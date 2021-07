¿Teoría golpista o ineptitud?

En una entrevista realizada al Dr. López-Gatell en un espacio oficial (canales 22, 11 y TVUNAM), durante el programa “El Chamuco TV” se le cuestionó sobre el desabasto de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, y su respuesta fue: “Aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos que quede registrado: este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe de Estado, y de esa idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado, más como una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta ola de simpatía de la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.

Para el subsecretario López-Gatell es una mentira lo del desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer; se trata de una “narrativa” de golpe de Estado, y; se trata de un grupo de personas de la derecha internacional para desestabilizar al país.

El Estado de Chihuahua ha sufrido los estragos por desabasto de medicamentos y ante ello, la Secretaría de Salud Estatal ha guardado silencio respecto a las quejas y protestas que han hecho padres de familia, lamentablemente es que los funcionarios de la actual administración estatal han entrado en una pasividad total debido al cambio muy cercano de la administración.

De acuerdo con lo que nos ha enseñado la Historia, y que tal parece le pasó de noche al subsecretario López-Gatell, es que los casos de golpe de Estado como el de Mussolini con la Marcha sobre Roma (1922), así como el disfrazado de legalidad de Huerta a Francisco I. Madero (1913), la toma de poder político se hace de forma repentina, ilegal y violenta generalmente llevado a cabo por militares o con apoyo de grupos armados.

La realidad es que la cuarta transformación que ofrecía el presidente López Obrador ya fracasó.

El Dr. Hugo López-Gatell ha demostrado su ineptitud debido a que todos sus pronósticos de la pandemia por Covid-19 han fallado. De acuerdo con la Universidad John Hopinks, México ocupa el primer lugar de letalidad por Covid en el mundo.

La teoría golpista que dio a conocer el subsecretario López-Gatell, más que servirle de cubrir su ineptitud, dio muestra de ella.

La cuarta transformación terminó por reducirse a una “transformación de cuarta” en donde tienen cabida los peores perfiles para ocupar puestos públicos de gran impacto en la sociedad; tal es el caso del Dr. Hugo López-Gatell, y del director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz, este último, con un pasado tenebroso y lleno de escándalos de corrupción, ineptitud, opacidad e influyentísimo. Debido a la ineptitud de Bartlett Díaz a principios del 2021, en diversas zonas del país se registraron apagones por tiempo indefinido. En Ciudad Juárez, se ha sentido esa falta de capacidad de resolución de problemas y la nula previsión por parte del director de la CFE para dar abasto de energía eléctrica.

Bartlett Díaz, ha vuelto a la mira del gobierno de Estados Unidos debido a que su nombre aparece en la investigación de la muerte del exagente de la DEA, Enrique Camaraena y se le liga directamente con el narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Por más que el presidente López Obrador se esfuerce en hacer creer que el proyecto que encabeza es el mejor para nuestro país, con este tipo de personajes en su gobierno lo único que se demuestra es la falta de congruencia con lo que se dice y lo que se hace: “No mentir, no robar y no traicionar” es parte del discurso del presidente López, pero no parece tener congruencia con lo que hace el Dr. López-Gatell y Bartlett Díaz.