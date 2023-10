Se avecina la tercera ola migrante a esta frontera, el flujo incesante de migrantes viene avanzando desde Sudamérica, atravesando el peligroso Tapón de Dairén en Panamá, considerado la jungla de la muerte, y de la cual se toma entre tres a cinco días atravesarla. El desplazamiento por esta zona se ha dado ante la falta de canales regulares, accesibles y seguros para la migración.

Tan solo la semana pasada habían transitado diariamente esta jungla más de cuatro mil migrantes, en su mayoría venezolanos, aunque también se incluyen personas de Ecuador y Haití y otros países de América Latina, además, el gobierno panameño y la Organización Internacional para las Migraciones, han señalado que más de 400 mil personas cruzaron el Darién en lo que va del año hasta septiembre. Esto representa casi el doble de la cifra registrada en todo 2022.

Por otro lado, la semana pasada, el presidente López Obrador dio a conocer las cifras más recientes sobre la ola migratoria que está cruzando nuestro país, tal es el caso que en la frontera de Chiapas el número de migrantes que llega aumento a seis mil diarios, y la semana pasada en frontera norte se llegó a 10 mil migrantes diarios. Es decir, por día, hasta 16 mil migrantes están llegando y circulando por nuestro país.

Aunado a ello, entre agosto y septiembre, la migración irregular en México tuvo un salto de 20 por ciento al pasar de 225 mil 311 a 269 mil 780 personas, informó este lunes el gobierno.

El flujo de personas migrantes sigue aumentando, pues los migrantes abandonan sus países de origen por la pobreza, la agitación política, la violencia y el cambio climático, aunado a ello, el levantamiento de las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia Covid-19 ha incentivado que se aumente el flujo de la migración.

Derivado de esta reciente ola migratoria, México convocó a 11 países de Latinoamérica, siendo aquellos países en donde se involucran los movimientos migratorios, por ser de origen, tránsito, y destino como lo es Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Costa Rica, Belice, entre otros, programándose el encuentro para discutir un acuerdo de “buena vecindad” que atienda las causas sociales y económicas de la migración en la región, para el 22 de octubre de este año en Palenque, Chiapas, ya que hay necesidad de intervenir de inmediato para manejar los flujos migratorios de manera ordenada y segura para los migrantes y las comunidades receptoras.

Pero ¿Juárez está preparado para recibir esta nueva ola migrante? Porque actualmente se puede observar que persisten situaciones estructurales en la región que afectan la protección y garantía de los derechos humanos de las personas en movilidad humana.

Se debe contar con una coordinación en los tres niveles de gobierno, que logre dar respuestas integrales, porque se sabe que no hay espacios suficientes en la ciudad para las estadías prolongadas de los migrantes, incluso hay falta de organización pues por citar un ejemplo, hemos observado como en el bordo del Río Bravo constantemente se encuentran transitando migrantes, inclusive han sido atropellados varios migrantes que intentan cruzar el bulevar Juan Pablo II, y que hasta la fecha no se observa algún monitoreo y atención de las autoridades en esa zona, empezando por lo más básico que sería poner señaléticas viales indicando al flujo de vehículos que deben manejar con precaución porque puede haber personas cruzando la avenida, exactamente las mismas señaléticas que tiene la ciudad de El Paso, Texas del otro lado del Río Bravo.

Pareciera que no aprendemos de las experiencias, porque no es un asunto nuevo para esta ciudad fronteriza, el fenómeno de la migración siempre ha estado presente y dicho flujo aumento considerablemente a partir del 2018, y a cinco años no hemos logrado diseñar una política pública integral en donde se aborde tanto la perspectiva de género como enfoques diferenciados, así como la interseccionalidad de más de un factor que pueda caracterizar una situación de vulnerabilidad compleja.

Y ello trae como consecuencia la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, ya que no se ha logrado garantizar por parte del poder público el pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla