-También atropellan, matan y huyen...

El pasado 28 de abril hubo un accidente allá por el rumbo de San Jerónimo, Santa Teresa. Entre las calles Unión Ganadera y Santa Teresa un camión de transporte de personal que omitió un alto fue impactado de costado por una Nissan Xterra.

Una persona murió ahí y 43 quedaron lesionados, al menos una decena de ellos seriamente heridos. El golpe fue tan fuerte que la rutera quedó volteada.

Tras el hecho hubo silencio total de los actores porque los “seguros se harán cargo”. Al menos eso traían, aseguranza.

Pero hubo un detalle bastante irregular que confirma la malicia irredimible de los permisionarios de ese tipo de camiones y de los concesionarios de las ruteras de transporte colectivo, que al final del día resultan ser los mismos. Es la famosa mafia que ha mantenido de rodillas a los juarenses con la prestación de un “servicio” entre peor y pésimo durante décadas.

Todavía no terminaban los rescatistas de levantar al cuerpo y de trasladar a hospitales a los heridos para cuando un par de grúas levantaron el camión y se lo llevaron a un corralón particular, no a la Fiscalía de la zona norte para los peritajes correspondientes. Así sin más ni más.

Lo hicieron de esa forma y con esa rapidez justamente para evitar pulcritud en los peritajes y salir lo menos raspados posible con una persona fallecida de por medio, 40 lesionados y pérdidas “totales”. Deben ser algunos millones de por medio.

Ese camión aparece a nombre de un tal Ángel Güereca, pero existe la presunción que se trata de mero prestanombres porque quien apuró todos los trámites e intervino ante las autoridades ministeriales fue nada más y nada menos que uno de los jefes en la mafia rutera, Raúl Rodríguez.

Otro caso: ayer muy temprano, antes de las seis de la mañana, otra rutera fue también protagonista de un accidente fatal entre la avenida Tecnológico y Privada de Sandoval. Pasó el vehículo por encima de la humanidad de un ciclista y le quitó la vida en automático.

Según el video circulado ayer en exclusiva por El Diario, el rutero dio una vuelta prohibida en ese cruce y atropelló al ciclista que iba en sentido contrario. Por un momento bajó el camionero la velocidad, quizá al sentir el golpe, pero de inmediato huyó del lugar sin prestar auxilio ni reportar el hecho.

El suceso ocurrió unos minutos antes de las seis de la mañana, todavía por la noche al cierre de esta columna ni el conductor ni los dueños del camión respondían por el hecho. La Fiscalía tenía dificultades para identificar el camión porque en el video no aparecen los datos con claridad. Tampoco Transportes tenía claro.

Hay funcionarios públicos que siguen opinando en el sentido de retirar definitivamente permisos y concesiones a todo aquel dueño de los mismos cuyos conductores incurran en negligencias obvias como la presente. Depurarían muy rápido los padrones.

Ojalá sea atendido el punto antes que sigan las desgracias. Las ruteras traen un promedio de 40 accidentes por mes con cerca de 150 lesionados en total; cuatro muertos.

***

Ayer comenzó la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y terminará hoy con el anuncio de una nueva alza en la tasa de interés, ante la persistente inflación que no cede al ritmo que esperaban los mercados con las políticas monetarias restrictivas en todos los países del mundo.

La Fed, cuya decisión influye sobremanera en México, ha llevado sus tasas del cero al cinco por ciento en un año, de marzo a marzo, y hoy es esperado un cuarto de punto más, por lo que continuará el endurecimiento ante una inflación que apenas cede, manteniéndose entre el cuatro y el cinco por ciento.

Las alzas consecutivas han tenido en el país vecino otras consecuencias aparte de contener la inflación, especialmente una marcada desaceleración económica que tiene meses apuntando a convertirse en recesión, enfriamiento no sorpresivo, pero sí delicado, con repercusiones en otros muchos países.

