. Lo hacen a través de las frecuencias de sus radios o mediante Whatsapp si anda andan muy saturadas dichas frecuencias.

Nadie con historial en esa plataforma escapa. Es la herramienta que solo un día, el pasado martes, permitió a la policía municipal detener a seis hombres y una mujer o que alteraban el orden público de distintas formas, o consumían algo de coca, “gallito” o cristal, o hasta orinaban en la vía pública.

Pero una vez que les fue corrida la mentada serie resultaron con órdenes de aprehensión vigentes todos por el misma causa, delitos contra la salud, o tráfico de drogas. Ahora tendrán severas dificultades en los juzgados para aminorar su estancia en el Cereso.

Así como esos siete detenidos el martes, lo mismo ha ocurrido este año a más de mil 500 personas; en total mil 556 para ser más específicos.

Todos(as) traían orden de aprehensión por 41 delitos que van desde el abuso de confianza hasta el robo de vehículos, violación, violencia familiar...y el principal de todos, delitos contra la salud, con mil 372 de las mil 556 detenciones, lo que nos dimensiona en grado colosal el negocio de la venta de droga.

Ni siquiera se le aproxima a las anteriores cifras pero por violencia familiar fueron arrestados 91 y directamente consignados ante la Fiscalía General norte. Ahí nomás firmaron de recibido y en automático pasaron al juez correspondiente.

Parece algo simple eso de una detención en la calle por “faltas administrativas” pero ahí, sin mayor dificultad ni gasto en agentes de investigación, los policías preventivos

Fue consumada la reelección de Myriam Hernández al frente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua tal y como lo adelantó El Diario.

Ha logrado ella la hazaña de ser la primera dama en liderar tan compleja institución como la primera en lograr ser reelecta.

No fue miel sobre hojuelas para Myriam lograr tal hazaña. Fue un proceso largo y espinoso que no estuvo ajeno a obstáculos, como los que quiso poner el exgobernador Javier Corral en un intento mediocre por manchar el proceso interno del Tribunal Superior de Justicia con el único voto en contra que lleva su sello. La magistrada aposentada en Parral, Norma Angélica Godínez quien manifestó en público los motivos de su voto en contra: una serie de peticiones administrativas que datan de diciembre del 2021; Luis Villegas, actual Consejero de la Judicatura y quien encabeza la Comisión de Administración salió al quite por Myriam y lo hizo con destreza que envidiaría cualquier torero.

El gran misterio es la identidad del voto en blanco, el cual al final de cuentas se sumó como a favor (según normatividad interna). Algún magistrado votó a favor con su voto sin nombre alguno, lo que se ha interpretado como una protesta.

Lo cierto es que Myriam Hernández salió por la puerta grande; su reelección, además de ser histórica, demuestra que el Poder Judicial está en paz y trabajando. Lo que ha sido su estilo desde que llegó: prudencia y resultados. Posterior al pleno electivo, hubo ágape para festejar en las instalaciones del mismo TSJ. Por supuesto, ella feliz.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por darle una salida política al conflicto jurídico desatado por los nuevos libros de texto, el cual escaló hasta la controversia constitucional presentada por la gobernadora Maru Campos.

Fue el magistrado Arturo Zaldívar, expresidente más cómodo para la 4T que el calderonista Luis María Aguilar, quien planteó en la sesión de ayer resolver a favor el recurso de reclamación presentado por la Presidencia de la República, ante la admisión del pasado 10 de agosto dictada por el otro togado.

La decisión de aceptar la reclamación federal tiene por consecuencia desechar, sin estudiarla a fondo, la controversia planteada por el Gobierno del Estado; por ende, pone fin a la suspensión dictada por Aguilar y da luz verde para el reparto de los libros a los miles de alumnos de educación básica.

La polémica por los contenidos -considerados inadecuados para los niños en amplios sectores conservadores de la población- quedó viva, aunque jurídicamente no haya otro camino más que acatar la resolución y distribuirlos, tarea que le toca a la autoridad educativa estatal.

La salida política estaba prevista desde hace unos cuantos días, tras las presiones desde Palacio Nacional contra la Corte encabezadas por el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda, apuró también la inflexible postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -representado en el estado por Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz- de paralizar desde kínder a secundaria a partir del 12 de octubre, si los libros no eran entregados.

Apenas dictada la resolución de la Corte , la gobernadora Maru Campos ordenó a la Secretaría de Educación y Deporte comenzar con los trabajos para la distribución de los libros de texto gratuitos.

Dicen que la mandataria nunca vio el tema como un asunto de ganar o perder una apuesta, sino de cuidar la educación de calidad para la niñez chihuahuense, a la que está obligada por mandato constitucional; ello sin perder el respeto al estado de derecho y a la institucionalidad a la que deben someterse los gobiernos.

Realizado el esfuerzo por las vías legales para impedir que los cuestionados contenidos educativos sean utilizados en la escuela pública, Campos Galván también dejó abiertas las puertas para mantener el diálogo con los maestros, los sindicatos, los padres y madres de familia.

La postura institucional es de reconocerse en estos tiempos, sobre todo porque no faltaron los actores políticos que salieron a festejar la resolución de la Corte, como si fuera una contienda deportiva y no un asunto de tal relevancia como para cuestionar la constitucionalidad de los contenidos educativos.