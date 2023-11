Temblor: prevenir lo previsible

Entre dormido y despierto, mi cama se empieza a mover rítmicamente de lado a lado un poco antes de las 3:30 de la madrugada. Se sentía como si el suelo fuera de agua y se moviera en forma de ondas, o como se siente cuando vas en un tren, pero con un movimiento más fuerte. Al principio pienso que estoy soñando, y cuando ruedo en la cama, me sobresalto un poco. ¿Es acaso algo sobrenatural? Pienso por un instante. No puede ser, seguramente entonces es un terremoto… Mi abanico de techo empieza a moverse y a hacer ruido, pero estoy tan adormilado que prefiero dejarme de preocupar y me vuelvo a intentar dormir. Entonces todo termina.

Según reportes en las redes, el incidente duró entre medio minuto y 49 segundos, aunque para mí, el tiempo pasó más despacio, como en cámara lenta.

Una de las causas del terremoto que se sintió en las ciudades fronterizas de Juárez, El Paso y Santa Teresa es la sobre explotación de gas y petróleo en el estado de Texas. Según investigadores científicos. Hasta ahora, las consecuencias materiales y humanas que se han reportado son mínimas: algunas casas registraron pequeñas partiduras y daños menores.

El epicentro del fenómeno natural se registró en un área donde compañías petroleras inyectan agua de desperdicio por medio del ‘fracking’ bajo la tierra desde hace décadas. El ‘fracking’, surgió en la década de los 40s. Es un fracturamiento hidráulico, y consiste en inyectar el agua salada contaminada que surge durante la extracción de hidrocarburos profundamente bajo tierra con el fin de estimular su extracción.

No es el primer terremoto en la región, pero sí de los más potentes registrados en tres décadas: 5.2 de magnitud en la escala de Richter, según el reporte más reciente del Servicio de Estadísticas Geológicas de los Estados Unidos (USGS), que curiosamente, en un reporte anterior lo había reportado como de 5.3 de magnitud.

Según la escala de Richter, un terremoto de entre 3.5 a 5.4 de magnitud a menudo se siente, pero sólo causa daños menores. Uno de 5.5 a 6.0 puede ocasionar daños ligeros a edificios, mientras que uno de 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. De 7 en adelante ya se considera un terremoto mayor.

Según datos de la USGS, el terremoto en cuestión alcanzó una profundidad bajo la tierra de 7.4 kilómetros, y su epicentro se localizó a unas 24 millas de la comunidad de Mentones, Texas, a 57 millas hacia el suroeste de Carlsbad, Nuevo México; famosa turísticamente por sus profundas cavernas.

Actividad sísmica continúa incrementando en la región

Al lado de la carretera nacional que va de El Paso a Midland y Odesa es común observar pozos petroleros en plena acción en áreas rurales desérticas. Debido a varias décadas de perforaciones y explosiones para extraer petróleo y gas, los terremotos con epicentro en Texas están aumentando considerablemente durante los últimos años. En el 2022, por ejemplo, hubo más terremotos por encima de la magnitud 2.5 en Texas que en California.

El número y la fuerza de los temblores en el oeste de Texas se han incrementado consistentemente. Años y años de inyectar millones de galones de agua contaminada bajo la tierra como método de desecho para producir hidrocarburos han causado un incremento considerable en la presión que se acumula en cavidades bajo la tierra, despertando antiguas líneas de fallas de desplazamiento geológico. Entonces creemos que la causa principal del fenómeno no es totalmente natural, y que sí está relacionada con actividades humanas.

Estados Unidos es, por mucho, el país que más demanda hidrocarburos a nivel mundial. En el pasado, el expresidente George W. Bush llamó la atención al decir y aceptar que EU era adicto al petróleo, criticando las excesivas importaciones desde el golfo pérsico. La política y el petróleo han sido la tradición familiar de la familia Bush. Antes de ser presidente, Bush hijo estableció una compañía de exploración petrolera en 1984 junto con otros socios, que después se unió con Spectrum 7 Energy Corporation. Los dos ex presidentes del clan Bush ya habían sido criticados por apoyar a Kuwait en la guerra del golfo, y por las excelentes relaciones familiares que tienen con Arabia Saudita. Durante la invasión de EU a Iraq, las ‘armas de destrucción masiva’ que tanto promovieron durante sus presidencias nunca fueron encontradas; dando credibilidad a la teoría de que los motivos de la guerra del golfo fueron más relacionados con la economía y la demanda de petróleo que por otras razones. Finalmente, sabemos que la mayoría de las guerras, están más relacionadas a los intereses políticos y económicos de un país que a las propagandas utilizadas por sus políticos

