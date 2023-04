¿Tendremos soberanía energética?

Ciudad de México.- En la última semana una de las grandes noticias a nivel nacional, fue la compra que hizo el Gobierno federal de 13 plantas pertenecientes a la empresa española Iberdrola, uno de los villanos favoritos del sexenio.

Para el suscrito, las posturas tanto del gobierno como de la oposición resultaron ser un tanto exageradas, ya que el presidente al momento de anunciar la compra, habló de una “nacionalización”, lo cual a mi parecer resulta exagerado, ya que si bien se adquirió prácticamente toda la infraestructura de dicha empresa, esto se hizo mediante una operación de compraventa, por lo que hablar de una nacionalización como tal (o la idea que tenemos de dicha figura gracias a la expropiación petrolera) dista mucho de la realidad.

En cuanto a la oposición, la postura resulta aún más incongruente, ya que Iberdrola representaba todo lo “bueno” que el sector energético pudiera tener, generaba energía de calidad y suficiente y con mecanismos de energía limpia, además de tener en sus filas a expresidentes y exsecretarios de Estado de nuestro país; sin embargo, para la mencionada oposición, todo lo bueno se fue a la basura en el mismo momento en que el gobierno adquirió la empresa, lo que resulta ridículo, porque de un momento a otro no puede surgir una transformación tan terrible.

Más allá de estas dos tristísimas versiones y visiones de esta compra, sin duda quien sale ganando aquí es Iberdrola, ya que se va de México donde sistemáticamente era atacada por el Jefe del Estado, y lo hace sin haber sido expropiado, lo que hubiera implicado recibir una compensación económica menor, vendiendo sus activos a precio comercial, por lo que se va por la puerta grande, sin más ataques, con dinero en la bolsa y el prestigio intacto.

Ahora bien, en un primer momento, y como fue presumido por el gobierno, suena atractivo y como un buen encabezado, que el gobierno haya adquirido infraestructura de calidad para producir más energía la cual sin duda alguna es necesaria, ya que la llegada a México de nuevas inversiones y la creación de nuevos parques industriales requieren de más y mejor energía eléctrica, pero lo primero que tenemos que ver es ¿de dónde salió el dinero? Un gobierno como este que ha estirado lo más posible el presupuesto, teniendo más gastos y menores ingresos, ha llevado casi a número rojos las finanzas públicas, por lo que tuvo que recurrir a financiamiento público y privado, por lo que estresar más el presupuesto no es una buena noticia.

En cuanto a la soberanía energética, me encuentro con serias dudas, ya que es de todos conocido, que la Comisión Federal de Electricidad, se supone es una empresa productiva del estado, la cual de productiva no tiene nada, y que se caracteriza por su ineficiencia, la cual se vino a agravar, con la desaparición de la competencia que con luz y fuerza del centro, por lo que al ser monopolio, su funcionamiento y productividad se vio mermada, caracterizándose por ser improductiva e ineficiente, ya que muchas zonas del país son victimas de apagones por falta de mantenimiento y falta de la producción necesaria para abastecer de electricidad a México.

La CFE se supone aumentará su capacidad de producción de un 39 a un 55% de la totalidad de la energía eléctrica del país aparentemente, pero me pregunto, ¿de verdad podrá la CFE sacarle el provecho necesario a la infraestructura adquirida a Iberdrola? Considero que estas instalaciones caerán en los vicios de CFE, y no le sacaremos en provecho necesario, y terminaremos perdiendo con esta operación, ya que CFE al igual que Pemex se caracteriza más por las pérdidas que por las ganancias, por lo que no sabremos si en el futuro se podrá dar mantenimiento a las nuevas instalaciones e infraestructura.

Lo mejor antes de esta adquisición, era realizar una transformación total a CFE, mejorarla para hacerla productiva, y poner a la cabeza a personajes técnicos y de probada capacidad, no como ahorita que tenemos a un dinosaurio priista dirigiendo los destinos de esta empresa improductiva del estado.