Talentos femeninos

Ciudad de México.- María José: “Hoy encontramos un manual de mi tía bisabuela sobre cómo ser una dama elegante y comportarse bien en sociedad. Tiene datos interesantes, que van desde cómo mantener la casa, educar a ‘los criados’, limpiar manchas de café, curar el estreñimiento y evitar que su marido (o su dueño), por su naturaleza, sus instintos y su educación, se distraiga fuera de su casa”.

También se habla de que el único objetivo de las damas elegantes es pasar desapercibidas. Mi tía bisabuela nunca se casó… ¡debió haber sido una gran decepción para ella! Manual práctico y completísimo del Buen Tono y del Buen Orden Doméstico. Escrito por María del Pilar Sinués. Cuarta edición. Madrid. Librería de A. de San Martín, 1880.

Yo inicio por la cuarta parte del Manual: “La mujer en su casa y en la sociedad. Capítulo 1. El arte de agradar. La existencia entera de la mujer descansa sobre un arte único y que es su sola fuerza: el arte de agradar”.

“Sea a causa de su organismo físico o moral, sea en razón de las condiciones sociales en que vive y se mueve, la mujer no tiene más que una virtud que practicar y una cualidad que adquirir; virtud y cualidad llevan el mismo nombre, y se llaman, como ya he dicho, don de agradar; de lo que resulta que la educación de la mujer no debe tener otro objeto”.

“Ya me parece ver una sonrisa burlona en algunos labios, y la llama de la indignación en algunos ojos, pero yo ruego, hasta a mis lectoras más rígidas, que tengan un poco de paciencia, y que vengan conmigo a buscar la prueba de lo que afirmo, a regiones más altas que aquellas a donde las llevaría su enojo”.

“Un consejo a manera de conclusión de este importante capítulo: no os mostréis jamás a vuestro esposo, señoras mías, antes de que reparéis el desorden de la noche; peinaos en cuanto os levantéis, porque el cabello desordenado, la raya sucia y la vista cargada con la pesadez del sueño no embellecen a nadie. El peinado es la primera belleza de la mujer; algunas no tienen otra, y son, sin embargo, muy bonitas”.

“Que la camisa de dormir sea siempre muy blanca y esté adornada de bordados o encajes; la cuestión no es de precio, es de buen gusto. No olvidéis ni despreciéis ningún detalle, porque todos son esenciales; vuestro primero, vuestro urgente negocio es agradar a vuestro esposo, conservar su ternura y repartir a vuestro alrededor un perfume de poesía que le embriague dulcemente y le impida pensar en ninguna otra mujer; todo os está permitido para conseguir este objeto”.

¡Qué tristeza tan grande, el haber perdido tantos talentos femeninos que hubieran, quizás, producido un adelanto a la humanidad! Dedicarse a agradar a un hombre es un destino trágico. Pero, hemos de reconocer que, aún hoy, siglo y medio después, hay muchas que siguen empeñadas en ese ¿trabajo?: agradar a los hombres. Increíble el poder de las palabras para generar culpas. Si el marido se va, es culpa de la esposa. ¡Uf! ¡Qué pobre vida, ambición y situación: ser una bonita parásita!

Y los medios de comunicación, con la “creatividad” de las agencias de publicidad, no todas, no hacen más que incidir en las conciencias femeninas y masculinas, con esa misma cantinela: las mujeres no tienen otra obligación más que agradar a los hombres. ¿Qué son, si no, toda esa publicidad, donde una mujer guapa, joven, espectacular, invita a comprar autos, vinos, cigarros hasta cepillos dentales, insinuando que si lo adquieren, seguro conseguirán una mujer como ella, o a ella misma? ¡Qué pena dan!

Parece intrascendente, banal, pero es violencia simbólica contra todas las mujeres. Esa forma de maltratar la humanidad de las mujeres, genera un daño profundo en la sociedad, pues muy silenciosamente van normalizando la violencia que se ejerce hacia ellas. Ese mensaje sobre cómo agradar a un hombre, está reproduciendo estereotipos muy negativos, promoviendo sumisión y dominación, negando a las mujeres todas sus capacidades para crear, para ser persona, para ejercer derechos.

Recordemos que para tener autoestima, primero hay que agradarse a una misma. Urge sumar esfuerzos y alzar la voz para impulsar acciones que ayuden a mejorar los contenidos y la cobertura mediática.