Debido al alto precio de la gasolina durante el final de la administración de Obama, la presión económica y política para producir más petróleo en esos tiempos aumentó. Los republicanos de EU hicieron su campaña para relajar algunas medidas ecológicas y favorecer la perforación de pozos, lo que también el expresidente Trump promovió. “Perforar y perforar”, era su mensaje. Efectivamente, después de varios meses el precio de la gasolina bajó, pero, ¿qué pasará cuando un terremoto intenso afecte a más personas y edificios?

Por experiencia, México y EU ya saben como son las consecuencias de los desastres naturales y ecológicos. Recientemente, lo estamos viviendo con el huracán Otis en la costa de Guerrero. En EU pasó algo similar en Nuevo Orleans con el huracán Katrina en el 2005. Desafortunadamente, los más necesitados son siempre los que sufren peor en estos casos. La ciudad de México y otras entidades también han experimentado terribles terremotos con un altísimo costo en vidas humanas y pérdidas materiales que han puesto a prueba la resiliencia de los mexicanos varias veces.

Aunque no paso a mayores en esta ocasión, es obvio que los desastres naturales causados por las actividades humanas están aumentando. El temblor en Texas se sintió en 3 estados y dos países. En Chihuahua, Nuevo México y Texas. Definitivamente, no estamos acostumbrados ni preparados para enfrentar las consecuencias de un terremoto de mayor magnitud, por lo que ahorita es todavía tiempo para revisar nuestras aseguranzas, políticas y protocolos de emergencia.

Creemos que, así como EU constantemente presiona y hace responsable a México por sus problemas de adicciones de todo tipo, como el contrabando de drogas y personas, México y el Estado de Chihuahua a través de sus diplomáticos y gobernantes, tiene que tomar cartas en el asunto y emitir un reclamo a EU y a Texas por sus decisiones unilaterales que afectan a ambos países.

No queremos exagerar ni alarmar a nadie, pero sí prevenir lo previsible.

Los problemas globales de los últimos tiempos por conflictos bélicos, refugiados, migraciones, violencia, pruebas nucleares, y desastres ecológicos pintan un panorama sombrío para las nuevas generaciones. El asunto es que, si no se tienen planes de acción bien definidos, en caso de un desastre mayor, muchos más inocentes sufrirán. Lo estamos viendo en Acapulco.

La madre tierra nos está avisando que los seres humanos tenemos que cambiar nuestra arrogante actitud de sobrexplotar indiscriminadamente todo lo que el planeta nos da. En el océano se ha detectado desde hace años un área llena de basura plástica derivada del petróleo y otros desperdicios más grande que el estado de Texas. Decenas de ballenas mueren cada año por consumir basura plástica. Debido a la actividad humana, la extensa selva del Amazonas, un pulmón esencial para generar oxígeno, está desapareciendo poco a poco.

China, Estados Unidos, Rusia, La India, o la Unión Europea producen la mayoría de los gases tóxicos que afectan nuestra vulnerable atmosfera. El cambio climático ya rompió marcas de calor en nuestra frontera, estresando la capacidad de generar electricidad debido a la creciente demanda de aires acondicionados. En Chihuahua, muchas cosechas de este año fueron afectadas por el calor y la falta de agua. En la frontera, este año se esperan temperaturas bajas que rompan marcas.

Según la ONU, en el ártico y la Antártida existe evidencia alarmante de que se han alcanzado puntos de inflexión que conducirán a cambios irreversibles en los principales ecosistemas y en el sistema climático planetario. La ONU lo incluye como una de los mayores desafíos de nuestro tiempo. “Cada día, en diferentes puntos… el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas”. Definitivamente, EU y China, los mayores contaminadores del planeta, tienen que hacer algo más que criticarse mutuamente por el cambio climático. Muchas de las consecuencias, sabemos, las sufren los países en desarrollo.

