Temporada de…

Reza el punto número XII del ideario del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario “el carácter no lo forjes eludiendo los obstáculos, sino venciéndolos”.

Iniciamos el mes de julio con una serie de actos que resaltan el culmen de diferentes etapas entre los niños y jóvenes de Ciudad Juárez, ya sea por terminar un ciclo escolar, un curso de catecumenado, incluso una carrera universitaria.

Así, muchos de ellos enfrentaron de manera favorable y con gran aplomo, cada una de las vicisitudes que se fueron presentando a lo largo de su vida, donde ciertamente aparecieron aquellos que decidieron abandonar el barco y por ende no lograron alcanzar el objetivo que originalmente fue propuesto.

En redes sociales se aprecian las felicitaciones que parientes y amigos otorgan a todos aquellos que, de una u otra manera, dan vuelta a una página para llenar una nueva hoja, planteándose nuevas metas y planeando un futuro que es por demás incierto.

Con ello, se favorece también al comercio local, pues muchos de los festejados acuden a diferentes restaurantes a celebrar el triunfo obtenido, inclusive, los comerciantes informales se ven beneficiados con la venta de diferentes amenidades que los padres de familia obsequian a los agasajados.

Cada uno de estos logros debe celebrarse y mantenerse vivo durante todo el período vacacional y aprovechar para fomentar lazos de amistad entre los miembros de la familia, creando tiempo de calidad, conviviendo de una manera sana.

Hago locución a lo antes expuesto, en virtud de que, según las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía de Género, la incidencia del delito de violencia familiar sigue en aumento, el hombre no ha entendido que nos encontramos en una constante evolución y que el tema de actualidad consiste en el respeto a los derechos humanos, así como a la libre personalidad, lo que el macho mexicano y la ama de casa sumisa, no han logrado entender, lo cual se convierte en factor preponderante que mantiene los altos índices de violencia en la familia.

La tan trillada frase del Benemérito de las Américas “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, pareciera quedar en el olvido cuando nuestros hijos empiezan a dar muestras de que son diferentes, no me refiero solo a cuestiones de género, pues muchos problemas se presentan cuando el primogénito dice a su padre que no le interesa continuar con la tradición familiar pues no es algo que a él le satisfaga.

La generación actual, está despertando y trata de sobreponerse a todos y cada uno de los señalamientos de quienes, toda su vida, hicieron las cosas de la misma manera. Hecho que, en realidad, ha sido repetitivo en cada época, pero que, para muchos, no se había presentado de la manera tan descarada como ahora se observa en las calles.

Se critica que, actualmente se pugne por el derecho a la libre personalidad, pero debemos entender en que consiste el referido derecho y como es que éste busca salvaguardar aspectos encaminados a la calidad de la persona, a su dignidad, a su libre albedrío, a evitar el nacimiento de problemas generacionales que han estigmatizado a determinados grupos, como lo es la discriminación por cuestiones de raza, de género, de edad, entre otras.

Es dable referir que el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que todas las cartas magnas de los diferentes países, establece el nacimiento libre con base en la dignidad de la persona y el goce de todos sus derechos.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que este derecho permite a las personas elegir y materializar sus planes de vida, según sus propias estimaciones, contando con limitantes en el libre ejercicio de sus derechos cuando se trastoque el orden público y por ende los derechos de terceros.

Pugnemos entonces, por un respeto mutuo, mismo que nos llevará materializar cada sueño y cumplir los objetivos propuestos, al final de cuentas, los valores que Usted inculque a sus hijos, serán los mismos que éste, en determinado momento, utilizará para formar su propio estilo de vida, recuerde “los valores se maman en casa”.