Aquí, las tasas tienen año y medio al alza, hasta alcanzar el 11.25 por ciento actual; según el calendario de anuncios de política monetaria, el 18 de mayo será cuando la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) presente una nueva decisión que muy seguramente seguirá en la línea restrictiva.

Hasta ahora y por las señales que envía Estados Unidos, parece desvanecerse la posibilidad de una baja en la tasa de interés e incluso la de mantenerse en el nivel actual, dado que el índice inflacionario, sobre todo en el apartado subyacente, sigue siendo alto y persistente.

Regresar a la meta de inflación considerada aceptable y manejable (dos por ciento en EU y tres por ciento en México), es evidentemente un camino todavía muy largo y lleno de baches, a juzgar por las resoluciones de los bancos centrales de los dos países.

Volver a la tasa objetivo del índice inflacionario a punta de las alzas en el costo del dinero, traerá efectos recesivos que todavía no alcanzan a verse, a pesar de los nubarrones que existen encima de las dos principales economías de América.

Habrá que prever el impacto en las economías fronterizas.

***

No por kilos sino por toneladas han llegado a Juárez panfletos que promueven la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como un presidenciable más de Morena; los impresos con su imagen fueron puestos a circular casi a la par que las carteleras espectaculares sembradas en varias ciudades de la entidad.

“Agusto del Pueblo”, así es como se denomina el material que contiene la imagen del tabasqueño, acompañado entre una multitud por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobresalen algunas anotaciones sobre “la marcha del pueblo”, realizada semanas atrás como respuesta a la protesta a favor del Instituto Nacional Electoral y en contra de su transformación, alentada por López Obrador y defendida por el secretario en casi todos los estados del país.

Además de otras proezas del encargado de la política interior, el contenido exalta los logros de la 4T en los que ha tenido participación directa el paisano del presidente.

Pero llama la atención que, en la edición hecha especialmente para la entidad, la que se roba una página entera es la diputada federal juarense Andrea Chávez, con algunos reconocimientos nacionales e internacionales alcanzados pese a sus escasos 25 años de edad.

“Por su juventud, eficacia y experiencia, muchos la consideran el futuro de la 4T en Chihuahua”, dice uno de los apuntes del impreso, cuya manufactura queda muy clara; y de nuevo, como otros actos de los presidenciables morenos, el material anda entre los límites de lo legal y lo ilegal.

***

Apenas un año y pico le duró el gusto a la abogada Imelda Guadalupe Marín Márquez de arrancar y permanecer al frente de la Fiscalía de Justicia en la zona noroeste, con cabecera en Nuevo Casas Grandes. Hoy será relevada por el hermano masón, Alejandro Vargas Salas, abogado con reputación aceptable en esta frontera.

El paquete para Vargas es más que pesado, la región de Nuevo Casas Grandes sigue ardiendo; nada menos ayer circuló la escalofriante imagen de un asesinado y colgado por el crimen organizado en un arco de los que tendrán pronto cámaras de vigilancia.

Ayer, por cierto, brilló por su ausencia en esta frontera el Fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas. Le cayó de peso la insolada del lunes inhábil en su “recorrido por la seguridad” en el centro de la ciudad junto al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y otras autoridades.

***

Más de 20 años tenía militando en el Partido Acción Nacional (PAN), Isaí Arámbula Barraza.

Prefirió renunciar a su cargo como secretario General del comité municipal y a la propia militancia partidaria, que aceptar la destitución en su contra decretada la semana pasada por la presidenta del partido, Xóchitl Contreras Herrera.

Isaí renunció, pero antes vació impublicables críticas contra Xóchitl y contra el funcionario estatal y líder del grupo Tauro, Sergio Acosta, en una reunión presidida por otro funcionario, Ricardo Vega.

Mal comienzo para el blanquiazul juarense hacia la campaña 2024. Gabriel Díaz, presidente del PAN en el estado, se da sus vueltas por Juárez, pero quizá nomas para palmear las ocurrencias de Óscar “Intrigas” Ibáñez, no al resto de la militancia ni a atender problemáticas de este tipo.