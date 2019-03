• Sus respetos de los dientes para afuera





• Presentes, ausentes y los mensajes de AMLO





• La diputada priista que no estuvo en sesión





• El único panista entre todos los amlovers





La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado permitió evaluar políticamente el desempeño del superdelegado, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien mostró mayor capacidad de operación que al principio del gobierno aunque los reflectores y la travesura corrió a cargo de Cruz Pérez Cuéllar en el templete con el presidente.

La convocatoria en general fue buena para el morenismo, con la salvedad de las diferencias entre las nuevas formas políticas del régimen, que aún no acaban de asimilarse.

Todavía por la mañana del sábado el gobernador Javier Corral no estaba seguro de quedarse al acto presidencial, pues con un escenario incómodo en el que tenía previstos los abucheos y con el compromiso de su informe regional en Delicias, mandó a avisar que mejor no acudiría, pero fue Loera quien lo hizo desfilar hasta el templete y quedarse a someter a la rechifla su sensible estómago.

No le fue bien a Corral, ya lo sabemos, pero aguantó y recuperó la sonrisa cuando López Obrador lo defendió y respaldó, exigiendo respeto para el opositor. Tenemos en la versión digital de La Columna la divertida que gozó AMLO cuando Pérez Cuéllar entregó un cheque a una beneficiaria ante el rostro descompuesto del gobernador.

Ese mensaje de López Obrador, sobre el respeto a los opositores más que a los abyectos, fue de los más interesantes de su visita, aunque evidentemente fue de dientes para afuera, dado que eso dice en todos los estados donde los gobernadores son objeto de la rechifla pública. Ya le agarró el modito de castigar indirectamente a quienes la pasan cuestionando su gobierno, como Corral.

En otro aspecto de la concentración en torno al presidente, que más parecía mitin de campaña, resaltó la presencia de los nuevos delegados o titulares de dependencias federales en Chihuahua, con Loera y Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, a la cabeza de todos.

***

El radicalismo panista apuntó al diputado albiazul, Miguel LaTorre, como virtual candidato a la Presidencia municipal de Chihuahua, pero por Morena.

Todo por unas fotos con Andrés Manuel López Obrador, la diputada local juarense de Morena, Ana Carmen Estrada, y los hermanos Cruz y Alejandro Pérez Cuéllar, senador y exdiputado, ambos con orígenes azules, aunque haya sido la Cuarta Transformación la que les hizo justicia.

“El Pelón” LaTorre está distanciado del gobernador Javier Corral desde que lo destronó como coordinador de los diputados, también del grupo de la alcaldesa Maru Campos, del que era parte hasta que lo dejaron ir.

Pero su militancia panista no está como para ponerse en duda, al menos por ahora, por unas cuantas fotos que causaron indignación en el PAN, por atreverse a ir a un evento oficial del presidente de la República o por mantener una amistad con alguien de un partido distinto, como los Pérez Cuéllar.

A LaTorre le cayó de perlas la publicidad por ese aparente coqueteo con sus amigos de Morena.

Pero lejos del radicalismo, a los panistas les hace falta entender que en el estado y en la capital son Gobierno y cualquier crítica a la gestión presidencial, en cualquier materia, es escupir para arriba.

A los panistas debería preocuparles más, en cambio, cómo se perciben sus gobiernos ante la gente que, acarreada o no, acudió al acto presidencial y mostró su rechazo a la administración estatal, cuando desfiló Javier Corral hacia el templete del presídium.

No le fue nada bien al PAN en su propia tierra, como para ponerse a sacrificar al único panista que se atrevió a ir a rodearse de amlovers, fuera de Corral y la alcaldesa, que estaban obligados institucionalmente.





***

El gran misterio del fin de semana no tiene nada que ver con el informe de Javier Corral o con la visita de Andrés Manuel López Obrador, sino con la desaparición de la diputada priista Rosa Isela Gaytán de su curul, el viernes en la primera sesión del período ordinario de sesiones.

Estuvieron 32 de los 33 diputados presentes. Su curul permaneció vacía ante la mirada y los cuestionamientos del resto, quienes pensaron que algo grave le podría haber pasado.

Especialmente disfrutó el momento su compañera tricolor Betty Chávez, de Parral, quien junto con Chuy Velázquez saboreó ver el espacio vacío, un hueco más en la de por sí reducida bancada tricolor.

A pesar de la insistencia nadie ha respondido la razón por la que Rosy estuvo ausente. Mensajes y llamadas a su oficina y puras evasivas.

Pero sorprendió verla muy radiante el sábado en un evento totalmente partidista en la colonia Vistas Cerro Grande, jugando lotería con los vecinos seccionales del PRI.

¿Le vale su posición como diputada o hubo mano negra en su ausencia? Todo parece indicar que sí y sí, a ambos cuestionamientos.





***

En medio de la crisis de seguridad y la agitación política que se desató por el asesinato del jefe policiaco Efrén Peñaflores, el morenista alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, viajó a la Ciudad de México para reunirse con la gente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

El presidente municipal fue a buscar apoyo federal fuera de cualquier consideración política, luego de tener comunicación con Palacio Nacional y con el secretario Durazo, quien le encomendó a un equipo de la dependencia la atención al reclamo que llevaba.

De entrada, casi nada, desde la Ciudad de México se pidió la inclusión de Tena Nevárez en la mesa de seguridad de Chihuahua, que encabezan el gobernador Javier Corral y el superdelegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Pero el asiento en la mesa fue lo de menos, pues está por salir un acuerdo de la nueva SSyPC para incluir a Cuauhtémoc en la lista de municipios prioritarios, en la que se encuentra Juárez, en la materia de inseguridad y violencia.

El municipio de entrada a la Sierra ya era un foco rojo para el plan de seguridad de la Cuarta Transformación, pero el nivel de atención se habrá de elevar con el acuerdo que es una especie de declaratoria de desastre.

Es como la puerta por donde entraría la proyectada Guardia Nacional, a sacar al mando único estatal y tomar la seguridad en sus manos.





***

Finalmente Ricardo Huerta ganó la contienda por la dirigencia de la Secretaría Estatal Juvenil del PAN, sobre Carlos Bribiesca, en una cerrada elección que se definió por unos cuantos votos.

El modelo indirecto de elección que tiene el Juvenil del PAN permite, en ocasiones, que un candidato gane en los votos delegacionales, los que cuentan, aunque pierda en los votos directos de los militantes. No fue el caso, Huerta se alzó con el triunfo, ciertamente apretado, pero sin muchos sobresaltos.

El joven triunfador fue el candidato del gobernador Javier Corral y de la dirigente panista estatal Rocío Reza, cuya alianza con el grupo de “los Gaudinis” le permitió levantar la mano sobre Bribiesca, abanderado del grupo municipal de la alcaldesa Maru Campos y sus operadores.

Así, ganaron además de Huerta y sus mayores patrocinadores, los que operaron voto por voto a los delegados, entre ellos Alfredo Chávez, Jorge Soto y Paco Navarro, todos chicos de Palacio.

Se apuntan la derrota, entre otros, Nancy Frías, Marco Bonilla, Pepe Granillo, Arturo García Portillo, de la nómina municipal capitalina.

Tampoco había mucho qué pelear, pues el área juvenil azul ha sido descuidada desde hace algunos años, por eso fueron tan pocos jóvenes en la batalla, menos de un centenar. Así que se peleaban por poco, casi nada.