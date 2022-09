Tenemos minería de hierro en el estado

En un artículo reciente sobre la minería chihuahuense de hierro, se hicieron evidentes varios hechos amparados en documentos estadísticos y registros oficiales del Inegi y de la Secretaría de Economía (Servicio Geológico Mexicano): primero, el desconocimiento por parte de la entidad encargada de difundir la estadística estatal, en su publicación ---Prontuario Estadístico--- hacía evidente que el Gobierno del Estado desconoce la existencia de mineral de hierro en el municipio de Camargo, Chih. Derivado de tomar como fuente algunas presentaciones sobre la actividad minera por entidad federativa del Inegi.

Segundo, las presentaciones estadísticas de este órgano combinan diversos criterios y por ello, en algunas de ellas el Estado aparece como productor de hierro y en otras se omite. Lo cual significa que in situ, esto es, materialmente se puede verificar que se extrae mineral de hierro en cantidades significativas en los yacimientos de La Perla, en el municipio de Camargo, como en el municipio de Ahumada, en la mina Mariana, cuya explotación la realiza la empresa Cementos de Chihuahua.

Tercero, según el Panorama Minero de Chihuahua existe en La Perla una planta beneficiadora cuyo producto son pellets de hierro. Si la información del Panorama es correcta, entonces el INEGI desconoce que la producción de concentrados de hierro de La Perla se peletiza (asumiendo la existencia del verbo). Si así ocurriese la estadística del INEGI, relativa a Camargo y al Estado mostraría una desviación sobre los hechos.

Cuarto, en lo personal no me consta que se peleticen los concentrados de hierro de La Perla, así que el autor carece de elementos para cuestionar la objetividad de la información del Panorama. Tal vez los empeñados en la integración de las cadenas de valor de la minería podrían ver si se pueden lanzar al aire polvos de concentrado o pellets de hierro, pero la producción de los primeros en La Perla se remonta a más de medio siglo atrás. Aunque los especialistas en cadenas de valor de la minería lo ignoren.

Quinto, el reconocimiento de la minería de fierro en el Estado se puede establecer en el Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua, 2017. Del cuadro correspondiente a minería, página 417, se retoman los siguientes datos:

16. Minería Volumen de la producción de minerales seleccionados por municipio

Sexto, los datos más recientes de la estadística minerometalúrgica, indican que la minería de hierro en estado aún pervive y goza de cabal salud. De la misma presentación se desprende que el Estado es el quinto productor de hierro en el país.

Séptimo, Al cerrar este artículo me llegó la amable comunicación del Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de AHMSA y Subsidiarias. De ella destaco lo siguiente: “La Unidad La Perla de Minera del Norte produce mineral de fierro que es concentrado en una planta de la misma unidad y posteriormente enviado en forma de lodo por un ferroducto hasta la vecina Unidad Hércules, donde se mezcla con el producido y concentrado allí, para seguir por el ferroducto (tiene en total 300 kilómetros) hasta las plantas de Altos Hornos de México en Monclova, donde es peletizado para la producción de acero”. En consecuencia, la peletización en La Perla, no ocurre como se desprendía del Panorama Minero. Y se prosigue utilizando el ferroducto. Finalmente, la estadística de la producción minera se refiere a contenido mineral, concentrado o no, en mina.