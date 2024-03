Tardaditos pero sacaron a Nico, Miclo, El Rayo, El Fany...

Debió pasar mucho tiempo para que las autoridades carcelarias y militares tomaran la determinación de sacudir a los principales Ceresos del estado, los de Aquiles Serdán, Chihuahua y Juárez, y sacar de ahí a una pequeña porción de importantes generadores de violencia y trasladarlos a cárceles federales de alta seguridad.

Decimos mucho tiempo si tomamos como último punto referente el jueves negro del 2022 cuando, desde el Cereso 3, salieron las órdenes para generar terror y muerte de inocentes en la ciudad, o también la fuga sangrienta con la que fue recibido el año 2023.

Antes aun de ambas fechas el historial ha sido de autogobierno de los reos en esos y los otros penales del estado; y peor aún, de operación delictiva directa desde el interior hacia el exterior de las prisiones. No han sido dos, tres, cinco, ni 10, ni 15 años, ha sido prácticamente desde la existencia desde las cárceles. Ha sido un mal que puede ser catalogado de endémico.

Creer que el traslado de 209, de los más de siete mil que mantienen sobrepobladas las principales prisiones del estado, será la medicina o cirugía, que venga a solucionar el problema de fondo, sería un equívoco monumental.

Es un medicamento para un dolor momentáneo; muy necesario, indispensable para las actuales circunstancias de desbordamiento, sí, pero será necesario retomar, o tomar de una vez, el concepto de “readaptación social” como denominación auténtica de los Ceresos a mediano o largo plazo si la intención es ir bajando hasta desaparecer las amenazas permanentes que hoy constituyen las más conocidas como “escuelitas” para delincuentes.

Los propios traslados han exhibido que las condiciones en los Ceresos no solamente no funcionan como centros de readaptación, sino tampoco como lugares seguros de reclusión, toda vez que existen múltiples pruebas fehacientes en áreas de investigación criminal, en agencias del Ministerio Público y en instancias judiciales, que demuestran los vínculos entre “prisioneros” y actos delictivos cometidos afuera de los penales.

Otro ejemplo de muchísimos que hemos desgranado tanto en esta columna como en las secciones de información general de El Diario, es la operación desarrollada por el jefe máximo de los Artistas Asesinos y líder del Cártel de Sinaloa o Chapos en Juárez, Osvaldo Alonso M. H., alias “El Nico”.

Una de sus células mayores era dirigida afuera del Cereso por su pareja, Michell Angélica P. V., “La Chelis”, detenida apenas el mes pasado en El Paso con distintas drogas y un arma. Era buscada en Juárez por varios asesinatos, varios de ellos de cometidos con saña feroz, desmembrados y ofrendados a la Santa Muerte y al Diablo mismo. Narcosatanismo, le han dicho algunos.

Ella acaba de ser ingresada al Cereso femenil de esta ciudad para apenas iniciar largos procesos penales y, por fortuna, aunque sabemos que en automático un líder desplazado es relevado por otro, “El Nico” fue una de las 209 PPL (personas privadas de la libertad) sacada del Cereso 3, y en este caso llevada al penal de alta seguridad de Durango. Esperemos que en realidad sea de alta seguridad porque dicho estado es plaza casi completa manejada por el Cártel de Sinaloa.

Junto con “El Nico” fue sacado del Cereso 3 otro de sus operadores más relevantes aunque no llevado a Durango, sino al Cefereso 12, de Guanajuato Felipe de Jesús G., alias “El Miclo”, acusado de diversos ataques a policías a principios del 2019. Aunque identificado actualmente con los Doble A y el Cártel de Sinaloa tuvo sus orígenes con Los Mexicles.

A los Artistas Asesinos de “El Nico” les han sido adjudicadas el grueso de las amenazas de bomba que han paralizado actividades por varios días en Ciudad Judicial. También las ocurridas apenas el pasado fin de semana que inmovilizaron varios antros y centros nocturnos.

