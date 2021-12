¡También el niño Dios fue migrante!

Si un día, furtivos, entran a tu hogar los aromas de viejas navidades, recíbelos con holgura, pues vienen de lejos cargados de musgos y de pinos. Dales la mano y permite que te lleven a tus más íntimos recuerdos: ¿Qué era lo dulce? ¿El juego de los niños en la calle? ¿La madre que buscaba el espacio de la oveja en el pesebre? ¿Cantos como llamadas de campanas? ¿La noche cuando tu padre descubrió en el cielo para ti la estrella del oriente que anunciaba el nacimiento del niño de Dios?

¡Es 25 de diciembre! A las diez y media de la mañana la mayoría de las tiendas están cerradas, en las calles y en las plazas de la ciudad ya hay movimiento, un poco de ruido y tráfico. A pesar de los datos disparados de Covid se respira Navidad. Tomo la avenida Gómez Morín hacía la intersección de la calle Neptuno hasta llegar a ese edificio alto construido en ladrillo y cemento. Hay un joven en la puerta, pregunto por las almas de todo esto, las que parte de su vida se han dedicado a cuidar de los invisibles y de los que la pasan peor. El chico es uno de los jóvenes extranjeros que la casa ha acogido, él mismo me dice que todos están dentro, en el comedor dando gracias por los alimentos recibidos en este día especial y preparado por las manos cariñosas de las encargadas de cocina del albergue. Uno de los voluntarios de la casa le pide que abra bien las cortinas y las puertas de los dormitorios. ¡Qué se vea la alegría! ¡Un niño nos ha nacido!, le dice. En el albergue hay voluntarios ajetreados. Hoy hay fiesta en este sitio escondido donde cientos de peregrinos migrantes se refugian y donde pueden comer, descansar, recibir atención médica y psicológica, recibir asesoría legal y sobre derechos humanos.

Parece imposible que, en un punto especial como este, haya un espacio para los más indefensos y golpeados por la pobreza, el abandono, las políticas migratorias y otros aspectos de miseria social. Aquí hay un lugar de acogida para los que no tienen nada. Aquí la solidaridad se ejerce modestamente, pero se ejerce cada día.

A la espera de conocer las cifras de diciembre, durante este 2021, se han servido más de 50 mil comidas y se han atendido a cerca de dos mil personas. Los casi 25 voluntarios han dedicado 365 días a atender a la Casa del Migrante. Y ha valido la pena por historias como la de María, una de las hijas adoptivas de la casa, que llegó en tren y finalmente encerrada en una caja de un camión de transporte desde Honduras, que no tenía nada, que ahora trabaja en la cocina del albergue y ha conseguido traer a sus dos hijos. Ella es la demostración de que, a pesar de la dureza de las historias que se conocen en este centro (que como humanidad nos conduce a la vergüenza, pero también le abre paso a la esperanza) muchas terminan bien.

María no es creyente, pero esto aquí no importa. Aquí la religión es lo de menos. La trascendencia de las piedades, los crucifijos y todas las imágenes religiosas que hay en el espacio, defienden el trabajo intenso de los voluntarios, los armarios llenos de ropa limpia y nueva y las bandejas de comida que la comunidad binacional (El Paso Texas, Las Cruces-Ciudad Juárez) aportan.

El sacerdote director del albergue, los voluntarios y los migrantes, los tres puntales del proyecto, tienen muy claras cuáles son las cosas importantes de la vida. Saben muy bien cuál es su trabajo. Hay necesidades extremas, las administraciones y autoridades no hacen lo suficiente, no se llega a todo el mundo y alguien tiene que cubrir el gran vacío. Lugares como este son las cosas buenas de una ciudad que también tiene abundancia de malas. Aquí no se hace ruido político ni se encienden luces y estrellas de temporada a metros de altura. Aquí los colaboradores proporcionan ayuda directa y no se conforman con garantizar que nadie pase hambre, se intenta que la gente vaya adelante, se les busca trabajo, se les da la mano para tramitar documentos, se les proporciona ayuda económica para regresar a sus hogares una vez que han sido retornados y se persigue la salud integral mientras se encuentren en casa.

El espíritu navideño no está en las ruidosas fiestas, ni en los atestados almacenes donde se desborda la desesperación por la compra de caros regalos, ni en las luces que iluminan la ciudad en esta temporada, tampoco se encuentra en los abundantes platillos que conforman las cenas de Nochebuena, el mejor espíritu navideño está en este oasis extraño donde se mezclan en un solo lenguaje de amor: extranjeros, niños, adultos, ancianos, personas de buena voluntad.

La llama de la caridad vive en el corazón de todos. Observemos a nuestro alrededor y busquemos con quien encenderla. ¡Un niño nos ha nacido hoy! Bienvenido niño migrante. ¡FELIZ NAVIDAD!