Eso finalmente pudo ser la gota que derramó mediáticamente el vaso en el ánimo, sobre todo del Gobierno federal para aceptar del Estado la repetida petición de extracciones.

La misma representación federal en Chihuahua para estos efectos, la de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, hace meses, hace años, han estado de acuerdo en que los Ceresos han sido transformados en polvorines que estallan frecuentemente en su interior y también de manera cotidiana impactan afuera. Son los mandos militares los que encabezan las reuniones de seguridad y los que más completas tienen las radiografías delictivas.

Así que ya no había argumento para retrasar más los traslados y sí un riesgo enorme de que las amenazas fueran cumplidas, también que siguieran los liderazgos delictivos operando sus actividades criminales desde la “comodidad” de celdas y/o patios carcelarios.

Concretaron los traslados asumiendo el riesgo de revueltas adentro y fuera de las prisiones, y aún ante la posibilidad de echar pronto reversa frente a las decenas de amparos logrados por PPLs que buscaron así evitar los cambios.

Sorprendente, pero las autoridades estatales responsables de los presidios no habían conseguido sacar de Chihuahua siquiera a parte de los orquestadores del jueves negro del 2022 y de la fuga del primero de enero del 2023, todos integrantes de Los Mexicles comandados por el extinto Ernesto “El Neto” Piñón de la Cruz.

Más increíble, prácticamente los 30 que se fugaron fueron recapturados. Hasta ahora fue decidido el traslado de 13 de ellos que siguieron delinquiendo desde el interior del Cereso, no con la misma intensidad que antes de la huida, pero sí en los mismos giros y en comunicación externa. De los fugados murieron tres en distintos enfrentamientos, incluido el jefe de la feroz pandilla Mexicle, “El Neto”.

Los trasladados-recapturados son José Mario C. H., “El Matapolicías”; Daniel D. L., “El Toro”; Bryan Eduardo D. S., Miguel Ángel D.C., alias “El Chino”; José Osvaldo E. N., “El Pecas”; Raúl Alfonso L. M., “El Pachas”; David Francisco R. E., Daniel Andrés R. C., Félix S. H., “El Félix”; Juan Pablo V. O., “El Compadre”; Julio César M. V., “El Moly”; Héctor Javier O. T., “El Huevo”; y Ever Armando V. G. “El Chabelo”...

Insistimos, otros tantos de la misma pandilla Mexicle ahí continuarán, hasta que las mismas autoridades estatales y militares consigan completar los más de 500 enlistados, sujetos “urgentes” para ser sacados de Chihuahua y al menos “despresurizar” los agobiados Ceresos chihuahuenses. De 500 pedidos solo les fueron concedidos 209.

Sin bien es cierto el golpe más fuerte en las extracciones fue contra Los Mexicles por las razones de todos conocidas, también fueron sacados distintos liderazgos de los Doble A encabezados por el “Miclo” y “El Nico”, y de La Línea y de la Empresa, bajo el mando de “El Fany”, Juan Alfredo S. A., llevado al Cereso 12, de Guanajuato; y “El Rayo”, Ramón H. R., trasladado al mismo penal de Guanajuato, ambos permanecían en el Cereso 1, de Aquiles Serdán.

Posiblemente, muchos de ellos sean regresados pronto a Chihuahua en la medida que ganen terreno en los órganos jurisdiccionales federales, así como lo hizo quien fue considerado un auténtico generador de violencia, jefe de La Empresa, “El 300”, René Gerardo S. G., que obtuvo su libertad, y sigue libre, a punta de amparos.

Mientras los juzgados y magistraturas federales se toman su tiempo para el efecto, las autoridades locales deben aprovechar para fortalecer lo que va bien y enderezar lo que sigue mal, en particular la corrupción que permite todo al interior y exterior, comunicación, drogas, asesinatos, todo.

Lo negarán algunos acríticos jefes policiacos encargados de los penales, pero concluimos, si no hubiera todo eso, no existiría necesidad de pedir auxilio en penales federales de alta seguridad.